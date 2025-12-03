Неймар проводит худший сезон в карьере. Анчелотти всё равно возьмёт его на ЧМ-2026?

После ухода Неймара из «ПСЖ» летом 2023 года бразильца преследуют проблемы. Хотя ещё в Париже форвард часто страдал от травм. Но после – всего семь матчей за два года в саудовском «Аль-Хиляле», разрыв крестообразных связок, мениск и длительная реабилитация. Однако Неймар не сдаётся ради мечты выиграть чемпионат мира. В конце января 2025-го бразилец вернулся в родной «Сантос». Но и тут до 33-летнего футболиста постоянно добираются неприятности.

У Неймара не получилось усилить «Сантос» после камбэка в чемпионат Бразилии. На поле он старался действовать эффектно, но это не помогало команде. А затем вернулись классические травмы: Неймар страдал от повреждения подколенного сухожилия в – загибаем пальцы – марте, апреле, мае, сентябре, октябре и ноябре. Всего он пропустил 18 матчей сезона! Иногда быстрее вернуться на поле Неймару мешал образ жизни. Журналист Родолфо Гомеш утверждает, что во время восстановления игрок пил виски с энергетиками, курил кальян, не спал до утра. А параллельно участвовал в чемпионате по покеру, где занял второе место.

К середине ноября форвард забил всего лишь три мяча в 16 встречах бразильской Серии А. «Сантос» же опустился на 17-е место (из 20) в таблице – это зона вылета. Команда уже вылетала два года назад, однако тут же вернулась в элиту. И вряд ли руководство рассчитывало на борьбу за выживание после камбэка Неймара.

Ярко проблемы звезды проявились в принципиальном матче «Сантоса» с «Фламенго» (2:3) в середине ноября. К 81-й минуте команда Неймара уступала 0:3, а чуть позже звезду заменили. Без форварда на поле «Сантос» забил дважды и был близок к ничьей. Неймар психовал после замены: он сразу ушёл в раздевалку, а по пути кричал и ругался. Популярное бразильское СМИ Globo сообщило, что партнёры устали от капризов Нея, хоть он и извинился перед командой. В ответ звёздный футболист опубликовал комментарий в соцсетях со скрином этой новости: «Ещё одна ложь, выдуманная дерьмовым журналистом!»

Конфликтовал бразилец не только с представителями прессы. Летом он ругался с фанатами «Мирасола», а позже – и с болельщиками своего «Сантоса» после встречи с «Интернасьоналом». Беды продолжали преследовать и на поле: в августе Неймар потерпел крупнейшее поражение в карьере («Сантос» уступил «Васко да Гама» со счётом 0:6). А в ноябре соцсети облетело видео, как игрок пытался дважды исполнить финт «радуга», но оба раза у него это не получилось.

Неймар в «Сантосе» Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Плохая форма, провальный сезон «Сантоса», череда травм и конфликты со всеми – Неймар оказался в низшей точке карьеры. Но 20 ноября форвард наконец-то забил в матче с «Мирасолом» (1:1) и помог «Сантосу» добыть ничью. Этот гол стал для него первым с 5 августа. И снова поступили печальные новости: Globo сообщило, что Неймар получил повреждение мениска левого колена и пропустит концовку 2025-го. И всё это – в ситуации, когда «Сантос» борется за выживание!

Однако в важнейший момент для команды Неймар собрался с силами. Он пропустил важную встречу с конкурентом за спасение – «Интернасьоналом» (1:1), но вернулся на поле в следующем туре. И помог разгромить «Спорт Ресифи» со счётом 3:0. Форвард отметился голом и результативной передачей. Впервые в сезоне Неймар и ассистировал, и забил сам. «Сантос» же поднялся на спасительное 16-е место.

После встречи 33-летний игрок вышел к СМИ и прокомментировал ситуацию с травмой.

Неймар нападающий «Сантоса» «Физически чувствую себя хорошо, ощущаю, что с каждым днём становлюсь лучше. Эта травма грустная и раздражает, но это не то, что меня остановит. Точно буду готов и к следующему матчу. Я никогда не наврежу своей карьере ни в какой момент, но это всё, что я хочу сказать, остальное — лишь спекуляции. Люди выдумали много всего, и мне от этого грустно и очень неприятно».



Впереди у «Сантоса» (41 очко) две встречи: в гостях с «Жувентуде» (19-е место, уже вылетели) и дома с «Крузейро» (третье место). Команда Неймара опережает «Интернасьонал» лишь по дополнительным показателям, а идущую 18-й «Форталезу» – всего на одно очко. Но и не так далеко ушли «Сеара» (14-е место, 43 очка) и «Витория» (15-я, 42). У «Сантоса» не худшие шансы на финиш вне зоны вылета. Однако не только это мотивирует Неймара выходить на поле и показывать хорошую игру.

Неймар не вызывался в сборную два года. Но Анчелотти не исключил включение форварда в заявку на ЧМ-2026

Главная мечта Неймара – победа на чемпионате мира. В 2014, 2018 и 2022 годах он с Бразилией не добрался даже до медалей. ЧМ-2026 – последний шанс в карьере игрока. В начале 2025-го нападающий отметил, что планирует попасть в заявку сборной на турнир: «Конечно, я планирую там быть! Обязательно. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы победить на чемпионате мира с Бразилией. Хочу быть там».

Однако из-за травм и не лучшей формы Неймар не вызывался в национальную команду аж с октября 2023 года. Его последний матч за Бразилию – с Уругваем в отборе на ЧМ-2026 (0:2). Хотя до этого Неймар трижды уходил с поля с результативными действиями: дубль и ассист с Боливией (5:1) + голевые передачи с Перу (1:0) и Венесуэлой (1:1).

Неймар в матче с Боливией, 2023 год Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Сейчас именно вызов в сборную на чемпионат мира как ничто другое мотивирует Неймара. Его партнёры также надеются, что звёздный форвард поедет на турнир. «У меня другой стиль жизни, более спокойный, но нельзя списывать Неймара. Когда он в порядке физически и психологически, он лучший с большим отрывом. Я фанатею от него. Я знаю его с тех пор, как мне было 12 лет. Он всегда отличался от других. Он способен решить исход матча в любой момент. Говорить об игре с Неймаром – это привилегия. Всё, что он сделал в футболе, не совпадение, этого нельзя добиться только за счёт таланта, надо работать, посвящать себя футболу. Он незаменим для любой национальной команды», – отметил полузащитник сборной Бразилии Каземиро.

Защитник Данило также рассчитывает, что Неймар поедет на ЧМ-2026: «Я сильно расстраиваюсь, когда мы обсуждаем уровень Неймара. Мы говорим об игроке, который… Когда пересматривал интервью Буффона, в одном его спросили: кто из тех, с кем ты играл, делал необычные, немыслимые вещи? Он всегда отвечает – Неймар. Это один из самых высоких возможных уровней. Очень надеюсь, что у него хватит здоровья играть ещё несколько лет и что он будет в сборной Бразилии на чемпионате мира».

Но, конечно, всё решит главный тренер команды Карло Анчелотти. Хорошая новость – он не исключает вариант с вызовом Неймара.

Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии «Он должен быть готов на все 100%. Многие игроки очень хороши, и мне нужно выбрать тех, кто готов на все 100%. Это касается не только Неймара, это может быть и Винисиус. Если Винисиус будет готов на 90%, я вызову другого игрока, который будет готов на 100%, потому что у этой команды очень высокий уровень мастерства, особенно в атаке. У нас действительно много хороших атакующих игроков. Я считаю его [Неймара] очень талантливым. Ему не везло с травмами. Из-за них он не мог достичь оптимальной формы».



До старта чемпионата мира – чуть более полугода. И если Неймар не сохранит «Сантос» в Серии А, то шансы зацепиться за поездку на турнир будут ничтожно малы. Лучшему бомбардиру в истории сборной Бразилии необходимо снова показать магию на поле.