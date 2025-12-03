«Реал» пытается усидеть на двух стульях. В чём проблема клуба и что делать с Хаби Алонсо?

Летом «Реал» принял важное решение. В клубе поняли, что нужны новые тренерские идеи. Подход «тактика под игроков», которым руководствовался Карло Анчелотти, безусловно, имеет право на существование. Карло — величайший мастер работы в таком стиле. Однако прошлый сезон показал: разумная доля структуры и тактических новшеств в игре точно не помешает. За этим и был приглашён Хаби Алонсо.

Минул клубный чемпионат мира, стартовали Ла Лига и Лига чемпионов — и у «Реала» всё отлично поехало. Это даже казалось слегка аномальным! Алонсо сразу стал менять команду, пробовал разные схемы, добавил больше прессинга, задействовал игроков на разных позициях. Арда Гюлер, например, на постоянной основе переместился в центр. Орельен Тчуамени действовал гибридно — в зависимости от фазы игры мог оказаться и в опорной зоне, и в центре обороны. А, скажем, Родриго после нескольких проб превратился в резервиста.

Аномалия виделась в том, что на фоне больших изменений и экспериментов у «Реала» всё было слишком хорошо. Команда будто сразу приняла требования Алонсо, заразилась его идеями — а быстрый результат только подкрепил веру футболистов в тренера. Нельзя исключать, что даже сам Хаби был удивлён такому классному старту.

Хаби Алонсо и футболисты «Реала» Фото: Alberto Gardin/Eurasia Sport Images/Getty Images

В этом смысле очень кстати пришёлся клубный чемпионат мира. Алонсо уже там познакомился с командой. Там были и новички — Трент Александер-Арнольд и Дин Хёйсен. Альваро Каррерас и Франко Мастантуоно тоже играли на КЧМ, но за другие клубы — за «Бенфику» и «Ривер Плейт». Так что знакомство с ними произошло чуть позже. Как бы там ни было, перед стартом Ла Лиги у Алонсо уже был базис. И во многом благодаря ему «Реал» так здорово вкатился в сезон-2025/2026.

Однако сейчас пелена восторга спадает. И спадает она не только с глаз болельщиков, но и, похоже, с глаз футболистов «Реала». Поражение в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, три подряд ничьих в Ла Лиге при, мягко говоря, не очень выразительной игре — и уже пошли разговоры, что Алонсо в скором будущем могут уволить! Якобы многие футболисты им недовольны. Не только Винисиус, которого Хаби бесит частыми заменами и особенно сильно взбесил заменой в «класико».

В каком-то смысле Алонсо стал заложником сверхудачного старта. Ожидания от мадридцев всегда высоки. От Алонсо, который блестяще работал в «Байере», тоже ждали многого. И вот он пришёл в «Реал», с ходу стал побеждать, а дальше — резкий спад. Как же так?! О том, что в команде перестройка — а она чаще всего требует времени — резко позабыли. Нарратив такой: с Алонсо команда побеждала, потом — перестала побеждать и стала играть заметно хуже – игроки вроде как недовольны. Вот к тренеру и возникли вопросы.

На самом деле, очень важен контекст. Оценивать Алонсо, как и весь «Реал», вне окружающих обстоятельств — абсолютно неправильно. А обстоятельства таковы: мадридцы захотели стать тактически модными, обрести контуры системности — но при этом все звёзды всё равно должны играть! Есть два стула — и «Реал» решил попытаться усидеть на обоих.

Как ни парадоксально, отсутствие Джуда Беллингема на старте сезона было для команды благом. У Алонсо не было головоломки с тем, куда впихнуть англичанина. Место на поле Килиана Мбаппе и Винисиуса не обсуждается. Справа в атаке/полузащите — возможны варианты. В теории Джуд может там играть, но всё же основной ареал его обитания — это центр.

Арда Гюлер и Джуд Беллингем Фото: Diego Souto/Getty Images

Пока Беллингема не было, центр забрал прекрасный Арда Гюлер. К нему приставляли «телохранителей» — Феде Вальверде, Эдуарду Камавинга или Тчуамени — и под их надёжной защитой миниатюрный турок отлично дирижировал игрой. Было чёткое разделение: кто играет на рояле, а кто его таскает. Иначе говоря — был баланс. Никто слишком сильно не тянул на себя одеяло в атаке. Плюс были люди, которые концентрировались на обороне. И количественно таких людей было достаточно.

Вернулся Джуд — и он должен играть. Алонсо пробует совместить их с Гюлером в центре. Чтобы они друг другу не мешали, позволяет им смещаться буквально куда они захотят. Тестирует разные сочетания: добавляет к Беллингему и Гюлеру то Тчуамени, то Камавинга, то Вальверде, есть ещё опция с Дани Себальосом.

В матчах, когда соперник позволяет себя зажать — как, например, «Валенсия» — Гюлер и Джуд в центре работают отлично. Они фантазируют, созидают, забивают — просто песня! Однако когда соперник кусается, контратакует и хотя бы иногда включает прессинг, у «Реала» возникают проблемы. Команде не хватает надёжности и баланса. Это сказывается при игре в обороне, у ворот мадридцев возникают моменты.

Из последних пяти матчей во всех турнирах Гюлер и Беллингем начинали в старте четыре. Иногда оба выходили в центре, иногда Арда номинально располагался правее, но всё равно регулярно заходил в середину. Из этих четырёх матчей «Реал» не выиграл ни одного: уступил «Ливерпулю» плюс сыграл вничью с «Райо Вальекано», «Эльче» и «Жироной».

Важно похвалить соперников мадридцев. Они находили возможности давить на команду Алонсо. «Ливерпуль» давил весь матч, соперники по Ла Лиге — эпизодами. Кто-то – больше, кто-то — меньше. Но так или иначе в каждом из этих матчей были отрезки, когда «Реал» переигрывали. А вот отрезков, когда доминировали «сливочные», было немного. Да, мадридцы могли подолгу владеть мячом. Но с конвертацией владения в моменты регулярно возникали проблемы.

Ещё один важный момент — у «Реала» стал хуже работать прессинг. Поначалу то, как действовали без мяча Мбаппе, Винисиус и другие суперстары, приятно удивляло и приносило результат. Однако затем, видимо, и соперники начали приспосабливаться к мадридскому прессингу, и сам «Реал» стал хуже оказывать давление без мяча.

Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор Фото: Carl Recine/Getty Images

Можно ли говорить, что футболистам надоело интенсивно работать без мяча? Большой вопрос. Возможно, пока был результат, они терпели. Но сейчас, когда у команды одна победа в пяти матчах, недовольство полезло наружу. Такой вариант возможен, исключать его нельзя.

С другой стороны, не слишком ли быстро игрокам надоело? Во-первых, успешный отрезок с одним лишь поражением в матче с «Атлетико» был совсем недавно. Во-вторых, даже несмотря на последние неудачи, ничего катастрофического не случилось. «Реал» располагается вверху и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов. Борьба в самом разгаре, ещё ничего нигде не проиграно.

В этом смысле очень важна позиция клуба. И если верить СМИ, директорат «Реала» ясно дал понять: Хаби — наш босс. Мы в него верим, его позиции тверды так же, как и были. Если так, это абсолютно правильно и разумно. Приглашать Алонсо для сложнейшей работы по «командизации» «Реала», который исторически заточен на доминирование индивидуальностей, и думать над его увольнением в ноябре-декабре — абсурд! Конечно, тренеру нужно время.

Другое дело, что на полный слом прежней концепции — когда всё заточено под звёзд — «Реал» тоже не идёт. И это снова разговор о двух стульях, на которых клуб пытается усидеть. Пригласили тренера с концепцией, чтобы он эту самую концепцию привнёс — но при этом играть должны и Мбаппе, и Винисиус, и Беллингем, и, конечно же, Трент Александер-Арнольд, за которого так долго и упорно бились.

Трент — отличный футболист. Однако вписать его в игру — дико тяжело. Особенно с учётом а) особенностей команды; б) особенностей самого Трента — а он очень специфический защитник, разыгрывающий краёк, который созидает лучше, чем обороняется. Ну и микс!

Сложного игрока надо вписать в сложную команду. Это… очень сложно! А не использовать Трента нельзя. Он звезда и должен играть. Потому что это «Реал». И этим всё сказано.

Трент Александер-Арнольд в «Реале» Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Реал» сейчас — это витязь на распутье. Пришёл талантливейший тренер с идеями. Он не лишает игроков свободы, готов идти на компромиссы — но, похоже, только до определённого предела. И это абсолютно нормально. В конце концов, «Реал» знал, кого приглашает.

С другой стороны — футболисты. В прошлом сезоне они работали с Карло Анчелотти и, по слухам, иногда были разочарованы тактической подготовкой. А вернее — её отсутствием. Об этом, к примеру, писали по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». «Реалу» нужно было отыгрывать три мяча, и футболисты якобы сильно удивились, что Анчелотти не предложил им ни одной внятной идеи, как это сделать — хотя бы попытаться.

Сейчас пришёл Алонсо с идеями. Он пробует их воплотить. И тут вроде как выясняется, что Хаби даёт слишком мало свободы. То есть при Анчелотти её было достаточно, но не хватало тактики. Сейчас с тактикой, видимо, всё нормально, но… не хватает свободы. Тренер поменялся, а игроки вновь недовольны.

Наконец, ещё одно звено мадридской цепи — руководство во главе с Флорентино Пересом. По их задумке, «Реал» должен обрасти тактикой и концепцией, однако при этом от созвездия селебрити в составе никто отказываться не хочет. Командный баланс? Не, не слышали.

«Реал» — это авантюра! Смелая, занимательная — но очень рисковая для всех участников процесса. Это уравнение с сотней неизвестных. Его можно решить, если будет сделан чёткий выбор. Руководство либо полностью доверится Алонсо и приструнит игроков. А тех, кого приструнить не получится, выставит за дверь. Либо прогнёт Хаби и заставит того идти на компромиссы, на которые он изначально идти не собирался.