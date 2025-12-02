Самая печальная история дня. Умер экс-легионер «Ростова» и «Локо», но в этом есть сомнения

Сегодня, 2 декабря, из Малави пришла грустная новость. На 44-м году жизни скончался бывший футболист «Ростова», «Локомотива», «КАМАЗа» и «Ротора» Исо Каньенда.

Что случилось?

Сегодня пресс-служба Мир РПЛ сообщила о кончине Каньенды. Футболист ушёл жизни в возрасте 43 лет.

«Каньенда провёл в РПЛ 111 матчей и забил 21 мяч, по большей части в составе «Ростова». Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким Исо», — написано в телеграм-канале РПЛ.

Скорее всего, РПЛ взяла информацию из малавийского медиа Luntha television, которое опубликовало информацию о смерти Каньенды. Экс-футболист давно борется с раком печени, за его состоянием в родной стране следят весьма пристально.

Менее чем через час издание сообщило, что полученная им информация о смерти Каньенды оказалась ложной и что Исо жив и находится сейчас дома, хоть и в очень плохом состоянии. Первоначальное сообщение с фейковой информацией было удалено.

«Мы глубоко сожалеем о страданиях и смятении, которые могла вызвать эта ошибка. Особенно хотим извиниться перед семьёй Каньенды и всеми близкими ему людьми» – написало медиа.

Исо Каньенда Фото: Сборная Малави

Следом абсолютно противоположное заявление появилось на официальном сайте Футбольной ассоциации Малави. Организация сообщила, что Каньенда всё же умер, находясь в Великобритании. После окончания карьеры Исо преимущественно жил там, посещал матчи АПЛ, а в соцсетях иногда вспоминал, как носился по полям чемпионата России и забивал голы.

Спустя несколько часов Luntha television, ранее признавшее ошибку, опубликовало сообщение, что парламент Малави объявил перерыв в заседании на минуту молчания в память о Каньенде. Спикер парламента Виктор Мусова заявил, что Исо был хорошим человеком.

А где играл Каньенда?

Исо Каньенда в «Ростове» Фото: РИА Новости

Исо перешёл в «Ростов» в 2003 году. Летом 2005 года нападающий стал футболистом «Локомотива». С лета 2006 года по декабрь 2007 года Каньенда выступал за «Ростов» на правах аренды. В составе донского клуба игрок принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 14 результативными передачами. За железнодорожников Каньенда провёл пять встреч. Также в России выступал за «КАМАЗ», «Ротор» и брянское «Динамо».

Малави – скромная футбольная страна, даже по африканским меркам. Однако с Каньендой связаны одни из лучших моментов в истории местного футбола. Он был лидером сборной, которая отобралась на Кубок Африки – 2010, то попадание на турнир стало для сборной Малави лишь вторым в истории. Статистика за национальную команду следующая – 22 гола в 72 матчах.

Так Каньенда умер или нет?

Если пробежаться по профилям ближайших друзей и приятелей Каньенды, они выкладывают фотографии с Исо, благодарят его и провожают в последний путь тёплыми словами. Скорее всего, трагедия действительно случилась.