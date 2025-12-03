«У Романова и Гусева изначально не было шансов». Яркий взгляд Генича на РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич стал гостем нового выпуска подкаста «Премьер-лига несправедливости». Вместе с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским он обсудил все самые актуальные темы сезона в МИР РПЛ. И даже назвал свою итоговую топ-3!

Про рекорд Кордобы и его статус в истории «Краснодара»

— Рано или поздно это должно было произойти (Джон стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара». — Прим. «Чемпионата»). Если перебирать легионеров, которые делали наш чемпионат сильнее — Халк, Витсель, Вагнер Лав, Алекс — и формировали мнение о лиге, то сейчас именно Кордоба входит в этот топ. У него сумасшедшая гипермотивация: он стал чемпионом, вызывается в сборную, новый контракт подписал, есть и свои бонусы за результативность. Но это вопрос не финансов, а головы. Он топчет и кошмарит любую оборону. Сколько Кордоба играет в РПЛ — никто не может подстроиться. Знаковая фигура для «Краснодара» и чемпионата.

Легенда клуба? Мне кажется, это Эдик [Сперцян]. Кордоба — знаковая единица в истории «Краснодара». Что мы вкладываем в понятие легенда? Например, смотрим на Аленичева и Титова — они легенды «Спартака». А Алекс — нет. Легенда, наверное, Промес. Может, у нас разное представление об этом понятии. Для меня Кордоба — знаковая фигура, но не легенда.

О будущем и. о. главного тренера «Спартака» Романова

— Я думаю, у них с Гусевым изначально не было шансов. Спасти место Романова могла только позиция игроков, а не клуба или фанатов. Если бы футболисты — Барко, Жедсон или Бабич — пришли к руководству и сказали: «Мы чувствуем себя максимально комфортно». Но так в современном футболе никто не делает. Да и в целом так нельзя. Хотя с Каррерой именно так и было. В целом Вадим Юрьевич сам прекрасно понимает, что для него это уже грандиозный шанс показать себя. Две победы в дерби никто не отнимет. Можно оставить о себе хорошую память.

Вадим Романов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О Гусеве в «Динамо» и его словах про экс-тренера по физподготовке

— У Гусева ситуация посложнее. Ролан Александрович не первый год в штабе: был у Лички, потом наговорил про него, проиграл ключевой матч «Краснодару» и сейчас снова наговорил (осудил физическую подготовку команды и работу экс-тренера по физподготовке Луиса Мартинеса. — Прим. «Чемпионата»). Еле-еле унесли ноги от «Зенита», вели в счёте и проиграли «Ахмату».

Общий фон вокруг высказываний и результатов не очень хороший. Плюс Слуцкий и другие эксперты зацепили, сказав, что это неэтично, некрасиво и подло так выступать. И следующий руководитель подумает: а зачем ему это надо? Слова Гусева расходятся с делом и цифрами. «Динамо» — лучшая команда РПЛ по пробегу, скоростно-силовой и взрывной работе. Они в топе к 17-му туру по функциональной готовности. И зачем говорить, что команда не готова и «умирает» во втором тайме? Думаю, Гусев собрал мнения недовольных футболистов. Но это лишь догадка.

О том, пошёл бы в штаб Романова в «Спартаке» или нет

Константин — друг и. о. главного тренера «Спартака» Вадима Романова. Они вместе учились в школе и играли в академии москвичей. Однако Генич отказался бы от потенциального предложения товарища.

— Ни в коем случае. У меня нет желания идти работать в клуб. Это тебя ограничивает. Я попробовал себя тренером в Медиалиге: это была игра, но она всё равно показала, насколько это тяжело. У тебя 25 монструозных тестостероновых самцов хотят играть и зарабатывать, а решение принимаешь только ты один. Сегодня ты самый важный тренер, но как только у тебя проблема — «моя хата с краю, ты виноват».

Идеальный тренер для «Спартака»

— Хороший вопрос. Не знаю, с кем они ведут переговоры. Риера, окей, я слышал про него: русская жена, Омск, говорит на русском языке, неплохо работает с «Целе». Но там и Пилипчук (член тренерского штаба Карреры в «Спартаке». — Прим. «Чемпионата») тренировал. Демикелис ещё фигурировал.

Если бы спросили моего совета, то назвал бы Владимира Ивича. Личка бы вернул радость от просмотра и сказал «выходим на 5:3». Бедные Ву и Джику вдвоём на заднице бы катались, и оставался бы один Умяров. Ничего бы не изменилось: как был дисбаланс — так и будет. А Ивич знает, как подстроить команду под результат. «Спартаку» сейчас не до веселья. Шестое место — явно не то, болельщики заждались [побед]. Мы видим по примеру «Краснодара», что построил фундамент именно Ивич, а Мусаев это всё грамотно сохранил и надстроил замечательно.

Говорят, что состав «Спартака» не под Ивича. Но если футболисты хотят побед и чтобы тренер был требовательный, амбициозный, знающий матч-менеджмент, управляющий игрой исключительно на результат — может, в ущерб красоте, то Ивич подошёл бы. Знаком с РПЛ, жёсткий тренер для большой команды.

Владимир Ивич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А кто должен возглавить «Динамо»?

— Я бы выбрал Черчесова. Этот союз должен был воссоединиться ещё раньше. Возможно, Станислав Саламович хочет в «Спартак». Но там его не видят. А «Динамо» будто колебалось. Тем более у Черчесова в команде есть история с шестью победами в Лиге Европы. Они сделали ставку на амбиции Карпина, однако не срослось. Но амбиции Черчесова и его опыт выигрывать чемпионаты могли бы здорово подсобить амбициям «Динамо».

Он сейчас в «Ахмате», однако, думаю, там есть договорённость, что его отпустят в случае предложения. Но есть камень преткновения — Желько Бувач. Тут у руководства «Динамо» будет выбор: если спортивный директор против Черчесова, однако ВТБ захочет подписать тренера, то придётся думать. Есть ощущение, что вместе они не останутся.

О поведении Талалаева и его конфликте с Бубновым

— Талалаев — на месте в «Балтике»: это его команда, он может сейчас «вить верёвочки» из «Ростеха» и губернатора Калининградской области. Для общей массы людей, для комьюнити болельщиков поведение Андрея Викторовича выглядит максимально вызывающим. Но надо знать Талалаева. Это игра актёра высочайшего уровня.

Он может быть разным и понимает, что нужно сказать в тот или иной момент, как себя повести, какую тональность выбрать. Талалаев может выбрать формат шутливого разговора, ироничного, саркастического, дерзкого, наглого, агрессивного. Всё, что он делает на интервью: «тётя Раиса», реакция на вопросы, Иммануил Кант, как стебанул Шпилевского и Слишковича. В этом Талалаев гуру. Его прелесть — в разнообразии.

Почему Бубнов не любит Талалаева? Это началось с того конфликта (в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу». — Прим. «Чемпионата»). Ранее они никак не пересекались и не общались. А это послужило триггером. В этой истории Талалаев умышленно шёл на контакт. И он добился того, чего хотел.

О лучшем тренере первой части сезона РПЛ

— Если мы берём соотношение ожиданий и увиденного, то вряд или кто-то предугадывал такой результат от Талалаева. Насчёт Челестини соглашусь, что ЦСКА прыгнул выше ожиданий. Это скачок для футболистов, заигравших стабильнее. Он всех удивил. Тем более для нас он был загадкой. А Фабио приехал – и ЦСКА сразу заиграл.

Но между Челестини и Мусаевым я выберу второго. У него «Краснодар» стал ещё сильнее, добавилось глубины. Он удерживает мотивацию игроков после чемпионства и не мешает им. У Мусаева уже больше не тренерство, а руководство процессом: например, чтобы не было больше ситуаций, как с маской Кривцова.

Мурад Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О том, смог бы или нет Мусаев добиться успеха в московских клубах

— Начнём с того, что он никуда не уйдёт. Кто-то считает Мусаева исключительно тренером для «Краснодара». Нет никакой гарантии, что он пошёл бы в другую команду и у него получилось бы. Но я не могу представить успех Мусаева в «Спартаке» или ЦСКА.

О возможном уходе Баринова из «Локомотива»

— Если Борис Ротенберг упустит Баринова, то это будет большой удар по самолюбию. Ты только пришёл, а у тебя увели капитана. Я слышал, что ЦСКА и Челестини хотят Баринова. Потенциальный уход — фейл «Локо», а не предательство от Дмитрия. Ему 29 лет, он верой и правдой служит команде. Я даже говорил ему остановиться: Баринов играет и в РПЛ, и в Кубке, и за сборную выходит. Но ему всё нравится. Это настоящий вожак и лидер, ещё и воспитанник.

И тут «Локо» со своими ограничениями. Они могут потерять не только Баринова — потом придут и за Батраковым. Что мы тогда про амбиции команды скажем? Мне кажется, тут нужно пойти навстречу представителям Дмитрия и найти компромисс.

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О вопросе с нападающими в ЦСКА

— Я разговаривал с Гончаренко про Максима Воронова. Он сказал, что это вообще элита: бежит, бьёт с двух ног, открывается за спину. Но это в «Урале». Как будет в ЦСКА — интересно. Если у команды есть деньги, то надо покупать Мирлинда Даку. Я не верю в трансфер, однако зачем «Рубину» такие дорогостоящие игроки? Они не сделали шаг вперёд. Зимой «Рубин» мог бы вернуть часть денег и продать Даку.

О тройке РПЛ в конце сезона

— «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Хотя по команде Челестини есть сомнения. Но если они зимой укрепятся, особенно в атаке, то смогут и за второе место побороться. Думаю, борьба всё равно будет между «Зенитом» и «Краснодаром». Команда Мусаева играет близко к максимуму. А «Зенит» не использует потенциал. Но если получится использовать его весной, то, может, это и поможет.