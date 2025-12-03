Убойнейший матч «Сити» и «Фулхэма»! Рекорд Холанда утонул в невероятном сценарии

В чемпионате Англии случился уникальный матч, который ещё долго будут вспоминать. Изначально можно было подумать, что встречу «Фулхэма» и «Манчестер Сити» запомнят по рекорду Эрлинга Холанда. Нападающий забил 100-й мяч в АПЛ и сделал это быстрее всех в истории турнира. Норвежцу потребовалось 111 матчей. Предыдущий рекорд оставался за Аланом Ширером, который наколотил сотню за 124 встречи.

Только это был не тот случай, когда всё крутилось вокруг Холанда. Даже при том, что у форварда в этом матче гол, два ассиста и две штанги. Интереснее получился сценарий игры. К 54-й минуте «Фулхэм» уступал «Сити» со счётом 1:5. В этот момент Хосеп Гвардиола не спеша прогуливался по технической зоне. Казалось, вопрос о победителе не просто закрыт, а похоронен.

Однако «Фулхэм» умудрился забить три мяча подряд – во многом благодаря выходу на замену Саму Чуквезе, который оформил дубль. К 78-й минуте счёт стал 4:5! У команд получилась фантастически нервная концовка. Несколько раз хозяева были весьма близки к пятому голу. В этот момент напряжение чувствовалось уже и на поле, и на скамейке.

Хосеп Гвардиола Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Поскольку третий гол «Фулхэма» проверяли три с половиной минуты, к игре было добавлено в общей сложности восемь. И развязка наступила как раз на 90+8-й минуте. Кевин бил с нескольких метров, Доннарумма не смог дотянуться, и мяч уже заходил в ворота, но с ленточки его вынес Гвардиол. Шикарный матч в плане зрелищности! Получилось, что «Сити» забил пять мячей при четырёх ударах в створ (однажды помог рикошет от Берге).

После этой победы «Сити» лишь на два очка отстаёт от лидирующего «Арсенала», которому спустя сутки играть на своём поле с «Брентфордом». «Фулхэм» останется на 15-й строчке по итогам тура.