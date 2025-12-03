Скидки
Фулхэм — Манчестер Сити — 4:5, обзор матча АПЛ, 3 декабря 2025, голы: Эрлинг Холанд, Фил Фоден, Саму Чуквезе

Убойнейший матч «Сити» и «Фулхэма»! Рекорд Холанда утонул в невероятном сценарии
Григорий Телингатер
Отчёт «Фулхэм» — «Манчестер Сити» — 4:5
Комментарии
Интригу во встрече уничтожили, но она выжила.

В чемпионате Англии случился уникальный матч, который ещё долго будут вспоминать. Изначально можно было подумать, что встречу «Фулхэма» и «Манчестер Сити» запомнят по рекорду Эрлинга Холанда. Нападающий забил 100-й мяч в АПЛ и сделал это быстрее всех в истории турнира. Норвежцу потребовалось 111 матчей. Предыдущий рекорд оставался за Аланом Ширером, который наколотил сотню за 124 встречи.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Фоден – 44'     1:3 Смит-Роу – 45+2'     1:4 Фоден – 48'     1:5 Берге – 54'     2:5 Айуоби – 57'     3:5 Чуквезе – 72'     4:5 Чуквезе – 78'    

Только это был не тот случай, когда всё крутилось вокруг Холанда. Даже при том, что у форварда в этом матче гол, два ассиста и две штанги. Интереснее получился сценарий игры. К 54-й минуте «Фулхэм» уступал «Сити» со счётом 1:5. В этот момент Хосеп Гвардиола не спеша прогуливался по технической зоне. Казалось, вопрос о победителе не просто закрыт, а похоронен.

Однако «Фулхэм» умудрился забить три мяча подряд – во многом благодаря выходу на замену Саму Чуквезе, который оформил дубль. К 78-й минуте счёт стал 4:5! У команд получилась фантастически нервная концовка. Несколько раз хозяева были весьма близки к пятому голу. В этот момент напряжение чувствовалось уже и на поле, и на скамейке.

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Поскольку третий гол «Фулхэма» проверяли три с половиной минуты, к игре было добавлено в общей сложности восемь. И развязка наступила как раз на 90+8-й минуте. Кевин бил с нескольких метров, Доннарумма не смог дотянуться, и мяч уже заходил в ворота, но с ленточки его вынес Гвардиол. Шикарный матч в плане зрелищности! Получилось, что «Сити» забил пять мячей при четырёх ударах в створ (однажды помог рикошет от Берге).

После этой победы «Сити» лишь на два очка отстаёт от лидирующего «Арсенала», которому спустя сутки играть на своём поле с «Брентфордом». «Фулхэм» останется на 15-й строчке по итогам тура.

А в этой встрече АПЛ борьбы было не меньше:
