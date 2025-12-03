«Барса» разобрала «Атлетико» в сумасшедшей игре! Флик даже заплакал после третьего гола

«Барселона» забралась на первое место в Примере после трёх подряд осечек мадридского «Реала». Однако к команде Ханс-Дитер Флика остаются большие вопросы по игре. Камеры поймали грустного тренера даже после победы над «Алавесом» (3:1). А в 19-м туре каталонцев на «Камп Ноу» ждала серьёзная битва с «Атлетико». Команда Диего Симеоне одержала шесть подряд побед в чемпионате Испании и всего на три очка отставала от «Барсы». Появился шанс догнать конкурента!

Из-за проблем с травмами Флик снова выпустил экспериментальный состав. В центре защиты вышел Херард Мартин, а Эрик Гарсия оказался в опорной зоне. Это не первый случай появления игроков в этих ролях. Но против соперника уровня «Атлетико» хочется использовать футболистов на их лучших позициях. Диего Симеоне же стартовым составом показал намерения. В атаку вышли быстрые Алекс Баэна и Хулиан Альварес. Акцентом для гостей стали контратаки.

Старт встречи получился неприятным для «Атлетико». Уже на седьмой минуте травму получил центральный полузащитник Джонни Кардозо. Американец вышел в старте всего в четвёртый раз в сезоне и должен был прерывать атаки «Барсы». Однако в итоге план Симеоне претерпел корректировки почти сразу. Хотя «Атлетико» неплохо позиционно оборонялся и не позволял «Барселоне» создавать моменты. Уж в этом с мадридцами мало кто может соревноваться.

А на 20-й минуте идеи тренера гостей сработали на 100%. «Атлетико» поймал «Барсу» на попытке создать искусственный офсайд. После ухода Иньиго Мартинеса каталонцы испытывают проблемы в этом компоненте. Науэль Молина закинул за спину защитникам «Барсы», а Алекс Баэна принял мяч на грани офсайда, умчал один на один и пробил мимо голкипера Жоана Гарсии. Боковой судья сначала поднял флажок, но после консультации с VAR главный арбитр Де Бургос Бенгоэчеа указал на центр.

Алекс Баэна Фото: David Ramos/Getty Images

После пропущенного мяча «Барса» не впала в уныние. Наоборот, хозяева с удвоенной силой принялись комбинировать на чужой половине. И очень быстро отыгрались. Удивительно, что произошло это не в результате затяжной атаки, а буквально в два хода. Сначала Педри подхватил мяч в центре и прошёл с ним, а затем выдал шикарный разрезающий пас на Рафинью. Бразилец открылся между двух защитников «Атлетико», проскочил в штрафную, обыграл Яна Облака и покатил в пустые ворота.

На 35-й минуте Дани Ольмо выдал первое полезное действие. Он заработал пенальти: Пабло Барриос снёс полузащитника «Барсы» на границе штрафной. 11-метровый взялся исполнить Роберт Левандовски и… Поляк закосплеил Серхио Рамоса из знаменитой серии «Реала» с «Баварией» в ЛЧ-2011/2012. Форвард «Барселоны» пробил куда-то на второй (если не на третий) ярус «Камп Ноу». Многие болельщики забудут ход матча, однако этот эпизод точно отложится в памяти! Хотя почти сразу же Роберт мог исправиться, но Облак спас после удара поляка головой.

Пенальти Роберта Левандовского Фото: Eric Alonso/Getty Images

После первого тайма «Атлетико» нанёс всего один удар – и забил один мяч! «Барса» же владела мячом 71% времени, нанесла 12 ударов и набила 2,27 xG (ожидаемые голы). Однако счёт был ничейным. Как тут не вспомнить про «пирата» Симеоне? Мадридцы качественно сушили игру и рассчитывали продолжить это во втором тайме. Естественно, рассчитывая на ещё одну успешную контратаку. Симеоне ради уплотнения обороны даже выпустил на второй тайм центрального полузащитника Конора Галлахера вместо крайка Николаса Гонсалеса.

«Барса» ожидаемо оставила контроль мяча за собой. «Атлетико» же продолжил позиционно обороняться и быстро выбрасываться в атаку. Но план Флика работал лучше. Сначала момент для дубля упустил Рафинья, из классной позиции неудачно пробив с левой. Однако Дани Ольмо не простил «Атлетико». На 65-й минуте испанец подхватил мяч на границе штрафной гостей, улучшил для себя позицию и покатил точно в угол. Правда, цена гола Ольмо – травма. Дани сразу же покинул поле, держась за плечо. Очередная потеря для «Барсы».

Кстати, до этого абзаца мы ни разу не упомянули Ламина Ямаля. Не было весомых поводов. Перед встречей СМИ снова обсуждали пост 18-летнего вингера в соцсетях, где он празднует гол в ворота «Атлетико» в одном из прошлых матчей. Только сейчас Ямаль провёл не лучший вечер. Да, неплохие моменты у него были (и для ассиста – тоже). Но впервые за последние пять встреч Ламин ушёл с поля без результативного действия. До этого подобное происходило в матче с «Реалом»: тогда вингер также публиковал спорные посты в соцсетях. Пора прекратить практику?

Ещё одной неприятностью для «Барсы» стала замена Педри. Полузащитник впервые за месяц сыграл в прошлом туре с «Алавесом», выйдя со скамейки на 60-й минуте. Сейчас вышел в старте, однако в середине тайма сел на газон и попросил замену. Возможно, Педри не получил новое повреждение, а просто перестраховался.

Но после его замены и ухода Рафиньи «Атлетико» осмелел. На 80-й минуте мегамомент упустил Тьяго Альмада: он оказался с мячом в штрафной «Барсы», вытянул Гарсию из ворот и оказался перед пустым створом. Однако не попал! Диего Симеоне разочарованно взмахнул руками. А на 90+3-й минуте вышедший на поле Антуан Гризманн не подстроился под прострел, хотя мог спокойно сравнять счёт. «Барса» грамотно тянула время и оборонялась, хоть и не без оплошностей.

А уже на последней, 90+6-й минуте «Барселона» забила третий мяч. «Камп Ноу» выдохнул. Ферран Торрес оказался абсолютно один в чужой штрафной, получил пас от Алехандро Бальде, подработал и перекинул мяч через Облака. Форвард исправился за матч Лиги чемпионов с «Челси», когда не реализовал убойный момент. Флик снова пустил слезу, только сейчас – от радости. «Барселона» выдержала и забрала три очка с топ-соперником.

Игроки «Барселоны» Фото: Eric Alonso/Getty Images

Каталонцы оторвались от «Реала» на четыре очка (есть матч в запасе), от «Атлетико» – на шесть. У команды отличные шансы закончить 2025 год в статусе лидера Примеры.