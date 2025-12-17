Мешок картошки, яйца и 5 гб интернета — самые необычные награды для футболистов

Награда лучшему игроку матча – обыденная церемония в футболе. Однако иногда организаторы подходят к делу с креативом и по-настоящему удивляют. Никаких статуэток и символических призов. Только хардкор и неограниченная фантазия.

Например, во Второй лиге Беларуси лучшему игроку матча подарили ведро лисичек. Ответочка прилетела от родоначальников футбола из Англии. Местный «Йовил Таун» наградил Джоша Симса 25-килограммовым мешком картофеля за первый гол в сезоне. Ребята из норвежского «Броне» пошли ещё дальше. 500 кг моркови – в студию!

Но и на этом не всё. Живая курица, 5 гб бесплатного мобильного интернета, поросёнок или огромная рыба? Пожалуйста! Самые любопытные подарки футболистам – в нашей подборке.