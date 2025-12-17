Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Самые необычные награды для футболистов: странные призы лучшим игрокам матча

Мешок картошки, яйца и 5 гб интернета — самые необычные награды для футболистов
Иван Бровар
Вратарь ФК «Броне» Ян де Бур со 120 куриными яйцам
Фантазия зашла в чат.

Награда лучшему игроку матча – обыденная церемония в футболе. Однако иногда организаторы подходят к делу с креативом и по-настоящему удивляют. Никаких статуэток и символических призов. Только хардкор и неограниченная фантазия.

Например, во Второй лиге Беларуси лучшему игроку матча подарили ведро лисичек. Ответочка прилетела от родоначальников футбола из Англии. Местный «Йовил Таун» наградил Джоша Симса 25-килограммовым мешком картофеля за первый гол в сезоне. Ребята из норвежского «Броне» пошли ещё дальше. 500 кг моркови – в студию!

Но и на этом не всё. Живая курица, 5 гб бесплатного мобильного интернета, поросёнок или огромная рыба? Пожалуйста! Самые любопытные подарки футболистам – в нашей подборке.

Реклама
О рекламодателе
18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanymahvnE
Выиграй яблочный смартфон 17
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android