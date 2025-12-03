«Арсенал» — лучшая команда в мире прямо сейчас. Но одна проблема всё же есть

Понимаю, заголовок самую малость провокационный, но подождите. Тут действительно хватает аргументов. Этим летом у «Ливерпуля» случилась самая дорогая закупка в истории футбола (€ 483 млн), однако самая эффективная осталась за «Арсеналом». Раньше лондонцам не хватало глубины состава, чтобы бороться за чемпионство. Теперь же у них действительно по два человека на позицию без значительной потери качества.

Раньше травма капитана Мартина Эдегора казалась фатальной, а сейчас даже и не скажешь с ходу, стало ли хуже с Эберечи Эзе на его позиции.

Впрочем, в атаке часто хватает взаимозаменяемых футболистов, но вот в обороне были сложности. Представить команду без Габриэла Магальяйнса и Вильяма Салиба в центре защиты было просто невозможно. Сейчас мы впервые такое увидели. Даже на фоне второй команды АПЛ Пьеро Инкапье и Кристьян Москера смотрелись неплохо. Если вы видели матч с «Челси», то наверняка запомнили, как Инкапье прорычал на Педру Нету. Впечатляющий запас уверенности для дублёра.

Да и на флангах защиты под Риккардо Калафьори и Юрриеном Тимбером есть Майлз Льюис-Скелли и Бен Уайт, которые уже доказали свой уровень. Оба вызывались в сборную Англии. Само собой, у Уайта опыта побольше, но и Льюис-Скелли просто «позавтракал» «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ.

Едва ли вы сможете назвать в комментариях другую команду, у которой настолько сильный резерв. Два состава — это особенно важно сейчас, когда стало столько матчей за сезон. И, кстати, «Арсенал» — одна из немногих команд АПЛ, которая никого не потеряет из-за Кубка африканских наций, стартующего в декабре.

Стиль — вот ещё одна особенность, которая делает «Арсенал» практически неуязвимым. Едва ли не самая хамелеонистая команда Европы. Лондонцы отлично себя чувствуют и в аккуратном оборонительном футболе, и при смелой игре в атаку. К «Арсеналу» особенно тяжело подготовиться. И в этом сезоне, и в прошлом хватало скучных побед. Отсюда шутки про харамбол и тёмную магию. Фанаты других клубов скажут, что Микель Артета паркует «автобус» и тянет время. Болельщики «канониров» будут говорить о контроле темпа игры. И то, и то — правда. При этом команда в некоторых случаях врубает турборежим. В том числе в матче с мощной «Баварией», когда было создано действительно много у ворот Нойера.

Ну и бонусом идут стандарты. В этом плане «Арсенал» — с отрывом лучшая команда. Когда Букайо Сака направляется подавать угловой, у соперников уже начинается паника. Есть понимание, что Николя Жовер (тренер по стандартам «Арсенала», у которого появился свой тег на «Чемпионате») проанализировал слабые места. И, конечно, последует аккуратный тычок вратаря на грани фола, чтобы тому было сложнее выйти из ворот. Безжалостно и эффективно. У «Арсенала» в этом сезоне 20 матчей – и только одно поражение. Уступили на выезде «Ливерпулю» при абсолютно равной игре.

Первое место в АПЛ с потенциальным отрывом в пять очков (нужно обыграть «Брентфорд»). Первое место на общем этапе ЛЧ — пять побед из пяти. Кто сейчас лучше «Арсенала»? Даже с ходу не скажешь, кто главный конкурент. «Бавария» уверенно повержена, «ПСЖ» страдает из-за травм и не лидирует даже в Лиге 1. Итальянские клубы борются с бедностью и не могут позволить себе топ-игроков. Остаются разве что два испанских гранда. «Реал» — в процессе перестройки, от чего некомфортно сразу нескольким ключевым игрокам. В свою очередь, «Барселона» выглядит хуже себя прошлогодней. Без Иньиго Мартинеса офсайдная ловушка работает уже не так хорошо, да и Ламин Ямаль больше запоминается не игрой, а своими историями вне поля.

Так что да – «Арсенал» больше всех похож на сильнейшую команду в Европе. Что, пожалуй, вполне можно округлить до лучшей в мире. Пускай простит меня «Фламенго», недавно взявший Кубок Либертадорес. С Хорхе Карраскалем в основе, который так по-настоящему и не стал звездой РПЛ ни в ЦСКА, ни в «Динамо» (хотя тут могут быть вопросы и не только к игроку).

Только вот с этим великолепным «Арсеналом» есть одна проблема. В истории остаются титулы, а с ними у команды преступно плохо. Больше 20 лет лондонцы не могут выиграть чемпионат Англии, а Лигу чемпионов и вовсе не брали никогда. Сейчас команда находится в наивысшей точке со времён Арсена Венгера. Когда брать титул, если не в этом сезоне?