Кордоба феноменально преобразился в «Краснодаре». Но в чём мотивация?

Сейчас Джон Кордоба живёт в реальности собственного прайма. Никто не удивляется, что он стал не только лучшим бомбардиром в истории «Краснодара», но и лучшим по системе «гол+пас». 69 голов за 4,5 года — солидный результат. А если добавить к этому и голевые передачи, то выйдет 96 результативных действий. Достижения Фёдора Смолова и Жоаозиньо пали. Когда весь стадион в игре с «Крыльями Советов» начал скандировать фамилию нападающего, то история закольцевалась. Руководство да и сам футболист наверняка поняли: всё было не зря.

В этом сюжете могло не быть такого красивого продолжения. Может, кто-то забыл, но первые полтора года в России у Кордобы не особо получались. Он приехал летом 2021-го в статусе самого дорогого нападающего РПЛ. «Краснодар» отправил в Германию, по разным данным, от € 12 млн до € 20 млн, а сам Джон сразу должен был дать результат. Иначе зачем нужны такие траты. Кордоба дал — 5+2 в первых шести матчах за новый клуб. При том что сам «Краснодар» трижды проиграл на этом отрезке. А дальше Джон, видимо, преисполнился уверенностью, что в этой лиге он будет номером один. Голы закончились вместе с передачами, а в конце ноября — травма.

Весной 2022-го мы не увидели его в заявке на матчи «Краснодара». Сюжет был противоречивый: в клубе убеждали, что игрок лечится, а зарубежные медиа уверяли, что сам футболист просто не хочет возвращаться в Россию. По понятным причинам. Но и с другой командой соглашений Кордоба не подписывал. А летом прилетел в Россию. Дал интервью, где поблагодарил руководство за доверие и поддержку. И вышел играть. С Александром Сторожуком не сложилось. Впоследствии Джон признавался: ему не нравился стиль прежнего тренера, где приходилось работать в обороне. Кордоба приехал забивать и бороться за трофеи. Нет, ниже определённого уровня он не падал. В первой части сезона-2022/2023 даже отличился пять раз. Однако по-настоящему раскрылся позже — с приходом Владимира Ивича.

Джон Кордоба в «Краснодаре» Фото: fckrasnodar.ru

Это был идеальный симбиоз: Джон стал лидером атаки, за 2023 год забил 17 голов в РПЛ, а «Краснодар» наконец-то перешёл в статус претендента на титул. Но потом Ивича убрали. Мог уйти и сам Кордоба. Ведь колумбиец не поддержал решение Сергея Галицкого. И первое время вообще не хотел играть под руководством Мурада Мусаева.

На поиск общего языка ушло несколько месяцев. А ещё потребовался срыв трансфера в «Спартак». Помните же историю из лета 2024-го, когда клубы уже чуть ли не обо всём договорились? Но в итоге сделка сорвалась. Кордоба остался, подписал новое соглашение и оформил 12+5 в чемпионском сезоне. Столько же результативных действий было у Эдуарда Сперцяна.

Казалось бы, главная цель в российской карьере достигнута. Ты чемпион страны. Хоть при этом и ни разу не становился лучшим бомбардиром. Где искать мотивацию? Но Джон её раз за разом отыскивает. Впрочем, в этот раз может не быть никакого секрета. Нападающий вместе со сборной Колумбии прошёл весь отбор ЧМ-2026. И, естественно, хочет оказаться в итоговой заявке. Поэтому бросать якорь никак нельзя.

А что будет следующим летом, можно только догадываться. Возможно, суперуспешный ЧМ-2026 и приглашение на последний контракт в Саудовскую Аравию. Возможно, тихое возвращение в «Краснодар» и просьба отпустить на родину. Ведь до конца соглашения останется год. А возможно, новый всплеск мотивации и желание провести ещё один сезон на таком же уровне.

Джону Кордобе уже 32. Однако возраст на нём никак не сказывается.