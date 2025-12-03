Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин

Сейчас Баринова будут осуждать. Ведь надежда — это то, с чем всегда не хочется прощаться. Вчера она ещё теплилась, когда появилась новость, что «Локо» сделал финальное предложение игроку о продлении контракта. Там и повышение зарплаты, и якобы суперские условия. Дальше наступило ожидание. Но приятное — ведь в головах части общественности мог закрепиться тезис: если Дмитрий действительно любит клуб, то от такого точно не откажется. Прошло меньше суток. Болельщицкие надежды рухнули. Да, можно по-разному относиться к Баринову, его характеру и футбольным возможностям. Однако нельзя отрицать очевидный факт: именно он — порой грубое, временами суровое, но при этом честное лицо «Локомотива» последних лет.

А ещё — единственный игрок, кто сохранился с чемпионского сезона. И что мы видим сейчас? Вы можете зайти на фанатские ресурсы и прочитать кучу негатива. Причём негатива, который идёт от обиды. Его не называют, например, предателем. Видимо, считают, что это слово слишком громкое для оценки такого выбора. Стратегия элементарная — искать минусы. Не в решении, а в Баринове как игроке или человеке. А их хватает. Несмотря на лучший сезон в жизни, который он проводит не на профильной позиции, общественность вспоминает прошлые периоды. А они с точки зрения футбола не всегда были идеальными — ошибки, нестабильность, однако при этом гарантированное место в старте.

Ещё, естественно, обсуждают человеческие качества Дмитрия. Когда хочешь найти скелеты — смотри интервью последних лет. Там и про большую любовь к «Локо», и цитаты про то, что он не уйдёт в другую команду России. Футболист хоть и не любит публичность, но когда решается на это, то всегда получается ярко. Вот главная цитата из лета 2024-го, которую сейчас форсят все.

Дмитрий Баринов полузащитник «Локомотива» «Задумывался ли об уходе из «Локомотива»? Да, летом 2022-го, когда у нас были немецкие руководители. Были мысли об уходе из клуба. Но Рангник пригласил нас с Федей Смоловым на разговор: «Вы лидеры, клуб на вас рассчитывает». Вот мы и остались. Через полгода команда шла в стыках и Смолов уехал в «Динамо»? Ага. Думаю, Федя просто не хотел в этом всём участвовать. Для меня это был худший момент в карьере. Мне как капитану было вдвойне тяжело это всё переносить. Меня тоже хотело «Динамо»? Слышал об этом, были разговоры. Однако сейчас я тебе могу честно сказать — не перейду ни в один российский клуб. Если и уеду куда-то из «Локомотива», то только в Европу. Пусть кому-то эти слова покажутся громкими, но это правда».

Человеческая оптика меняется. Когда тебе до 30, это может стать регулярным явлением. Каким бы суровым и принципиальным на первый взгляд ты ни был. Считал ли Баринов в 2024-м, что точно станет для «Локо» новым Лоськовым и завершит карьеру в клубе? Наверняка да. Однако за полтора года могло многое измениться. И мы даже примерно представляем что. Сложные переговоры с «Локо» шли не один месяц. И при старом руководстве, и при новом. Почувствовал ли Дмитрий, что его хотят сохранить? Едва ли. А когда такое не ощущаешь, то начинаешь думать не только о наследии, но и о себе. И это нормально.

Баринову 29 лет. Он хорошо понимает: нынешним сезоном заработал себе на хорошие офферы. А «Локомотиву», где он с 16 лет, уже отдал всё, что мог. Находился в клубе и в счастливые моменты (с ним выиграны все трофеи внутри страны), и в мрачные, когда управлять поставили немецкий клан. И вряд ли хоть у кого-то за эти 13 лет возникали сомнения в мотивации и преданности. Однако сейчас — тот период жизни и карьеры, когда, возможно, хочется что-то поменять. А ещё — побороться за трофеи. В нынешнем ЦСКА по ряду причин на это, объективно, больше шансов.

Дмитрий Баринов льёт шампанское на Юрия Сёмина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Окажется ли Баринов там зимой или летом — никто не знает. Если «Локо» захочет показать когти, то не отпустит его в январе. Так делал «Зенит» с Круговым, да и «Рубин» — с Ахметовым. Оставить Баринова — позаботиться об интересах клуба. И даже предложение от ЦСКА едва ли здесь будет играть какую-то роль.

Всё это уже детали, о которых мы узнаем. Главное — Баринов сделал выбор. И правильнее его уважать.