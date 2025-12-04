Грандиозные итоги осени в Первой лиге. Лучшие игроки и цифры всех 18 команд!

В Лиге PARI завершилась первая часть сезона. Позади 21 тур – самое время оценить выступление команд. Кто-то провалился, кто-то сыграл на уровне ожиданий, а кто-то по-настоящему удивил.

Для изучения таблиц необходим следующий глоссарий:

xG (Expected Goals) – ожидаемые голы, метрика, которая оценивает созданные моменты на основании ударов по воротам;

xGA (Expected Goals Against) – то же самое, что и xG, только оценивает допущенные моменты (моменты соперников);

PPDA (Passes allowed per defensive action) – допущенные передачи на одно оборонительное действие. Метрика оценивает интенсивность прессинга команды. Чем ниже цифра, тем больше давление на соперника.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

18. «Чайка» Песчанокопское

Показатель Значение Место Забитые голы 18 14 xG 22,5 15 Пропущенные голы 44 18 xGA 41,17 18 PPDA 7,73 17 Единоборства 3323 12 Обводки 400 5 Среднее владение мячом 50% 8-9 Стоимость состава, млн € 3,61 18

Команда с самым молодым составом в лиге (средний возраст – 21,7 года) довольно ожидаемо расположилась на последнем месте. Летом «Чайку», по сути, собрали заново буквально за неделю до старта сезона. Сюда перевезли целую группу футболистов из «Спартака-2» во главе с Дмитрием Комбаровым. Он поставил яркий и атакующий футбол. В 1-м туре «Чайка» внезапно разгромила «Енисей» (3:0), однако затем довольно быстро опустилась в зону вылета.

Дмитрий Комбаров Фото: ФК «Чайка»

Матчи «Чайки» всегда увлекательно смотреть, но команде не хватает качества в обороне. Эпизодами действия на поле превращались в боксёрский поединок, где молодёжь загоняла опытного чемпиона к канатам, забивала боковыми ударами, а потом вдруг пропускала удар в челюсть. Что неизбежно вело к поражению.

Состав «Чайки» должны были балансировать опытные Павел Маслов, Иван Маркелов, Станислав Библик и Артём Соколов (пусть ему только 22, но 37 матчей в РПЛ есть не у каждого). Безусловно, они улучшили команду. Просто для выживания в лиге нужна ещё порция таких игроков.

Лучший игрок – Артём Соколов (6+1 в 15 матчах)

В начале сезона в составе «Чайки» сильно выделялся Глеб Пополитов, но его после 9-го тура подписал ЦСКА.

Через Соколова идут многие атакующие процессы. Комбаров не боится использовать воспитанника «Чертаново» в роли центрального форварда (хотя номинально он вингер). Лучший бомбардир команды и лучший по созданным голевым моментам. Также выделим 21-летнего Семёна Фадеева – вратарь «Чайки» выдал пачку сильных матчей и стал лидером Первой лиги по количеству сейвов (25). Без него пропущенных голов было бы ещё больше.

17. «Сокол» Саратов

Показатель Значение Место Забитые голы 10 18 xG 22,93 13 Пропущенные голы 22 8 xGA 27,82 13 PPDA 6,99 9 Единоборства 4051 1 Обводки 288 15 Среднее владение мячом 42% 17-18 Стоимость состава, млн € 4,58 17

Младен Кашчелан выжимает максимум из скромного состава «Сокола». Более того, активно включается в селекцию, использует свои каналы и знакомства. В центре обороны теперь есть мощный серб Владимир Ковачевич, который поднимался вместе с махачкалинским «Динамо» в РПЛ. За баланс в центре поля отвечает хорват Амир Кахриманович. В атаке должен был блистать Алексей Голиянин, однако экс-нападающий молодёжной сборной Боснии и Герцеговины пока не адаптировался в команде – у него всего один гол в 11 матчах.

Главная проблема «Сокола» – недостаток остроты впереди. Где-то не хватает реализации. Где-то – качества исполнителей. У Кашчелана предпоследняя команда лиги по стоимости состава, что соответствует нынешним финансовым возможностям клуба. Но «Сокол» – восьмой в лиге по пропущенным голам. Кого-то отпугивает силовая манера игры подопечных Кашчелана, однако это хоть какой-то плацдарм для набора очков.

Младен Кашчелан Фото: ФК «Сокол»

Тем удивительнее, что в публичном пространстве всерьёз идут разговоры о его отставке. В Саратове в Первой лиге уже работали Денис Бояринцев и Алексей Бага. Кардинально они «Сокол» не улучшили. Кашчелан хотя бы сформировал стиль, от которого можно оттолкнуться.

Из приятного – «Сокол» выбил из Кубка России «БроукБойз».

Лучший игрок – Владимир Ковачевич (0+1 в 21 матче)

Без лидера обороны «Сокол» развалился бы ещё на старте сезона. Ковачевич – настоящий богатырь. У него 75% выигранных единоборств. Лучший в лиге по перехватам. Создал отличную «химию» с партнёрами по обороне – Никитой Печенкиным и Артёмом Быковым.

16. «Уфа»

Показатель Значение Место Забитые голы 24 10-12 xG 19,53 18 Пропущенные голы 29 15-16 xGA 35,01 17 PPDA 7,98 18 Единоборства 3134 18 Обводки 354 9 Среднее владение мячом 46% 14-15 Стоимость состава, млн € 4,9 16

Летом казалось, что «Уфа» чуть улучшила состав, однако очень быстро наступил кадровый кризис – особенно пострадал центр обороны. На каких-то отрезках команда компенсировала ужасное качество защиты смелыми действиями в атаке. В ноябре наступил тильт. После домашних 0:4 в матче с «Факелом» Омари Тетрадзе сорвался на игроков. Руководители заняли сторону главного тренера – некоторые футболисты уже покинули «Уфу» в рамках глобальной чистки.

Игроки «Уфы» Фото: ФК «Уфа»

Нужна опора на качественных игроков. И они как раз приехали в команду летом – например, вернулись Дилан Ортис и Филип Мрзляк. А вот чего ожидали от аренд нестабильного Османа Минатулаева и такого же Алексея Барановского? Они подают большие надежды, но в борьбе за выживание «Уфе» нужны проверенные бойцы.

Лучший игрок – Залимхан Юсупов (3+3 в 19 матчах)

Один из лучших исполнителей стандартов в лиге. Все три мяча забил прямыми ударами со штрафных. Подачи тоже в порядке – три голевые передачи как подтверждение. Залимхан был хорош в махачкалинском «Динамо» и солидно смотрелся даже на уровне РПЛ. Также отметим Александра Беленова – 39-летний голкипер в некоторых играх практически в соло набирал очки для команды.

15. «Торпедо» Москва

Показатель Значение Место Забитые голы 17 16 xG 25,62 11 Пропущенные голы 29 15-16 xGA 24,61 7 PPDA 6,85 8 Единоборства 3305 13 Обводки 350 10 Среднее владение мячом 54% 5 Стоимость состава, млн € 13,1 2

К сожалению, вокруг «Торпедо» в этом сезоне мало футбольного. Всё началось с того, что команду выбросили из РПЛ из-за расследования в отношении бывшего генерального директора Валерия Скородумова и совладельца Леонида Соболева.

Олег Кононов остался в деморализованной команде. В итоге второй по стоимости состав свалился в зону вылета. Первая победа (причём в матче с «Уралом» – 1:0), состоялась уже после ухода Кононова. В клубе началась чехарда исполняющих обязанности главного тренера – в «Торпедо» месяц искали нового специалиста. Параллельно произошла смена в руководстве – ушёл Ари, пришли Игорь Резвухин и Денис Маслов, которые пригласили Дмитрия Парфёнова.

Через полтора месяца новые руководители ушли, вернулись старые. А с ними и Кононов.

Болельщики «Торпедо» сразу же начали «мочить» нового старого тренера. Хотя Кононов всё-таки вывел команду из зоны вылета. Завершающий отрезок был не так плох – тут можно вспомнить победы в матчах с «Ротором» (2:0) и костромским «Спартаком» (1:0).

В Кубке России автозаводцы добрались до 1/8 финала Пути Регионов – там уступили «Балтике» Андрея Талалаева (0:2).

Лучший игрок – Александр Юшин (6+1 в 20 матчах)

Главная надежда «Торпедо» в атаке. В условиях полного игрового хаоса 30-летний форвард часто тащил команду на индивидуальном мастерстве. Технично бил издали, открывался под передачи из глубины. Один из тех, кто точно не провалил первую половину сезона.

Александр Юшин Фото: ФК «Торпедо»

14. «Волга» Ульяновск

Показатель Значение Место Забитые голы 24 10-12 xG 26,62 9 Пропущенные голы 34 17 xGA 27,9 14 PPDA 5,62 2 Единоборства 3323 12 Обводки 400 5 Среднее владение мячом 50% 8-9 Стоимость состава, млн € 6,45 10

Парадокс, но команда Михаила Белова, которая ещё год назад бегала в «Серебре» LEON-Второй лиги, играет в доминирующий футбол, основанный на владении и активном прессинге. «Волга» – одна из немногих команд Первой лиги с выстроенной позиционной структурой.

Знаете «Барселону»? «Волга» так же жестоко оставляет соперников в офсайде – в среднем ловит их 3,2 раза за игру. Настоящим открытием стал Руслан Шагиахметов, до лета принадлежавший «Сочи». 21-летний опорник покрывает сумасшедшие объёмы по всему полю – за ним точно надо последить весной. В Ульяновске вообще собралась интересная банда, которая достойна отдельного текста.

Игроки «Волги» Фото: ФК «Волга»

В идеальном мире Ульяновск входил бы в топ-5, однако в реальности индивидуальные ошибки и везение никто не отменял. И в суровом мире Первой лиги команда Белова пропускает заметно больше ожидаемого, а забивает — чуть меньше.

Лучший игрок – Кирилл Фольмер (3+3 в 8 матчах)

«Волга» делала большую ставку на Фольмера, который когда-то играл в РПЛ. В прошлом сезоне воспитанник «Спартака» оформил 4+21 в 33 матчах за «Сибирь». Увы, Фольмер выбыл на старте сезона из-за операции на плече. Но когда вернулся – «Волга» сразу же стала сверкать.

13. «Енисей» Красноярск

Показатель Значение Место Забитые голы 14 17 xG 20,41 17 Пропущенные голы 25 12-13 xGA 29,29 15 PPDA 6,38 7 Единоборства 3391 8 Обводки 403 4 Среднее владение мячом 50% 8-9 Стоимость состава, млн € 6,08 13

Андрей Тихонов однажды уже залетел в РПЛ с «Крыльями Советов», но тогда праздник закончился слишком быстро – после девяти туров легенду «Спартака» отправили в отставку. «Енисей» пока что далёк от повышения в классе. Хотя уровень амбиций Тихонова вполне понятен.

В этом сезоне стоимость состава «Енисея» упала с € 8,6 млн до € 6,08 млн. За последний год команду покинули лидеры Денис Самойлов, Максим Савельев, Александр Ломакин и Кирилл Ушатов. Пришли новые игроки, однако глобально качество состава стало ниже.

Игроки «Енисея» Фото: ФК «Енисей»

Ростислав Огиенко разрывал за питерскую «Звезду», но ему ещё нужно адаптироваться к Первой лиге. Иван Зазвонкин прошёл сборные всех возрастов, забивал за московское «Динамо» – однако тоже пока не готов к роли единоличного спасителя. Большие надежды возлагались на возвращение капитана Егора Иванова, но из-за травм он сыграл всего лишь в 10 матчах сезона.

Лучший игрок – Александр Масловский (0+3 в 21 матче)

Команде не хватает лидера, однако стабильный подносчик снарядов имеется. Масловскому уже 33, но он отпахал все матчи и традиционно обострял с левого фланга. Будь в «Енисее» более качественные исполнители в завершении, защитник записал бы на свой счёт больше голевых передач. По xA у него 5,0.

12. «Черноморец» Новороссийск

Показатель Значение Место Забитые голы 25 8-9 xG 24,81 12 Пропущенные голы 27 14 xGA 33,49 16 PPDA 7,08 11 Единоборства 3265 14 Обводки 286 16-17 Среднее владение мячом 48% 10-11 Стоимость состава, млн € 5,8 15

Вряд ли мы скажем об успехах «Черноморца» под руководством Вадима Евсеева лучше эпатажного главного тренера. С момента его назначения больше очков набрали только «Родина», «Факел» и «Урал».

«Черноморец» в прошлом сезоне пробился в стыки под руководством Олега Василенко, однако стал жертвой регламента РФС. Команда, по сути, разбежалась. Финансирование резко сократилось. На пост тренера пригласили Сергея Первушина, состав собрали из осколков на трансферном рынке.

«Черноморец» опустился в зону вылета. Потом пришёл Евсеев, который солидно поработал во имя листочка с таблицей.

Лучший игрок – Саид Алиев (8+0 в 21 матче)

Нападающий «Черноморца» идёт на лучший сезон в карьере. Пока что он повторил личный рекорд – восемь голов в 24 матчах за «Луч-Энергию» в сезоне-2019/2020. В «Велесе», «СКА-Хабаровск», «Тамбове», «Нижнем Новгороде» и «Нефтехимике» Алиев был уже не так результативен. В Новороссийске 27-летний форвард наконец-то набрал форму. Им уже интересуются «Акрон» и «Пари НН».

Саид Алиев Фото: ФК «Черноморец»

11. «Шинник» Ярославль

Показатель Значение Место Забитые голы 18 14-15 xG 22,37 16 Пропущенные голы 19 5 xGA 20,36 2 PPDA 7,44 15 Единоборства 3371 10 Обводки 364 8 Среднее владение мячом 44% 16 Стоимость состава, млн € 6,25 11

В прошлом сезоне «Шинник» боролся за выживание и решил задачу по сохранению прописки в Первой лиге за семь туров до конца. Помогла тренерская перестановка – вместо опытнейшего Александра Побегалова пришёл молодой Артём Булойчик.

Летом «Шинник» перестроил состав – команда обновилась на 70%. Пришли опытные Виталий Лысцов («Боавишта», Португалия), Кирилл Маляров («Нефтехимик»), Олег Ланин («Черноморец»), Илья Порохов («Химки»), Илья Стефанович («Балтика») и Альбек Гонгапшев («СКА-Хабаровск»). Также команду усилили молодые Даниил Корнюшин и Вадим Карпов (оба – «Уфа»). В аренду приехали молодые таланты Никита Бозов, Тимофей Щелкунов (оба – «Балтика-2») и Виктор Нафиков («Алания»).

Игроки «Шинника» Фото: ФК «Шинник»

У «Шинника» был тяжёлый старт, однако Булойчик разобрался со всеми новичками и выстроил надёжный оборонительный футбол. Страшным оружием стали стандарты – команда забила после них 15 голов из своих 19.

Лучший игрок – Даниил Корнюшин (5+1 в 19 матчах)

В сезоне-2023/2024 воспитанник «Краснодара» играл в РПЛ, но не воспользовался шансом в «Пари НН». В Первой лиге Корнюшин тоже никак не мог найти свою команду. Булойчик перевёл Даниила в центр обороны (правый центральный в тройке при схеме 3-5-2). Корнюшин не только хорош в борьбе у своих ворот, но и угрожает чужим – пять голов всего за полгода.

10. «Арсенал» Тула

Показатель Значение Место Забитые голы 29 4-5 xG 29,47 4 Пропущенные голы 25 12-13 xGA 21,4 3 PPDA 5,86 5 Единоборства 3204 16 Обводки 315 13 Среднее владение мячом 60% 1 Стоимость состава, млн € 9,4 5

Когда «Арсенал» вылетел из РПЛ, казалось, возвращение – дело времени. Процесс тянется уже четвёртый год. При этом трясина Первой лиги всё больше затягивает «Арсенал» в середину таблицы.

В Туле такое положение дел никого не устраивает. Главным тренером назначили Дмитрия Гунько, который за время работы в «Урарту» становился чемпионом Армении, выигрывал Кубок страны и выступал в еврокубках. Под него заметно усилили состав. Пришла группа игроков с большим опытом игры в РПЛ. С прошлого сезона остались очень сильные Эдарлин Рейес и Амур Калмыков. И всё это ради промежуточного 10-го места.

Игроки «Арсенала» Фото: ФК «Арсенал»

Причём по качеству игры «Арсенал» идёт в лидерах. У команды самый высокий процент владения, отличные показатели по ожидаемым забитым и пропущенным голам. Что же не так? Сомнительно выглядит вратарская позиция, где играет «лимитчик» Михаил Цулая. Тулякам иногда жутко не везёт – в чужие ворота мяч не лезет, а в свои залетает постоянно.

Зато «Арсенал» остался единственным представителем Первой лиги в Кубке России. Команда Гунько выбила из розыгрыша «Рубин» Рашида Рахимова.

Лучший игрок – Амур Калмыков (8+2 в 21 матче)

Форвард «Арсенала» трижды получал шанс в РПЛ, но каждый раз что-то мешало. В «Анжи» Калмыков был слишком молод. В «Тамбове» не пошло из-за карантина и скомканного сезона. В «Торпедо», за которое Калмыков много забивал в Первой лиге, в него не поверили. Зато в подэлитном дивизионе 31-летний нападающий – настоящая звезда. Фактурный (рост 190 см) Калмыков – главный магнит для передач, через него идут многие атаки. Также отметим скоростного Рейеса – был бы точно лучшим, если бы не осенняя травма. В последнее время отлично проявили себя Милош Брнович и Даниил Пенчиков (ещё один защитник-бомбардир в Первой лиге: четыре гола в 15 матчах).

9. «Нефтехимик» Нижнекамск

Показатель Значение Место Забитые голы 25 8-9 xG 23,75 16 Пропущенные голы 24 9-11 xGA 26,94 11 PPDA 7,56 16 Единоборства 3618 4 Обводки 387 6 Среднее владение мячом 47% 12-13 Стоимость состава, млн € 6,48 9

Для главного тренера Кирилла Новикова Нижнекамск стал хорошей зоной комфорта. Он работает в «Нефтехимике» с 2021 года. С тех самых пор от него не требуют чего-то глобального. Команда спокойно существует в статусе крепкого середняка. Очевидно, что основные деньги на футбол в Татарстане уходят в «Рубин». Одн при этом в Нижнекамске появилась интересная площадка – у «Нефтехимика» есть свой стиль. Он тяжеловатый, зато эффективный – плотная оборона и резкие контратаки.

Игроки «Нефтехимика» Фото: ФК «Нефтехимик»

Здесь раскрываются молодые игроки. Нижнекамцы подтягивают к основе своих воспитанников плюс берут на прокачку ребят из других команд. Например, тут играет Иван Бобёр из «Крыльев Советов» – сын того самого Антона Бобёра.

«Нефтехимик» кусается и часто отбирает очки у лидеров. Вспоминаем победу в матче с «Уралом» (1:0) и скандальную ничью в гостях с «Родиной» (1:1).

Команда далеко прошла в Кубке России – пробилась в 1/8 финала Пути регионов, где вылетела, уступив «Ростову» (1:3). В этом сезоне сильно прибавил Андрей Никитин (играет справа впереди) – бывший вингер «Локомотива» оформил 3+4 в 21 матче. За правый фланг атаки теперь отвечает Бобёр – у него неплохая доставка мяча в штрафную и незаурядная техника.

Лучший игрок – Давид Кокоев (5+2 в 20 матчах)

Воспитанник «Краснодара» в прошлом сезоне помогал почти родной «Алании» (Кокоев – уроженец Владикавказа), однако сильно пострадал в матче с «Чайкой» – получил тяжёлую травму колена. Летом Кокоева подобрал «Нефтехимик» – Новиков уже работал с полузащитником в сезоне-2023/2024. 23-летний хавбек сразу стал ключевым игроком – он диктует темп атак, отвечает за стандарты и продвижение мяча. Кокоев забил четыре гола ударами из-за пределов штрафной. Один раз вообще положил с углового – закрутил мяч прямо в ворота во встрече со «Спартаком».

8. «СКА-Хабаровск»

Показатель Значение Место Забитые голы 21 13 xG 29,03 5 Пропущенные голы 21 6 xGA 27,4 12 PPDA 7,18 12-13 Единоборства 3587 5 Обводки 286 16-17 Среднее владение мячом 48% 10-11 Стоимость состава, млн € 6,9 8

Несмотря на то что эффект Дальнего Востока всегда помогает местным командам, в этом сезоне «СКА-Хабаровск» заметно испортил статистику. В домашних матчах на стадионе имени Ленина хабаровчане набирают в среднем 1,55 очка за игру. Такую слабую статистику дома СКА в последний раз показывал в сезоне-2017/2018, но тогда клуб выступал в РПЛ.

Зато команда неплохо набирает в гостях. У армейцев крепкий состав – сразу выделим Дмитрия Цыпченко. Да и вообще, спортивный отдел хабаровчан недооценён. За небольшие деньги там находят игроков, которые дают качество. СКА даже разыскал двух испанцев – Хорди Антонио (он же Хорди Тур) и Хакобо Алькальде.

Алексей Поддубский подтягивает молодёжь – за основную команду всё чаще играет 19-летний Степан Глотов. Перед самым уходом на зимнюю паузу он забил дебютный гол в Первой лиге.

Игроки «СКА-Хабаровск» Фото: ФК «СКА-Хабаровск»

СКА очень часто не везёт – игроки теряют концентрацию в концовках, испытывают проблемы с реализацией. Но у команды уже есть интересный фундамент.

Лучший игрок: Дмитрий Цыпченко (5+0 в 12 матчах)

В «Крыльях Советов» Цыпченко так и не заиграл из-за постоянных травм. Зато в Хабаровске появился шанс перезагрузить карьеру. Цыпченко приехал уже в дедлайн, однако оперативно набрал форму. В пересчёте на 90 минут форвард СКА лучший после Ислама Машукова по голевым моментам – постоянно перемещается по всему фронту атаки, открывается под передачи разного типа.

7. «Ротор» Волгоград

Показатель Значение Место Забитые голы 24 10-12 xG 28,74 7 Пропущенные голы 17 3 xGA 24,88 9 PPDA 7,02 10 Единоборства 3452 7 Обводки 339 11 Среднее владение мячом 47% 12-13 Стоимость состава, млн € 8,8 6

Прошлый сезон у «Ротора» ушёл на раскачку и адаптацию к новой лиге. Волгоградцы тогда только поднялись из «Золота». Но амбиции у клуба серьёзные – тут мечтают о возвращении в РПЛ. Поэтому летом волгоградцы мощно зашли на трансферный рынок. Проблема в том, что и конкуренты не сидели сложа руки. «Ротор» чередовал шикарные матчи с неудачными, боролся с кадровыми проблемами и кризисом на позиции центрфорварда. В ноябре команда угодила в функциональную яму – «Ротор» проиграл «Торпедо» (0:2) и в большинстве уступил «Челябинску» (0:2). После этого Денис Бояринцев подал в отставку.

Уже известен новый тренер. Им стал Дмитрий Парфёнов, выводивший в РПЛ «Тосно» и бравший с ним Кубок России. Правда, с тех пор он работает нестабильно. Ни с «Уралом», ни с тульским «Арсеналом», ни с «Родиной» Парфёнов успеха не добился, а короткий заход в «Торпедо» в этом сезоне вообще трудно как-либо оценить.

Лучший игрок – Никита Чагров (21 матч, 17 пропущенных голов)

Волгоградская стена. 12 сухих матчей – шикарный результат для команды с девятым по надёжности показателем xGA. Чагров тащил невероятные мячи и спасал в безнадёжных ситуация. Без подвигов двухметрового вратаря «Ротор» точно был бы ниже в таблице.

Никита Чагров Фото: ФК «Ротор»

6. «Челябинск»

Показатель Значение Место Забитые голы 27 7 xG 26,75 8 Пропущенные голы 20 6 xGA 24,42 6 PPDA 7,18 12-13 Единоборства 3349 11 Обводки 485 2 Среднее владение мячом 52% 6-7 Стоимость состава, млн € 6,23 12

Спустя время хоть кто-то ещё помнит, что «Челябинск» чуть не отдал путевку в Первую лигу «Волгарю» в стыковых матчах? Спасибо Владимиру Сугробову, который сейчас сидит в запасе «Ротора» (Чагрова никак не выбить) – именно он затащил серию пенальти.

У «Челябинска» есть Роман Пилипчук и хороший бюджет. Летом команда вложилась в крепких новичков. Например, приехал 34-летний Александр Жиров. Он один из лучших в лиге по проценту выигранных оборонительных единоборств. С первого матча новичок «Челябинска» получил капитанскую повязку, отыграл все встречи и забил четыре гола.

Ещё одним звёздным новичком стал Рамазан Гаджимурадов. Также «Челябинск» подписал сразу двух ивуарийцев – 19-летнего атакующего полузащитника Бабу Н’Диайе и 28-летнего форварда Вильфрида Эза. Из прежнего костяка остался Константин Кертанов – техничный центральный хавбек, который склеивает линии.

Игроки «Челябинска» Фото: ФК «Челябинск»

Команда Пилипчука с ноги ворвалась в Первую лигу – в 1-м туре «Челябинск» в гостях обыграл «Торпедо» (3:2). И в целом соперникам было очень трудно. Та же «Родина» в сентябре приехала на Урал и получила четыре безответных гола. У «Челябинска» быстрая доставка мяча вперёд и очень сильные стандарты (13 голов).

Лучший игрок – Рамазан Гаджимурадов (6+3 в 19 матчах)

Лучший дриблёр Первой лиги и просто гений. Два гола Гаджимурадова принесли «Челябинску» удивительную волевую победу в меньшинстве в матче с «Уфой». Также Гаджимесси помогает команде на стандартах – его радиоуправляемые подачи неоднократно превращались в голевые. Заодно отметим Гаррика Левина – 22-летний вингер оформил 6+2 в 19 встречах и поиграл на разных позициях.

5. «КАМАЗ» Набережные Челны

Показатель Значение Место Забитые голы 36 1 xG 28,93 6 Пропущенные голы 24 9-11 xGA 25,83 10 PPDA 7,31 14 Единоборства 3242 15 Обводки 320 12 Среднее владение мячом 46% 14-15 Стоимость состава, млн € 5,83 14

Этот сезон – особенный для Набережных Челнов. Завершилась эпоха Ильдара Ахметзянова, который проработал в «КАМАЗе» пять лет. За это время он построил одну из самых играющих команд чемпионата. Ему не помешали даже ограниченные ресурсы – у клуба очень скромный бюджет.

Интересно, что именно в 2025-м «КАМАЗ» собрал самый сильный за последние пять лет состав. Особенно это прочувствовал на себе «Урал» – челнинцы развалили команду Мирослава Ромащенко со счётом 5:1. После ухода Ахметзянова челнинцев возглавил Антон Хазов. Он не стал ломать прежние механизмы и уверенно зашёл в процесс. На «багаже» «КАМАЗ» доехал до пятого места.

Команда рубилась и в Кубке России – дошла до 1/8 финала Пути регионов, где немного не хватило в серии пенальти с «Крыльями». Параллельно «КАМАЗ» удивлял соперников и зрителей потрясающей живучестью и динамикой в чемпионате. Было много кадровых проблем – травмы, сборные, дисквалификации. Пятое место на таком фоне – отличный результат.

Игроки ФК «Камаз» Фото: ФК «Камаз»

Что будет весной? «КАМАЗ» не полезет в борьбу за РПЛ, однако при должном уровне спортивной мотивации (чего часто добивался Ахметзянов) ещё пошумит.

Лучший игрок – Давид Караев (10+2 в 20 матчах)

Умнейший нападающий, который забивает мячи любой сложности. Караев перемещается по всей финальной трети, ищет коридоры для партнёров, завершает атаки сам, подаёт стандарты. Также отметим Руслана Апекова (8+1 в 18 матчах) – левый вингер «КАМАЗа» в 25 лет вышел на новый уровень.

4. «Спартак» Кострома

Показатель Значение Место Забитые голы 30 2-3 xG 26,18 10 Пропущенные голы 24 9-11 xGA 23,64 5 PPDA 6,07 6 Единоборства 3905 2 Обводки 248 18 Среднее владение мячом 42% 17-18 Стоимость состава, млн € 7,43 7

Если вы помните «Сток Сити» Тони Пьюлиса, то сразу поймёте, в какой футбол играет костромской «Спартак». Это атлетизм в чистом виде – постоянные забросы, борьба, снова забросы и снова борьба. Длинные ауты тоже есть.

В своём футболе «Спартак» хорош. Лучшая команда по количеству выигранных единоборств. Шикарно подстраиваются под подборы. Подачи в штрафную при атаках вторым и третьим темпом в большинстве случаев падают прямо за спину обороняющимся.

Они действительно понимают свой футбол, а внесение в игровую заявку двухметрового тренера Сергея Пучкова не популистский шаг, а продуманное решение на пожарный случай (кстати, он уже дважды выходил на поле).

«Спартак» демонстрировал феноменальную физику на старте сезона. Часто забивал в концовках. Постоянно набирал очки в гостях (из Хабаровска увёз победу). К осени многие подстроились под дерзких бойцов из Костромы. Поэтому наступил спад. Но он терпимый – команда сохранила место в первой четвёрке.

Лучший игрок – Максим Игнатьев (1+4 в 21 матчах)

Левый защитник «Спартака» идеально отражает стиль команды. Игнатьев – лучший среди своих по выигранным единоборствам и доставкам мяча в штрафную. Максим исполняет стандарты и бросает ауты (вместе с Максимом Чиканчи), которых так боится вся лига. Усовершенствованная версия Люка Диня.

Максим Игнатьев Фото: ФК «Спартак» Кострома

3. «Родина» Москва

Показатель Значение Место Забитые голы 28 6 xG 32,15 2 Пропущенные голы 16 2 xGA 24,68 8 PPDA 5,48 1 Единоборства 3171 17 Обводки 428 3 Среднее владение мячом 59% 2-3 Стоимость состава, млн € 11,13 4

Один из наиболее симпатичных претендентов на выход в РПЛ с точки зрения футбола. «Родина» стартовала неудачно, с трёх матчей без побед, что привело к отставке словенца Зорана Жельковича. Очевидно, решение было поспешным, потому что поиск нового главного тренера затянулся почти на месяц. Впрочем, Барсег Киракосян, работающий с третьей командой «Родины» во Второй лиге, не проиграл ни одного матча из пяти и подготовил почву для нового тренера. Им стал испанец Хуан Диас.

С новым специалистом «Родина» проиграла лишь один раз – «Челябинску» 0:4. В чём-то не повезло – столичная команда сильно давила на футболистов Пилипчука, однако не реализовала свои шансы.

Главное, что отличает «Родину» от других команд, – это понимание игры с мячом. По итогам первой части сезона москвичи – лучшие по голам в позиционных атаках (19). «Родина» могла вплотную придвинуться к «Уралу», но зачем-то потеряла кучу важных очков в ноябре.

Игроки ФК «Родина» Фото: ФК «Родина»

Весной мы узнаем, насколько клуб готов к борьбе за выход в РПЛ. У команды есть проблемы с контролем результата и умением побеждать в трудных матчах. Такое впечатление, что «Родину» легко сломать. Зимой Диасу будет чем заняться.

Лучший игрок – Сергей Волков (16 матчей, 9 пропущенных голов)

Вратарь «Акрона» приехал в аренду по ходу сезона. И сразу же начал тащить. Помните, как Волков играл за «Акрон» в Кубке России в сезоне-2022/2023? Сейчас он в таком же порядке. Пропустил девять голов при 22 xG соперника!

Также отметим Артёма Максименко – «русский Златан» забил восемь голов. Йорди Рейна стабильно блистает в центре полузащиты. Руслан Фищенко уничтожает соперников в опорной зоне.

2. «Урал» Екатеринбург

Показатель Значение Место Забитые голы 30 2-3 xG 38,21 1 Пропущенные голы 18 4 xGA 22,42 4 PPDA 5,68 3 Единоборства 3376 9 Обводки 384 7 Среднее владение мячом 59% 2-3 Стоимость состава, млн € 14,25 1

В Екатеринбурге после прошлогоднего провала задача только одна – безоговорочный прямой выход. «Урал» – команда с самым дорогим составом в лиге, по данным Transfermarkt. Качество футболистов позволяет идти в лидерах. Но осенью Мирослав Ромащенко серьёзно подвис после поражения в матче с «КАМАЗом» (1:5). В публичном пространстве обсуждались кандидатуры Евгения Калешина и Александра Кержакова.

Игроки «Урала» Фото: ФК «Урал»

Ромащенко перестроил «Урал» на более прагматичный стиль и выдал пять побед подряд. Правда, осенний отрезок закончился трёхматчевой безвыигрышной серией. Пока что клуб едет на классе футболистов.

Многое зависит от зимнего окна. За молодыми игроками «Урала» внимательно следят клубы РПЛ – Матвей Бардачёв, Илья Ишков и Виталий Бондарев уже сейчас делают результат. Максим Воронов, например, едет в ЦСКА.

Лучший игрок – Мартин Секулич (6+5 в 19 матчах)

В «Урале» много крутых футболистов. Но главный – хорватский форвард, который хорош не только в завершении, но и в поддержке атак. Секулич – второй в лиге по своим голевым моментам и первый – по созданным.

1. «Факел» Воронеж

Показатель Значение Место Забитые голы 29 4-5 xG 30,19 3 Пропущенные голы 11 1 xGA 17,95 1 PPDA 5,78 4 Единоборства 3840 3 Обводки 308 14 Среднее владение мячом 52% 6-7 Стоимость состава, млн € 11,28 3

Поворотный момент для «Факела», который летом собрал максимально жирный состав, – это отставка Игоря Шалимова и возвращение Олега Василенко. В 2022-м он уже выводил «Факел» в РПЛ. При нём воронежцы выиграли девять матчей, допустив лишь одну осечку – в Хабаровске (0:1).

Шалимов много суетился, тасовал состав и не подготовил команду к сезону с функциональной точки зрения. Василенко снабдил более свободной ролью Николая Гиоргобиани, нашёл всем оптимальные места и подтянул физику.

Впрочем, главный секрет побед «Факела» – это опорник Вячеслав Якимов. Во всех матчах, в которых он принимал участие, команда непременно выигрывала. На старте он выбыл из-за операции на плече, что отчасти привело к отставке Шалимова. При Василенко Якимов не сыграл только один раз – в том самом матче со «СКА-Хабаровск».

Также воронежцы сильно прибавили на стандартах – забили после них 11 мячей. Они нормально работали и при Шалимове, однако тренерский штаб Василенко усовершенствовал многие розыгрыши.

Игроки «Факела» Фото: ФК «Факел»

Лучший игрок – Белайди Пуси (13+2 в 21 матче)

До этого сезона казалось, что «Факел» ошибся с трансфером албанского форварда. В РПЛ за девять матчей он нанес всего три удара по воротам. Зато в «Лучшей лиге мира» господин Пуси просто царит. Он изматывает оборону соперников прессингом и демонстрирует высокий уровень реализации – забивает в среднем после каждого третьего удара по воротам.