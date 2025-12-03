Топ-события четверга: футбол, Овечкин в НХЛ, Дёмин — в НБА, биатлон и лыжные гонки

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 4 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Филадельфия Флайерз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Баффало» одержит третью победу подряд?

«Клинки» пытаются подняться со дна Востока и делают определённые успехи – в активе команды Линди Раффа четыре победы в последних шести матчах. От зоны плей-офф их отделяют четыре очка, а в пяти очках от «Сэйбрз» находится «Филадельфия», чья победная серия прервалась в предыдущей игре. Сможет ли «Баффало» продолжить свою?

🏀 4:00: «Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 04 декабря 2025, четверг. 04:00 МСК Чикаго Буллз Чикаго Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: удастся ли одержать вторую победу подряд?

«Бруклин» в этом сезоне не хватает звёзд с неба — команда идёт на 13-м месте в Восточной конференции, опережая лишь «Индиану» и «Вашингтон». Но в последнем матче Дёмин и компания одолели «Шарлотт». В регулярке ещё не было момента, когда клуб выиграл две встречи кряду. Удастся ли оформить хотя бы такую мини-серию?

🏒 6:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Вашингтон» продолжит побеждать?

«Столичные» набрали отличный ход, одержав пять побед подряд и забравшись на вершину Восточной конференции к «Каролине» и «Тампе». «Сан-Хосе» чередует успешные результаты с неудачными и находится в зоне плей-офф на Востоке. «Вашингтон» продолжает гостевое турне на Тихоокеанском побережье – будет ли продолжение успешным?

🎿 8:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 2, свободный стиль, раздельный старт, 10 км, женщины и 10 км, мужчины

Интрига: кто победит в борьбе за олимпийскую путёвку?

После решений CAS и FIS о допуске нейтральных спортсменов из России до международных стартов старт на олимпийской дистанции в рамках Кубка страны сложно переоценить. А коньковые разделки на 10 км будут и на Олимпиаде в Италии. Фактически это битва за путёвку на Игры-2026. Среди тех, конечно, кто ждёт нейтрального статуса. С точки зрения чистого спорта у женщин главный фаворит — Алина Пеклецова, которая выиграла пока все предыдущие дистанционные гонки в сезоне. У мужчин претендентом на победу выглядит Савелий Коростелёв, но вряд ли Сергей Ардашев или Денис Спицов готовы просто так сдаться.

🏒 12:15: «Амур» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 декабря 2025, четверг. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чья серия поражений продолжится?

В поражениях «Амура» удивительного не так много, а вот трёхматчевая чёрная полоса действующих чемпионов – событие из ряда вон выходящее. Чья-то неудачная серия в Хабаровске определённо прервётся – будут ли победителями «тигры», официально расставшиеся с главным тренером, или же железнодорожники?

На одного Гальченюка в Хабаровске стало меньше: Официально «Амур» расторг контракт с главным тренером Александром Гальченюком

🏒 12:30: «Адмирал» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 декабря 2025, четверг. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Адмирал» потерпит очередное поражение?

Команда Леонида Тамбиева продолжает бороться за попадание в плей-офф, но в последнее время испытывает неудачи – у «моряков» четыре поражения в пяти матчах. СКА, напротив, поймал свою волну – семь побед в 10 встречах, включая камбэк в гостевой игре с «Локомотивом». Быть ли очередной победе банды Игоря Ларионова?

🎯 13:00: Биатлон, Кубок Содружества, этап 2, спринты, 7,5 км, женщины и 10 км, мужчины

Интрига: упрочат ли своё лидерство в тотале Смольский и Шевченко?

В Ханты-Мансийске пройдёт первый зимний этап Кубка Содружества. По итогам летних гонок общие зачёты у мужчин и женщин возглавили белорус Антон Смольский и россиянка Наталия Шевченко. Однако на декабрьских стартах всё может поменяться, и жёлтые майки достанутся уже совсем другим спортсменам. Неплохую форму на прошлой неделе показали Динара Смольская, Кирилл Бажин и Александр Поварницын. Быть может, именно они возглавят тотал по итогам четверга.

🏀 21:00: «Игокеа» — «Зенит», WINLINE Basket Cup

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B 04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК Игокеа Лакташи Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сине-бело-голубые укрепят позиции в группе?

«Зенит» в группе B турнира Basket Cup обыграл «Уралмаш» и уступил УНИКСу. Настало время встречи с боснийской «Игокеа». Сине-бело-голубые отправились в Лакташи, чтобы укрепить свои позиции, но удастся ли им это? Соперник очень прилично смотрелся в игре с уральцами, хоть и уступил в овертайме. К тому же это первый за долгое время международный матч для «Зенита» во время сезона — будет интересно!

🎦 🏀 22:15: «Олимпиакос» — «Фенербахче», регулярный чемпионат Евролиги

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: греки остановят серию турок?

«Фенербахче» ужасно начал сезон, стартовав с трёх поражений в четырёх матчах, однако затем ситуация стала налаживаться. Сейчас подопечные Ясикявичюса идут на серии из пяти побед. «Олимпиакос» такой стабильностью похвастаться не может в последнее время, правда, у клуба из Греции всё равно одинаковый с соперником результат в чемпионате — 8-5. Кому достанется победа?

⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: проползёт ли команда Аморима в топ-5?

Да, не всё здесь зависит от неё, и тем не менее дела у команды Рубена Аморима действительно наладились. За последние семь туров она уступила лишь раз. Пусть и позорно, играя практически весь матч в большинстве, «Эвертону» (0:1). А недавно вообще «очнулись» такие легенды, как Мэйсон Маунт и Джошуа Зиркзее: именно с их голами случился камбэк в игре с «Кристал Пэлас». «Вест Хэм» тоже удастся сломить? Даже у проблемного «Ливерпуля» получилось.

⚽️ 23:00: «Лацио» — «Милан», Кубок Италии, 1/8 финала

Интрига: погоня обоих клубов за давно утерянным титулом

«Лацио» и «Милан» – два великих клуба, сомнений здесь никаких. Но вот какая незадача: на двоих у них в XXI веке всего лишь три Кубка Италии… Причём миланцы побеждали единственный раз в далёком 2003-м. Тогда ещё играли Ривалдо и Каха Каладзе. Да и римляне после 2019-го данный трофей не брали. Их тогда ещё тренировал Симоне Индзаги. Возможно, поход за новым титулом окажется для «Лацио» или «Милана» наконец-то успешным? Кому-то придётся подвинуться.