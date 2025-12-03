Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 4 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: футбол, Овечкин в НХЛ, Дёмин — в НБА, биатлон и лыжные гонки
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 4 декабря 2025 года
Комментарии
Лучший спорт 4 декабря: «Лацио» — «Милан», «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, «Амур» — «Локомотив» и громкая вывеска в Евролиге!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 4 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Филадельфия Флайерз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Баффало» одержит третью победу подряд?

«Клинки» пытаются подняться со дна Востока и делают определённые успехи – в активе команды Линди Раффа четыре победы в последних шести матчах. От зоны плей-офф их отделяют четыре очка, а в пяти очках от «Сэйбрз» находится «Филадельфия», чья победная серия прервалась в предыдущей игре. Сможет ли «Баффало» продолжить свою?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
«Баффало» ушёл с последнего места:
Видео
«Баффало» обыграл «Виннипег» и ушёл с последнего места Востока НХЛ, опередив «Флориду»

🏀 4:00: «Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удастся ли одержать вторую победу подряд?

«Бруклин» в этом сезоне не хватает звёзд с неба — команда идёт на 13-м месте в Восточной конференции, опережая лишь «Индиану» и «Вашингтон». Но в последнем матче Дёмин и компания одолели «Шарлотт». В регулярке ещё не было момента, когда клуб выиграл две встречи кряду. Удастся ли оформить хотя бы такую мини-серию?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Прошлая победа Дёмина и компании:
Егор Дёмин одержал четвёртую победу в НБА. Что показал наш баскетболист?
Егор Дёмин одержал четвёртую победу в НБА. Что показал наш баскетболист?

🏒 6:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Вашингтон» продолжит побеждать?

«Столичные» набрали отличный ход, одержав пять побед подряд и забравшись на вершину Восточной конференции к «Каролине» и «Тампе». «Сан-Хосе» чередует успешные результаты с неудачными и находится в зоне плей-офф на Востоке. «Вашингтон» продолжает гостевое турне на Тихоокеанском побережье – будет ли продолжение успешным?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Обзор последней победы «Кэпиталз»:
Овечкин обошёл очередную легенду! «Вашингтон» опять победил и уже в лидерах Востока
Видео
Овечкин обошёл очередную легенду! «Вашингтон» опять победил и уже в лидерах Востока

🎿 8:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 2, свободный стиль, раздельный старт, 10 км, женщины и 10 км, мужчины

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
04 декабря 2025, четверг. 08:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль
04 декабря 2025, четверг. 11:00 МСК
Не началось

Интрига: кто победит в борьбе за олимпийскую путёвку?

После решений CAS и FIS о допуске нейтральных спортсменов из России до международных стартов старт на олимпийской дистанции в рамках Кубка страны сложно переоценить. А коньковые разделки на 10 км будут и на Олимпиаде в Италии. Фактически это битва за путёвку на Игры-2026. Среди тех, конечно, кто ждёт нейтрального статуса. С точки зрения чистого спорта у женщин главный фаворит — Алина Пеклецова, которая выиграла пока все предыдущие дистанционные гонки в сезоне. У мужчин претендентом на победу выглядит Савелий Коростелёв, но вряд ли Сергей Ардашев или Денис Спицов готовы просто так сдаться.

Статистика Кубка России по лыжным гонкам
У россиян появился шанс на Олимпиаду:
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!

🏒 12:15: «Амур» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья серия поражений продолжится?

В поражениях «Амура» удивительного не так много, а вот трёхматчевая чёрная полоса действующих чемпионов – событие из ряда вон выходящее. Чья-то неудачная серия в Хабаровске определённо прервётся – будут ли победителями «тигры», официально расставшиеся с главным тренером, или же железнодорожники?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
На одного Гальченюка в Хабаровске стало меньше:
Официально
«Амур» расторг контракт с главным тренером Александром Гальченюком

🏒 12:30: «Адмирал» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Адмирал» потерпит очередное поражение?

Команда Леонида Тамбиева продолжает бороться за попадание в плей-офф, но в последнее время испытывает неудачи – у «моряков» четыре поражения в пяти матчах. СКА, напротив, поймал свою волну – семь побед в 10 встречах, включая камбэк в гостевой игре с «Локомотивом». Быть ли очередной победе банды Игоря Ларионова?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Обзор победы СКА:
«Локомотив» опять уступил. СКА помогло глупое удаление чемпионов в овертайме
«Локомотив» опять уступил. СКА помогло глупое удаление чемпионов в овертайме

🎯 13:00: Биатлон, Кубок Содружества, этап 2, спринты, 7,5 км, женщины и 10 км, мужчины

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
04 декабря 2025, четверг. 13:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
04 декабря 2025, четверг. 15:30 МСК
Не началось

Интрига: упрочат ли своё лидерство в тотале Смольский и Шевченко?

В Ханты-Мансийске пройдёт первый зимний этап Кубка Содружества. По итогам летних гонок общие зачёты у мужчин и женщин возглавили белорус Антон Смольский и россиянка Наталия Шевченко. Однако на декабрьских стартах всё может поменяться, и жёлтые майки достанутся уже совсем другим спортсменам. Неплохую форму на прошлой неделе показали Динара Смольская, Кирилл Бажин и Александр Поварницын. Быть может, именно они возглавят тотал по итогам четверга.

Статистика Кубка Содружества по биатлону
Как прошёл первый этап Кубка Содружества?
Смольский и Шевченко захватили лидерство в Кубке Содружества. Дождь в Сочи им не помешал
Смольский и Шевченко захватили лидерство в Кубке Содружества. Дождь в Сочи им не помешал

🏀 21:00: «Игокеа» — «Зенит», WINLINE Basket Cup

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Игокеа
Лакташи
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сине-бело-голубые укрепят позиции в группе?

«Зенит» в группе B турнира Basket Cup обыграл «Уралмаш» и уступил УНИКСу. Настало время встречи с боснийской «Игокеа». Сине-бело-голубые отправились в Лакташи, чтобы укрепить свои позиции, но удастся ли им это? Соперник очень прилично смотрелся в игре с уральцами, хоть и уступил в овертайме. К тому же это первый за долгое время международный матч для «Зенита» во время сезона — будет интересно!

Турнирная таблица Basket Cup
Что ждать от клубов после паузы?
Шутки кончились — чего ждать от клубов Единой лиги после паузы?
Шутки кончились — чего ждать от клубов Единой лиги после паузы?

🎦 🏀 22:15: «Олимпиакос» — «Фенербахче», регулярный чемпионат Евролиги

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: греки остановят серию турок?

«Фенербахче» ужасно начал сезон, стартовав с трёх поражений в четырёх матчах, однако затем ситуация стала налаживаться. Сейчас подопечные Ясикявичюса идут на серии из пяти побед. «Олимпиакос» такой стабильностью похвастаться не может в последнее время, правда, у клуба из Греции всё равно одинаковый с соперником результат в чемпионате — 8-5. Кому достанется победа?

Статистика регулярного чемпионата Евролиги
Запоздалые нововведения?
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года

⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проползёт ли команда Аморима в топ-5?

Да, не всё здесь зависит от неё, и тем не менее дела у команды Рубена Аморима действительно наладились. За последние семь туров она уступила лишь раз. Пусть и позорно, играя практически весь матч в большинстве, «Эвертону» (0:1). А недавно вообще «очнулись» такие легенды, как Мэйсон Маунт и Джошуа Зиркзее: именно с их голами случился камбэк в игре с «Кристал Пэлас». «Вест Хэм» тоже удастся сломить? Даже у проблемного «Ливерпуля» получилось.

Турнирная таблица АПЛ
Как это было:
«Ливерпуль» усадил Салаха и выиграл в АПЛ спустя месяц! Но поступок Пакета удивил сильнее
«Ливерпуль» усадил Салаха и выиграл в АПЛ спустя месяц! Но поступок Пакета удивил сильнее

⚽️ 23:00: «Лацио» — «Милан», Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии . 1/8 финала
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: погоня обоих клубов за давно утерянным титулом

«Лацио» и «Милан» – два великих клуба, сомнений здесь никаких. Но вот какая незадача: на двоих у них в XXI веке всего лишь три Кубка Италии… Причём миланцы побеждали единственный раз в далёком 2003-м. Тогда ещё играли Ривалдо и Каха Каладзе. Да и римляне после 2019-го данный трофей не брали. Их тогда ещё тренировал Симоне Индзаги. Возможно, поход за новым титулом окажется для «Лацио» или «Милана» наконец-то успешным? Кому-то придётся подвинуться.

Статистика Кубка Италии
Кристиан Пулишич будет готов?
Игрок «Милана» Пулишич тренировался с командой перед матчем с «Лацио» — Tuttomercatoweb
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android