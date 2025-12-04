Сенсационный лидер во Франции. «ПСЖ» обходит команда с небольшим бюджетом

«Ланс» забрался на первое место в Лиге 1. Ещё шесть лет назад этот клуб был во втором дивизионе.

В 1990-е и на стыке веков за чемпионатом Франции было невероятно интересно следить. В течение девяти лет золото Лиги 1 брали семь разных команд: «ПСЖ», «Нант», «Осер», «Монако», «Ланс», «Бордо» и «Лион». В последние годы не так. Чемпиона Франции легко назовёт любой ещё до старта сезона. Кажется, у «ПСЖ» нет конкурентов, и парижанам нужно бороться только с собственной пресыщенностью победами.

Но взгляните на таблицу чемпионата Франции. Сейчас вы не найдёте на первой строчке команду Луиса Энрике. Пока «ПСЖ» перезагружается после фантастического сезона, в котором парижане выиграли почти все трофеи (кроме клубного чемпионата мира), на вершину забрался… «Ланс»! «Кроваво-золотые» как будто бросили вызов фавориту и хотят замахнуться на второе чемпионство в своей истории – 28 лет спустя. «Ланс» опережает на очко «ПСЖ» и на два – «Марсель», а, например, от «Монако» Александра Головина оторвался уже на восемь. Это точно заявка как минимум на попадание в Лигу чемпионов, где команда играла только трижды за всю историю.

В прошлом сезоне «Ланс» занял восьмое место, выиграв 15 раз за 34 тура. В нынешнем сезоне у «кроваво-золотых» уже 10 побед в 14 матчах – больше, чем у любого другого клуба Лиги 1. В таких случаях принято выделять тренера как главного творца успеха. У «Ланса» это особенно любопытная фигура – Пьер Саж. 46-летний специалист возглавляет команду с июля, когда сменил в межсезонье Уилла Стилла и подписал трёхлетний контракт.

Интересен Саж тем, что это относительно новое имя. До ноября 2023 года он вообще никогда не работал главным тренером, если не считать три месяца в любительском клубе «Шамбери» в 2013-м. Кем он только не был за 25 лет в футболе! Трудился спортивным координатором в «Белле» и «Пластикс Валле», скаутом в «Шатору», начальником команды в «Бурк-ан-Брес – Перонна» и «Седане», ассистентом тренера в «Лион Дюшер» и «Ред Стар». В общем, хорошо изучил всё дно французского футбола.

Пьер Саж Фото: Franco Arland/Getty Images

В 2019 году жизнь забросила Сажа в «Лион», где он стал тренером молодёжной команды. Затем Пьер покинул систему «ткачей», однако летом 2023-го вернулся в клуб и получил должность в академии – был назначен главой молодёжного департамента. Тогда он вряд ли мог представить, что уже через пять месяцев будет руководить первой командой «Лиона» в Лиге 1.

«Лион» катастрофически начал сезон-2023/2024 и после 13 туров занимал последнее место. Руководство клуба отправило в отставку итальянца Фабио Гроссо и неожиданно назначило вместо него неопытного Сажа. У Пьера на чердаке дома, видимо, завалялась волшебная палочка. Потому что начал он феноменально. Точнее, первые два матча проиграл (по иронии судьбы дебютировал во встрече с «Лансом» – 2:3), а вот затем его команда стала разрывать всех подряд. До завершения сезона «Лион» Сажа одержал 20 побед в 26 матчах чемпионата и Кубка Франции. Более того, в кубковом турнире «ткачи» долетели до финала, где уступили «ПСЖ» (1:2). А в Лиге 1 финишировали шестыми и попали в еврокубки.

Однако в прошлом сезоне Саж доработал в «Лионе» только до конца января. Его убрали после 19 туров, хотя команда занимала шестое место и находилась в трёх очках от топ-4 (зоны Лиги чемпионов). Тренерская голова полетела из-за пятиматчевой безвыигрышной серии, включившей в себя поражение и вылет из Кубка Франции. А ведь и в Лиге Европы «ткачи» с Пьером успешно решили задачу – финишировали в топ-8 на общем этапе и попали сразу в 1/8 финала. Сейчас в Лионе смотрят снизу вверх на «Ланс» Сажа.

Для руководства «кроваво-золотых» Пьер стал находкой.

Жан-Луи Лека спортивный директор «Ланса» «Приход Сажа – первый шаг в спортивном проекте, который мы стремимся построить на долгие годы. Нас с самого начала убедили его видение игры, методология работы и способность объединить всех вокруг чёткого, амбициозного проекта. Пьер в своём подходе к футболу ставит людей во главу угла, он прививает атакующую игру с контролем мяча, но в то же время его стиль прагматичный. Саж хочет делиться своими знаниями».



Примерно о том же после назначения Сажа говорил и генеральный директор «Ланса» Бенжамен Парро:

«Саж абсолютно соответствует ДНК «Ланса» – как на поле, так и за его пределами. Его высокие стандарты, умение объединять людей, чувство коллективной работы и видение развития игроков – всё это соответствует нашим ценностям. Мы рады видеть Пьера в «Лансе» и убеждены, что он будет биться за клуб и его ценности».

Впрочем, все слова остались бы только словами, если бы у Сажа не пошло. Бывает, тренер и команда не сочетаются. Но сейчас «Ланс» – лидер Лиги 1 и по набранным очкам, и по пропущенным мячам (12, столько же у «ПСЖ»). По забитым – только шестой (24), однако входит в топ-4 по количеству ударов и попаданий в створ в среднем за матч. Кроме того, у «кроваво-золотых» больше всех в чемпионате Франции голов со стандартов (9) без учёта пенальти. Команда выглядит сбалансированной и управляемой.

По данным французских СМИ, у «Ланса» только 10-й по размеру бюджет в Лиге 1 – € 60 млн. Это приблизительно в два с половиной раза меньше, чем у «Монако», и в четыре с половиной, чем у «Марселя». Про «ПСЖ» с его космическими цифрами и говорить нечего. Даже идущий девятым в рейтинге «Страсбург» в полтора раза опережает сенсационного лидера чемпионата Франции. Тем не менее Саж и его команда напоминают нам о банальной истине, что в футбол деньги не играют.

В летнее трансферное окно «Ланс» больше зарабатывал, чем тратил. Клуб продал или раздал по арендам своих футболистов на € 88,5 млн. Покинули команду её лучший бомбардир Нейл Эль-Айнауи (ушёл в «Рому» за € 23,5 млн), а также Анди Диуф («Интер», € 20 млн), Факундо Медина (арендован «Марселем» за € 2 млн) и некоторые другие игроки основного состава.

Подписал «Ланс» под Сажа сразу 14 новичков, в которых вложили € 54,4 млн. По-настоящему дорогих покупок не было. Но некоторые стали игроками основы и отлично отрабатывают вложенные в их трансферы деньги – это голкипер Робен Риссер (из «Страсбурга», € 3 млн), защитники Самсон Байду («Ред Булл Зальцбург», € 8 млн), Матьё Юдоль («Метц», € 3,5 млн), полузащитники Флорьян Товен («Удинезе», € 6 млн), Мамаду Сангаре («Рапид», € 8 млн) и нападающий Одсонн Эдуар («Кристал Пэлас», € 3,7 млн).

Риссер – лидер в нынешнем сезоне Лиги 1 по отражённым ударам (80,4%) и шестой по общему количеству сейвов (38). Эдуар – лучший бомбардир и самый результативный игрок «Ланса» наряду с Уэсли Саидом. Оба забили по пять голов и сделали по две голевые передачи. Ещё, конечно, поражает возрождение 32-летнего Товена. Победитель российского ЧМ-2018 набрал 4+2 в 14 матчах и настолько впечатлил Дидье Дешама, что тот вернул атакующего полузащитника в сборную Франции спустя шесть лет! Товен – первый в «Лансе» по количеству ударов, точных передач на чужой трети и успешных обводок в чемпионате.

Всего же в составе «Ланса» девять игроков сборных разных стран. Во французскую никто, кроме Товена, не вызывается. Но 21-летний Риссер играет за молодёжку, так что вратарь, очевидно, один из главных активов «кроваво-золотых». В команде Сажа хорошее сочетание молодости и опыта. Рядом с талантливыми Риссером, Байду и остальными есть такие дядьки, как Товен или 31-летний капитан и лучший ассистент «Ланса» в Лиге 1 Адриен Томассон.

Забавно, что Саж начал работу с командой с домашнего поражения в матче с «Лионом» (0:1) в 1-м туре. После этого «Ланс» проиграл только только «ПСЖ» (0:2) и «Метцу» (0:2) на выезде. У лидера чемпионата Франции из 10 побед три – крупные, включая выездную во встрече с «Монако» (4:1). Одолели парни Сажа и «Марсель» (2:1) дома. «Ланс» показывает интенсивный футбол, хорош в переходных фазах.

РОБЕН РИССЕР Фото: Franco Arland/Getty Images

Основная тактическая схема для Сажа – 3-4-2-1. Игра в рамках этой системы позволяет тренеру «Ланса» наилучшим образом раскрывать сильнейшие качества собранных в команде футболистов. Впрочем, сам Пьер не теряет землю под ногами из-за лидерства команды.

«Первое место – радость для нас, но после 14-го тура этого недостаточно, чтобы обогатить «Ланс», – говорит тренер. – Нам ещё есть куда расти. Будем идти вперёд, пока не достигнем пика своего потенциала. Мы не ожидали таких результатов на данном этапе, опережаем свои планы. Нам надо действовать осторожно, чтобы всё это в итоге не превратилось в историю о черепахе и зайце».

В басне Эзопа быстроногий заяц, будучи уверенным в том, что обгонит медленную черепаху, постоянно отвлекался на что-то и в конце концов прозевал финиш – конкурент обошёл его. Пока в роли зайца во Франции скорее «ПСЖ». А «Ланс» трудолюбивой черепахой шаг за шагом движется вперёд. По словам Товена, команда у Сажа – больше чем команда. Это настоящая семья, где все бьются друг за друга.

Один пример, подтверждающий слова Флорьяна, – его поступок в матче 14-го тура с «Анже». После своего гола полузащитник поднял футболку партнёра по «Лансу» Жонатана Гради, который выбыл из-за тяжёлого повреждения. Другие игроки «кроваво-золотых» разминались в майках травмированного одноклубника. Товен признался в интервью, что не мог уснуть до глубокой ночи после того, как Гради получил перелом на тренировке. А ещё «Ланс» проводит акцию «матчи памяти»: игроки выходят на поле в футболках с фамилиями ушедших из жизни легенд клуба.

Стадион «Боллар-Делелис», на котором принимают своих соперников «кроваво-золотые», вмещает 38 223 зрителя. Это на 5500 больше, чем… численность населения самого Ланса. Такой вот парадокс. Ходят на местную команду здорово, поддерживают невероятно горячо, причём фанатская трибуна находится сбоку от поля, а не за воротами. Если «Ланс» Сажа вдруг станет чемпионом Франции, повторив чудо 1998 года, шахтёрский город, наверное, сойдёт с ума.