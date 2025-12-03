«Реал» прервал блёклую серию стильным разгромом. Таких игр с «Атлетиком» не было 12 лет!

Домашний «Атлетик» давно не позволял мадридцам забивать так много — со времён Алонсо-футболиста! А Мбаппе гонится за показателем Роналду.

Из-за грядущего Суперкубка Испании 19-й тур Ла Лиги прошёл для его участников в начале декабря. Вчера «Барселона» разобралась с «Атлетико», а сегодня «Реалу» после аж трёх ничьих кряду пришлось бодаться с негостеприимным «Атлетиком». Баски продлить неудачную серию суперклуба не смогли. Более того, устроились на разгром!

Хаби Алонсо всего лишь третий раз за чемпионат оставил на лавке Гюлера. Зато в старт вернулся Камавинга, составив цепкую связку с Тчуамени. Правый край закрыли Трент с Вальверде, левый — Каррерас с Винисиусом. Как раз слева и исходила основная угроза баскам.

Ну а быстрый гол в одиночку соорудил Мбаппе: рванул с центра поля, ускакал по пути от Лекуэ с Лапортой и вонзил с линии штрафной в дальний угол. А ещё Килиан теперь вскрыл ворота почти всех команд Ла Лиги, с которыми вообще встречался. Единственное исключение — как ни странно, «Эльче».

Шла всего лишь седьмая минута. При этом ещё до неё Симон справился с опасными ударами того же Мбаппе и Винисиуса. К 20-й минуте мадридцы наработали на 71% владения и 0,64 xG. Против 0,05 xG у басков. Они и вперёд редко убегали, и по воротам практически не били.

Только к 25-й минуте Гурусета проверил Куртуа в ближнем углу. А тот был в порядке. Как и чуть позже, когда его из убойной позиции расстреливал Беренгер. Ну а «Атлетик» выручал не только Симон, но и штанга — туда с острого угла угодил Винисиус. Ещё бразилец не реализовал выход один на один, хотя классный заброс Милитао из глубины точно заслуживал стать ассистом.

Под конец первого тайма вместо Вини забил Камавинга. И после какой же классной комбинации полузащитник сделал это! Соперники просто застыли и наблюдали за перепасовкой Беллингема, Мбаппе и Трента. Плюс за тем, как технично пропустил мяч между ног Вальверде. Александер-Арнольд подал, а Килиан с Эдуарду поочерёдно кивнули головой. Давненько «Реал» не показывал настолько качественную игру.

«Реал» празднует гол Камавинга Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

На 59-й минуте Мбаппе ещё и издали закрутил по идеальной траектории в ближний угол, оформив дубль. Симон такого совсем не ожидал. Как и защитники «Атлетика», ведь никто и не думал накрывать Килиана. Это уже его 62-й забитый мяч за год. Это пятый по крутости результат в XXI веке. Стать вторым после Месси (91 – в 2012-м) реально. Для этого нужны ещё семь голов: тогда француз поравняется с Криштиану из 2013-го и Левандовским — из 2021-го.

Ещё из важного. Во-первых, Трент и Камавинга получили травмы. Во-вторых, Винисиус при замене обнялся с Алонсо — всегда бы так! В-третьих, «Реал» в гостях у «Атлетика» ранее забивал трижды аж в 2013 году! Угадаете, кто играл в центре полузащиты? Алонсо! Вместе с Хедирой. Вот настолько давно это было. Ещё по полю носились Игуаин и Ди Мария. Гонсало как раз отметился голом. А ещё двумя — Роналду, кто ж ещё-то.

Да и в целом мадридцы не побеждали на выезде с 9-го тура, когда гостили у «Хетафе». «Барселона» вновь позади в таблице всего на одно очко.