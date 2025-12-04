«Сандерленд» снова кошмарит топов! У Вирца забрали гол за «Ливерпуль», а ван Дейк «привёз»

Новичок АПЛ приехал на «Энфилд» и не проиграл. Да и за немца обидно — дебютный мяч снова откладывается.

В предыдущем туре АПЛ «Ливерпуль» сломил на выезде «Вест Хэм» (2:0), прервав серию из трёх разгромных поражений. Матч запомнился не только победой чемпионов, но и попаданием на лавку Салаха. Арне Слот сегодня повторил то волевое решение, а на правый фланг обороны выпустил Гомеса. Сработало ли это вновь — при приёме «Сандерленда»? Нет, если рассчитывали на победу! Причём Мохамед полностью отыграл второй тайм.

Что ж, хотя бы получилось не уступить. Спасибо Вирцу и его первому голу в АПЛ!

Первые 22 минуты прошли без каких-либо моментов у обоих ворот — атакам «Ливерпуля» не хватало креатива, и «Сандерленд» без проблем оборонялся. Только потом у гостей случилась осечка, и Вирц был обязан ей пользоваться. Руфс неудачно вынес мяч, и Собослаи после перехвата выводил немца один на один с нидерландцем. Пробить мимо вратаря действительно получилось. Однако ещё и мимо ворот.

А вот Алисону вскоре пришлось выручать: Хьюм смачно выстрелил издали, и бразилец с трудом перевёл мяч в перекладину. «Сандерленд» даже временно перехватывал инициативу, да больше ничего сконструировать не смог. Зато «Ливерпуль» дважды был близок к голу в конце первого тайма: Собослаи выцеливал в ближнюю девятку — Руфс среагировал кулаками, Мак Аллистер с навеса Гомеса бил головой и попал в штангу. 0,71 xG мерсисайдцам для гола не хватило.

Флориан Вирц Фото: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

В перерыве Салах сменил Гакпо, отодвинув левее Собослаи и Вирца. Эффекта это не приносило. Ещё и соперник простил: Альдерете зарядил в штангу с углового в исполнении Ле Фе. Зато Тальби — нет! На 67-й минуте ван Дейк на ровном месте подарил мяч тому же Ле Фе, и тот поделился им с марокканцем, который смачно приложился издали и застал врасплох Алисона!

Слот усилил атаку и сменил Мак Аллистера на Экитике. А сработала другая рокировка — Гомеса на Джонса! На 81-й минуте Кёртис вблизи чужой штрафной перехватил мяч у… автора гола Тальби, после чего отдал Вирцу. Флориан же на замахе ускользнул от Балларда и пронзил левый угол! Это первое результативное действие немца в АПЛ! Должно было им стать (но об этом позже).

На большее «Ливерпуля», несмотря на семь добавленных минут, не хватило. Ничья — точно не предел мечтаний. Тем не менее получилось избежать третьего кряду поражения на «Энфилде». Оно было вполне реально, ведь вышедший на замену Кьеза как следует отработал сзади и вытащил мяч из пустых ворот после забега Изидора!

А проклятие Вирца так и не спало. Гол переписали на самострел Мукиэле, ведь мяч перед тем, как оказаться в воротах, чиркнул его ногу. Но мы-то с вами знаем, кто именно заслуживает аплодисментов.