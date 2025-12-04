«Рубин» точно не зря подписал Кузяева?

Помните, что было в концовке матча «Зенит» – «Рубин»? Нижегородов сделал подачу со штрафного, мяч перелетел через всех, в том числе через Дениса Адамова, и опустился точно на ногу Далеру Кузяеву. Для гола требовалось аккуратно её подставить. Мяч залетел бы в сетку, а Казань с высокой долей вероятности увезла бы ничью. Но исполнить у полузащитника не вышло: мяч полетел выше ворот, а сам игрок рухнул на колени. Понимая, что подвёл команду, не дав ей набрать одно очко.

За несколько дней до этого «Рубин» приехал в Тулу на кубковый матч Пути регионов с «Арсеналом». Кузяев оказался в старте. Игра для команды была действительно важной. Настолько, что соперники решили обойтись без голов. 0:0 в основное время, а дальше серия пенальти. При счёте 3:2 в пользу хозяев у казанцев оставался один удар. К мячу подошёл Кузяев. Требовалось сравнять счёт, чтобы продолжить серию. Далер пробил несильно и не в угол. Голкипер угадал направление и без проблем с ударом справился, а «Рубин» вылетел из Кубка.

Плохая неделя для Кузяева, который два месяца назад неожиданно оказался в Казани. Вообще, такой сюжет едва ли прогнозировался хоть кем-то. «Чемпионат» сообщал о переговорах с клубами из Испании и Германии – да, не всегда речь шла о высшем дивизионе, однако многие были убеждены, что Далер останется в Европе. Сам он этого очень хотел. Но не сложилось, поэтому уже в сентябре он смотрел в сторону России. Сначала говорил с ЦСКА и, по нашим данным, даже прошёл медосмотр. Однако результаты не устроили клуб, поэтому переговоры закончились. Мелькал и «Ахмат», несмотря на кучу опровержений. Но в итоге Далер выбрал «Рубин»: важную роль сыграли заинтересованность Рашида Рахимова, с которым игрок уже пересекался в тогда ещё «Тереке», и близость к родине, ведь место рождения Кузяева – Набережные Челны.

Наверняка кто-то в этот момент подумал: команда получила суперкачественное усиление для реализации давней амбиции – борьбы за место в топ-6. Однако по истечении двух месяцев едва ли эта уверенность у кого-то осталась. Рахимов предупреждал – игрок не в лучшей форме, и непонятно, когда он сможет показывать максимум. Первый шанс Далер получил в 10-м туре, когда провёл тайм с «Локомотивом». А в основе вышел только через три недели – на матч с «Балтикой», где Казань уступила 0:3. С того момента стартовый состав футболист не покидал. Закономерность или нет, но в этот же период результаты «Рубина» ухудшились. С 12-го по 17-й тур – одна победа, две ничьих и три поражения. Пять из шести этих матчей Далер провёл полностью.

Претензий к нему, по сути, мало. Он один из лучших в команде по беговой работе, как и всегда, даёт большой объем, на поле мы видим подсказки от него другим игрокам, и Кузяев явно ощущает себя в этой команде одним из лидеров. Да и партнёры заслуженно воспринимают его так же. Но делает ли он разницу? Внутри команды, возможно, да. Однако в матчах мы это не особо видим. У Далера ни одного результативного действия, всего один удар в створ в РПЛ и около 50% выигранных единоборств. Да, Кузяев неплохо продвигает мяч, точность передач вперёд – 73%, но визуально не кажется, что это даёт «Рубину» большое преимущество.

Может, дело в готовности. Сам игрок после встречи с «Зенитом» сказал, что она не максимальная.

Далер Кузяев полузащитник «Рубина» «Было непросто, всё-таки я последний официальный матч провёл в январе. Первые встречи давались непросто, уставал, особенно во втором тайме. Иногда приходилось бегать и играть через не могу. Это нормальный процесс. Ребята и тренерский штаб помогали и подсказывали, как лучше действовать, чтобы набрать форму. Не считаю, что сейчас я в своих оптимальных кондициях».

Возможно, Далера и правда стоит оценивать весной, хоть тогда ему и будет 33 года. Или же нынешний уровень – уже потолок. Да, картины он не портит, на уровне «Рубина» выглядит полезно, однако прыгнуть выше уже сложно. Но на это ли рассчитывал клуб, подписывая игрока?