«Всё не так мифологично». Как сборная России жила и играла в футбол в КНДР

Это авторская колонка Вероники Куропаткиной, футболистки ЖФК «Зенит» и сборной России.

Мы находились в КНДР семь дней, тренировались и сыграли два матча со сборной Северной Кореи. Первый – 5:2 в пользу кореянок, второй – 1:1. В этой колонке расскажу, что мне удалось увидеть и узнать о Корее и о местном женском футболе.

Еда, интернет и люди

Летели в Пхеньян из Москвы с пересадкой во Владивостоке. Полёт – это история. Туда летают старые советские самолёты, так что чувство, будто попал в прошлое – максимальное. Сначала – бизнес-зал, отделённый шторками. Потом – 20 мест, где сидят только корейцы, они также отделены шторками. И уже дальше – основной салон, где сидели мы и хоккеисты из сборной Приморского края. Кормили бургером, сосиской и сладкими снеками – было съедобно, но не очень вкусно.

Несмотря на аутентичный вид самолёта, полёт прошёл отлично. Я даже не почувствовала, как мы приземлились. В аэропорту наши вещи тщательно досматривали – проверяли книги и фотопленку на гаджетах. Проблем ни у кого не возникло, а на всё ушло около часа.

Атмосфера во время полёта в КНДР Фото: Из личного архива Вероники Куропаткиной

Мы жили в классическом отеле. Быт – как в любой другой командировке. Естественно, не было связи и интернета, однако это известный факт. В холле отеля можно было купить доступ к Wi-Fi: 10 минут – за $ 2. Первые несколько дней я вообще не пользовалась этой функцией, потом заходила на 10-20 минут в день – поддерживать связь с близкими. Этот информационный детокс мне понравился. Оказывается, если ты не сидишь в социальных сетях – ничего критичного не происходит. За это время я успела прочитать книгу и разгрузить голову, а самое классное – мы очень много общались в команде.

Я знаю, что хоккеист Артемий Панарин уже два года пользуется кнопочным телефоном и решает все нужные вопросы (оплатить счета, командный чат, бытовые дела) по планшету. Давно задумывалась, не попробовать ли так же. После такого «безинтернетного» опыта в Корее желание увеличилось.

Жили мы не в центре города, однако гулять ходили часто. Да, идти было особо некуда, но всё же. Рядом с нашим отелем находилось футбольное поле, там тренировалась какая-то команда девчонок. Они очень удивились, когда впервые нас увидели. Казалось, сильно хотели к нам подойти, но всё-таки не стали. Бывало, что я отходила от общей группы сделать фото – никто мне не запрещал. Люди на улицах вели себя обычно – просто проходили мимо, не пытались избежать моей камеры. Однако я не хотела подходить к местным, чтобы не доставить им никаких проблем или неудобств, так что похвастаться общением с обычными людьми не могу.

Вероника Куропаткина Фото: Михаил Шапаев, РФС

У всех мужчин там примерно одинаковый дресс-код: чёрные штаны-клёш, тёмная или бледно-коричневая куртка. Женщины одеваются разнообразнее, используют разные цвета в своём гардеробе. На дорогах достаточно много машин, но пробок нет. Самый популярный вид транспорта, как мне показалось, – велосипед, обычный или электрический. И да, люди в Корее точно не нуждаются в услугах диетологов – достаточно стройные.

Из необычного: на больших перекрестках светофоры регулируются вручную. Специальные работники переговариваются между собой с помощью раций, предварительно посмотрев по сторонам три-четыре раза.

Из очевидного: почти на всех зданиях висят портреты нынешних и предыдущих правителей страны.

Вероника Куропаткина Фото: Из личного архива Вероники Куропаткиной

Еда. У нас были сборы в Китае, с едой там было тяжеловато – для наших желудков много непривычного. А в КНДР проблем не возникло, для нас готовили обычную пищу: рис, макароны, картофельные оладьи, омлет – в любой приём пищи. Подавали очень вкусную утку, разную рыбу, пельмени и салаты (один был очень похож на оливье, но с яблоком вместо картошки). На первое – щи или куриный бульон. На последнем ужине нам подали капусту кимчи – фирменную корейскую капусту со специями. А ещё нам зашёл растворимый кофе с сухим молоком. К сожалению, не могу сказать, что едят сами корейцы. Однако готовили они вкусно.

Мы были на двух экскурсиях – в музее Победы и сувенирном магазине. Как я поняла, у корейцев очень популярен женьшень. С этим растением можно купить всё что угодно – мыло, мармелад, зубную пасту, мёд, чай, засахаренный съедобный корень женьшеня и многое другое. Иностранцы платят в Корее долларами, сдачу могут дать в юанях. Вонами – корейской валютой – пользуются только местные.

Сувениры из КНДР Фото: Из личного архива Вероники Куропаткиной

Один раз заметила странную картину: возле здания на Центральной площади на корточках сидело 20-30 человек. Я спросила у гида, что они делают, но он не знал. В интернете прочитала версию: корейцы так отдыхают – садятся на корточки для передышки.

В общем, в этой стране всё не так мифологично, как пишут в интернете. Однако люди точно не балуются роскошью. Я в восторге, что побывала в КНДР, увидела её своими глазами, это было интересно. Сейчас КНДР развивает свой туризм. И там вы точно увидите то, чего нет в других странах. Так что советую как-нибудь посетить.

Книга, которую можно купить в КНДР Фото: Из личного архива Вероники Куропаткиной

Женский футбол, селекция и дисциплина

Сейчас женская сборная КНДР занимает 10-е место в рейтинге ФИФА. Это очень высокий уровень, тем более для такой закрытой и необычной в современном мире страны. Вот главные результаты Кореи в женском футболе:

1985 – принято решение о развитии женского футбола;

1986 – первый показательный матч женских футбольных команд;

1989 – первая игра: Китай – КНДР – 4:1;

1999 – первое участие в финале чемпионата мира;

2007 – выход в четвертьфинал в финале чемпионата мира (лучший результат);

2008, 2012 – участие в Олимпийских играх (не вышли из группы);

2001, 2003, 2008 – победители Кубка Азии;

2006, 2016, 2024 – чемпионки мира U20;

2008, 2016, 2025 – чемпионки мира U17.

За 40 лет добились отличных результатов. На этом сборе была возможность узнать достаточно много про женский футбол в КНДР. Кстати, они не любят, когда их называют Северная Корея – лучше КНДР или Корея.

Матч КНДР – Россия Фото: Из личного архива Вероники Куропаткиной

Итак, почему тут стали развивать именно женский футбол? Ответ – меньшая конкуренция на международной арене. Корейцы начали разрабатывать свою методику развития и изучать лучшие команды и чемпионаты – Америку, Бразилию, топ-лиги Европы. Сделали свой синтез из собранных данных. Понимая, что по антропометрии они уступают как латинским, так и европейским командам, корейцы выбрали вектор техничного и быстрого футбола.

Далее они выстроили довольно понятную систему: в каждой общеобразовательной школе есть специальный класс с уроками футбола и для мальчиков, и для девочек. Следующий этап – районный отбор лучших игроков из этих школ. Далее – отбор в Пхеньянскую школу-академию, который проходит два раза в год. Попасть туда сложно и престижно, это большая возможность добиться успеха и поднять себя и свою семью на другой уровень жизни.

Болельщики на матче КНДР – Россия Фото: Из личного архива Вероники Куропаткиной

Таким образом, после всех селекций девочки попадают в академию, их две или три по стране, но лучшая – в Пхеньяне. С семи до 14 лет там работают над техникой, после 14 лет подключают тренажёрный зал. Девочки тренируются и играют только с девочками. А тренируют их как женщины, так и мужчины.

В Корее есть внутренний чемпионат среди женщин, в высшем дивизионе играют 12 команд. Интенсивность позволяет подготавливать топовых футболисток к национальной команде. У всех команд в Корее одна цель – сделать сильную сборную, которая будет выигрывать трофеи на международных турнирах. Поэтому к каждому окну УЕФА добавляется ещё по 7-10 дней к тренировочным сборам команды. Наибольшее внимание при выборе игроков обращают на физические показатели.

В национальную команду берут игроков определённых годов рождения (примерно от 21 до 25 лет). Даже если ты, например, Ламин Ямаль, попасть в главную сборную раньше времени не сможешь. Там не может быть сильного возрастного разброса.

Матч КНДР – Россия Фото: Михаил Шапаев, РФС

Мы играли с КНДР уже второй раз (первая встреча прошла летом 2024 года в Москве), за год команда поменялась почти на 90%, так как прошлый состав футболисток не отобрался на Олимпиаду. Сейчас у корейских девушек лучшие результаты на юниорском и молодёжном уровне, об этом говорят их победы на чемпионатах мира. А вот на уровне взрослых команд корейцы немного уступают Японии и идут на втором месте в рейтинге АФК.

Ну а главные причины успеха корейского женского футбола – система селекции, подготовка девочек с ранних лет и строгая дисциплина.

Матч КНДР – Россия Фото: Михаил Шапаев, РФС

Обидный гол в концовке, 10 тысяч зрителей на трибунах и шарф «Зенита»

На этом сборе мы сыграли два матча. Первая игра закончилась со счетом 5:2 в их пользу, вторая – 1:1 (мы обидно пропустили на 90-й минуте). После первой встречи ощущения были, мягко говоря, не очень. Сложно перебороть себя и свою голову после таких поражений, но мы не расклеились и готовились ко второй игре. Понимали, что нас ждёт. Первый тайм можно занести нашей команде в актив: повели в счёте на 37-й минуте. Во втором ситуация немного изменилась, кореянки хорошо взаимодействовали и создавали моменты. В самом конце мы пропустили обиднейший гол, которого точно можно было избежать. В итоге – ничья.

Хочется отметить, что на трибунах у нас была крутая поддержка. На стадион пришли примерно 10 тысяч зрителей, наших – около 50-70 человек (в основном это сотрудники нашего посольства), их было слышно весь матч. Даже в КНДР мы чувствовали себя как дома. Некоторые болельщики были в кокошниках, было много российских флагов, даже заметили мужчину с шарфом «Зенита».

Болельщики на матче КНДР – Россия Фото: Михаил Шапаев, РФС

1:1 – положительный ли это результат? С учётом того, что КНДР занимает 10-е место в рейтинге ФИФА, и с учётом первой игры, – да. Но для нашей команды, которая приложила 300% усилий в этой встрече и не дотерпела несколько минуток – наверное, нет.

Такие спарринги, безусловно, приносят много пользы и опыта. Очень рада, что в нынешней ситуации у нас есть возможность играть с такими сильными соперниками. Только в этих матчах можно понять, на каком уровне мы сейчас находимся.