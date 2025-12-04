Всё о жеребьёвке ЧМ-2026. Есть правило, которого никогда не было раньше

В пятницу, 5 декабря, в 18:00 мск стартует жеребьёвка ЧМ-2026. Церемония пройдёт в Вашингтоне, и по её итогам определится, кто с кем сыграет на групповом этапе. Ещё нет полного списка участников турнира – пока гарантировали себе попадание на ЧМ-2026 только 42 сборные. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года.

Все команды распределили по четырём корзинам. В первую автоматически попали три сборные стран-хозяек турнира, а оставшиеся 39 расположились согласно рейтингу ФИФА за ноябрь. Кроме того, в последнюю корзину попадут шесть команд, пробившихся через стыки, кто бы это ни оказался.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Alex Grimm/Getty Images

Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия. Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Республика Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Республика Корея, Эквадор, Австрия, Австралия. Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.

Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР. Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, европейский плей-офф – путь A (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина), европейский плей-офф – путь B (Украина/Швеция/Польша/Албания), европейский плей-офф – путь C (Турция/Румыния/Словакия/Косово), европейский плей-офф – путь D (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия), межконтинентальные стыковые матчи – путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго), межконтинентальные стыковые матчи – путь 2 (Боливия/Суринам/Ирак).

Были инсайды, что команды из стыков будут распределены по лучшему рейтингу страны в каждом пути. То есть благодаря рейтингу Италии любая команда, вышедшая из европейского пути А, отправилась бы во вторую корзину. Однако ФИФА отказалась от этой идеи, и все победители стыков автоматически отправятся в четвёртую корзину.

Напомним, на чемпионате мира по футболу впервые примут участие сразу 48 сборных. Из групп выйдут не только первые две команды, но и большинство третьих (восемь лучших из 12), а плей-офф стартует с 1/16 финала. Весь турнир растянется на 39 дней (с 11 июня по 19 июля).

Какие есть нюансы при жеребьёвке?

Сразу после итогов жеребьёвки сборные узнают даты и места проведения матчей. Заранее известно только, в какую группу попадают хозяева турнира. Мексика оказалась в группе А и сыграет в матче открытии ЧМ-2026 (11 июня) против сборной из третьей корзины на стадионе «Ацтека» (87 523 зрителя) – самой крупной арене турнира. Канада и США – уже в группе B и D соответственно – проведут свои встречи на следующий день.

Никакие сборные не будут заранее разводить по разным группам. Например, США может попасть на Иран, который, кстати, намерен бойкотировать жеребьёвку. Ограничение будут распространяться лишь на количество европейских сборных в одной группе: минимум одна и максимум две в каждом квартете. Если в группу попадут Германия из первой корзины и Хорватия – из второй, то другие европейские сборные в ней уже не окажутся.

Это стандартные ограничения, однако есть и одно новшество, заимствованное у теннисных турниров. Четыре лучшие по рейтингу сборные (Испания, Аргентина, Франция, Англия) теперь не встретятся раньше полуфинала ЧМ-2026, а две лучшие (Испания и Аргентина) – раньше финала . Единственное – необходимо, чтобы эти команды выиграли свои группы. Судя по всему, это правило ввели после того, как Англия и Франция встретились уже в 1/4 финала на предыдущем чемпионате мира.

Гарри Кейн Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Что будет происходить во время жеребьёвки?

Нужно понимать, что в 18:00 начнётся только церемония, а сама жеребьёвка стартует чуть позже. За всем можно будет следить в онлайн-трансляции на сайте «Чемпионата» и на его странице в социальных сетях. ФИФА сообщила, что модель Хайди Клум и комик Кевин Харт станут соведущими церемонии. В жеребьёвке примут участие известные экс-спортсмены Том Брэди (американский футбол), Уэйн Гретцки (хоккей), Шакил О’Нил (баскетбол), Аарон Джадж (бейсбол) и Рио Фердинанд (футбол).

На мероприятии выступят оперный тенор Андреа Бочелли, а также популярные исполнители Робби Уильямс и Николь Шерзингер. После завершения жеребьёвки группа Village People исполнит песню Y.M.C.A., которую называют адаптированным гимном Дональда Трампа. Эта композиция часто звучала на митингах «Сделаем Америку снова великой» во время предвыборной кампании президента.

Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

The Athletic сообщает, что изначально ФИФА хотела провести жеребьёвку в Лас-Вегасе, однако администрация президента США рекомендовала Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Президент организации Джанни Инфантино прислушался к предложению. Международная федерация футбола получила эксклюзивное право пользования концертным залом и другими помещениями за аренду в $ 0, согласно утёкшему в Сеть контракту, но в обмен на пожертвование в размере $ 2,4 млн и «спонсорские возможности» на сумму в $ 5 млн. Об этом заявил пресс-секретарь «Кеннеди-центра» Рома Дарави. Из-за этого в ноябре прошли небольшие демонстрации у здания.

Ранее Дональд Трамп уволил 19 членов двухпартийного совета попечителей «Кеннеди-центра» и объявил, что займёт пост председателя. Кроме того, он уволил президента «Кеннеди-центра» Дебору Раттер и назначил на её место своего союзника (бывшего дипломата Рика Гренелла). Позже президент США пошутил о переименовании Центра в «Трамп Кеннеди-центр». По информации того же The Athletic, такие перестановки ужаснули многих в художественном сообществе. Некоторые артисты отказались от концертов в знак протеста, часть постоянных гостей стали воздерживаться от посещения, а продажи билетов упали.

«Кеннеди-центр» Фото: Kayla Bartkowski/Getty Images

После того как Нобелевскую премию мира вручили венесуэльской активистке и политику Марии Корине Мачадо, ФИФА объявила, что вручит Трампу свою премию мира на жеребьёвке ЧМ-2026.