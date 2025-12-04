Топ-события пятницы: жеребьёвка ЧМ-2026, «зелёное дерби» в КХЛ, баскетбол и лыжи

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли Кучеров вернуть «Тампу» на вершину Востока?

«Лайтнинг» вышли из кризиса и уже одержали пять побед в последних шести матчах. Это позволило «молниям» выйти на третье место в конференции. Тем не менее до первой строчки им не хватает всего двух очков, всё очень близко. «Тампе» наверняка поможет Никита Кучеров, набравший аж 18 (4+14) очков в 10 последних встречах. Однако не будут ли против Малкин с Кросби?

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вернётся ли чемпион НХЛ в зону плей-офф?

«Флорида», дважды подряд бравшая Кубок Стэнли, в этом сезоне переживает серьёзный кризис. «Пантеры» прочно осели на дне Восточной конференции, они отстают от зоны плей-офф уже на шесть очков. Даже Сергею Бобровскому не всегда удаётся выручать свою команду. Тем не менее противостоять им будет один из аутсайдеров Запада и НХЛ. «Нэшвилл» делит последнее место в лиге с «Калгари» и отстаёт от топ-8 на семь очков. Кто же выйдет победителем из битвы двух аутсайдеров?

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Юта Джаз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: третья подряд?

Ранее в сезоне «Бруклину» никак не удавалось выиграть два матча кряду. Но благодаря шикарной игре Портера, Клауни, Клэкстона и Дёмина «Нетс» одолели «Чикаго», организовав победную серию. На очереди «бэк-ту-бэк» с «Ютой». Может быть, «сети» готовы замахнуться на удачную третью игру? Как говорится, куй железо, пока горячо.

🎯 9:30: Биатлон, Кубок Содружества, этап 2, масс-старты, женщины и мужчины

Интрига: смогут ли россияне одолеть белорусов?

В спринтах на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске сложилась интересная ситуация. В женской гонке золото и бронзу забрали белоруски Динара Смольская и Анна Сола. Серебро досталось россиянке Ирине Казакевич. В мужском спринте же наши Эдуард Латыпов и Кирилл Бажин заняли первые два места, белорус Антон Смольский замкнул топ-3. В масс-стартах борьба явно будет ожесточённее, и пока неясно, смогут ли наши биатлонисты справиться с иностранными соперниками.

🎿 15:35: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 2, спринты, классический стиль, женщины и мужчины

Интрига: одержит ли Клебо 100-ю победу в карьере?

Главное событие, которого ждут в Тронхейме, случится с вероятностью 99%. Йоханнес Клебо должен одержать юбилейную, 100-ю победу в карьере на этапах Кубка мира. Поскольку он практически не проигрывает спринты, тем более классические, то норвежские болельщики станут свидетелями исторического события. На той же трассе, где проходил ЧМ-2025, на котором Клебо выиграл шесть золотых медалей из шести возможных.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: удержатся ли череповчане на вершине Запада?

«Северсталь» неожиданно для многих в нынешнем сезоне начала разрывать КХЛ. Подопечные Андрея Козырева поднялись на первое место в конференции и продолжают показывать качественную игру. Тем не менее минское «Динамо» навязывает активную борьбу, идя вровень с череповчанами, а посему команде сейчас каждое очко важно. «Автомобилист» же проиграл три из последних четырёх матчей и вполне может попасть под каток «Северстали».

В последнем матче череповчан засушили: Видео «Динамо» с минимальным счётом в овертайме обыграло «Северсталь»

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: совершит ли «Салават» сенсацию?

К «зелёному дерби» команды подходят в совершенно разном статусе. «Ак Барс» занимает второе место на Востоке, в то время как «Салават» продолжает борьбу за плей-офф. Уфимцы выдали неплохой отрезок, однако и у казанцев дела складываются хорошо. Тем не менее сейчас юлаевцы, уже проигравшие два дерби в нынешнем сезоне, как будто ближе всего к тому, что навязать ожесточённое сопротивление соседям. Но получится ли?

🎯 18:00: Биатлон, Кубок мира, этап 1, спринт, женщины, 7,5 км

Интрига: реабилитируется ли за свой провал в индивидуалке Пройс?

Сильнейшая биатлонистка прошлого сезона Франциска Пройс начала сезон в личном зачёте весьма неудачно — она заняла 29-е место в индивидуальной гонке, допустив четыре промаха. В спринте Эстерсунда у немки идеальная возможность для того, чтобы извиниться перед болельщиками и подарить им первый подиум в олимпийском сезоне. Для этого нужно быть как можно точнее на огневых рубежах и быть готовой в функциональном плане. Франци должна оттолкнуться со дна, чтобы побеждать.

⚽️ 19:00: «Ахмат» — «Оренбург», РПЛ, 18-й тур

Интрига: Черчесов обойдёт «Динамо» или «Оренбург» оторвётся от зоны вылета?

Для Грозного и Оренбурга футбольный год закончится уже в пятницу. Фавориты – хозяева, конечно. В прошлые выходные «Ахмат» уверенно разобрался с «Динамо». Однако «Оренбург» – сложная история. Команда Ильдара Ахметзянова болельщиков радует игрой, но пока не результатом. С клубами классом помощнее игры на выезде были практически равными – и с «Локо», и со «Спартаком», и с ЦСКА гостям часто не везло. А у «Балтики» дома очки отобрали. Если получится наладить реализацию – просто хозяевам не будет.

🏐 19:30: «Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс», женская Суперлига, 12-й тур

Интрига: получится ли у «Ленинградки» взять реванш?

Нас ждёт повторение финального матча Кубка Победы. Тогда «Динамо-Ак Барс» пришлось приложить максимум усилий, чтобы забрать первый трофей сезона. «Ленинградка» показала слаженную игру, но «лотерея» пятого сета сыграла за команду Зорана Терзича. Однако в чемпионате Казань показывает уже другой уровень мастерства и хладнокровно выносит своих соперников, минуя тай-брейки. Жёлто-чёрные, наоборот, пока демонстрируют довольно нестабильные результаты, чередуя уверенные победы с поражениями. Поможет ли домашняя площадка «Ленинградки» взять реванш за поражение в Кубке Победы или казаночки повторят свой осенний успех?

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: краснодарцы ответят за историческое поражение?

«Локомотив-Кубань» в последнем очном матче с ЦСКА проиграл с разницей в 40 очков (64:104)! Никогда в истории краснодарцы так не уступали армейцам. Правда, после этого подопечные Антона Юдина выиграли пять встреч кряду, явно сделав выводы из ошибок. Впрочем, действующий чемпион тоже не растерял хватку, отдав лишь матч в концовке УНИКСу. Нас ждёт яркое противостояние в Краснодаре.

⚽️ 20:00*: Жеребьёвка чемпионата мира по футболу — 2026

Интрига: какими будут группы ЧМ-2026?

Уже известны корзины с командами-участницами и теми, кто ещё только может отобраться на турнир через последние стадии квалификации. Сколько будет «групп смерти» (но не все участники могут попасть в одну группу, даже если это позволяют правила)? А кому страшно повезёт? Это всё узнаем во время жеребьёвки.

🎦⚽️ 21:00: «Брест» — «Монако», Лига 1, 15-й тур

Интрига: каким мы увидим «Монако» после победы над «ПСЖ»?

«Монако» – странный. Проиграли дважды по 1:4 («Лансу» и «Ренну»), не смогли одолеть в ЛЧ «Пафос» (2:2), но зато разобрались с «ПСЖ» в прошлом туре. Колбасит команду знатно. Сейчас – лишь седьмое место, до тройки отставание – шесть очков. Может, победа над «ПСЖ» придаст уверенности и в гостях получится обыграть «Брест»? Соперник крепкий (11-е место), но в классе всё-таки уступает.

⚽️ 23:15: «Бенфика» — «Спортинг», Примейра, 13-й тур

Интрига: Моуринью отстегнут от гонки за чемпионство?

Мы все привыкли, что в Португалии золото разыгрывают три команды. В этом сезоне безусловный фаворит – «Порту». Там вообще за 12 матчей всего одна ничья (с «Бенфикой») и 11 побед. На три очка (31) отстаёт «Спортинг». И уже следом (28 очков) – «Бенфика». Сейчас для Моуринью важнейший момент – нельзя отпускать конкурентов вперёд. Но что у «Спортинга», что у «Бенфики» – хорошая форма, несколько побед подряд. Так что тут будет жарко.