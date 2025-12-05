Скидки
Жеребьёвка ЧМ-2026: прямая онлайн-трансляция, чемпионат мира по футболу, состав корзин, группы, регламент, 5 декабря 2025

Главная жеребьёвка года! Сегодня мы узнаем состав групп и сетку ЧМ-2026! LIVE
Никита Паглазов Михаил Рождественский
,
Онлайн жеребьёвки ЧМ-2026
Ух, это будет мощно! Следите за происходящим в США вместе с нами.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

До главного футбольного события четырёхлетия остаётся чуть больше полугода. Мы про чемпионат мира, конечно, который пройдёт летом 2026 года в США, Мексике и Канаде.

48 сборных – такого количества участников не было никогда. 42 команды мы уже знаем. Ещё шесть – узнаем в марте. Но состав групп на турнире будет известен уже в пятницу, 5 декабря! Сегодня в Вашингтоне пройдёт жеребьёвка турнира. Начало трансляции – в 18:00 мск, хотя сам процесс начнётся позже (ориентировочно в 20:00).

Следите за всем, что окружает жеребьёвку, вместе с нами. В этой онлайн-трансляции.

