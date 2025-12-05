«Хотели завалить роскошью и блеском — Вегас подходил идеально». Самая дикая жеребьёвка ЧМ

Сегодня, 5 декабря, пройдёт жеребьёвка финальной стадии ЧМ-2026. Большое событие для всего мира – даже для Америки, которую раньше было принято считать нефутбольной страной. Важное до такой степени, что церемонию должен посетить президент США Дональд Трамп.

Штаты проводят чемпионат мира во второй раз в истории. Первым был ЧМ-1994. Запомнился он победой сборной Бразилии после легендарного промаха Роберто Баджо в серии пенальти в финале, сенсационным прорывом сборных Швеции и Болгарии (сыгравших за бронзу), рекордными пятью голами Олега Саленко в одном матче и, конечно же, драмой дисквалифицированного за допинг Диего Марадоны. А ещё – безумной церемонией жеребьёвки финальной стадии. Рассказываем, во что тогда превратили организаторы формальное официальное мероприятие.

В 1993 году жеребьёвку, как и сейчас, сделали в декабре – за полгода до старта турнира. Чтобы привлечь к ней внимание американцев, генеральный секретарь ФИФА Зепп Блаттер и команда организаторов решили провести церемонию в мировой столице развлечений – Лас-Вегасе. Требовалось раскручивать ЧМ-1994, так как большинству жителей США на соккер, в общем-то, было наплевать. Национальный опрос показал: 87% граждан страны даже не знали, что Штаты примут чемпионат мира. На церемонию пригласили множество звёзд, но чуть перегнули палку.

Идея проведения жеребьёвки в Лас-Вегасе принадлежала директору ФИФА по коммуникациям и руководителю проекта ЧМ-1994 Гвидо Тоньони. Он был впечатлён круглосуточным ритмом жизни и инфраструктурой этого места. По словам Блаттера, только один представитель комитета выступил против организации мероприятия в Лас-Вегасе, так как беспокоился из-за образа города. Остальные – поддержали. Впрочем, существовала ещё одна веская причина отправиться в пустыню Невада.

«В то время у меня были отношения с очаровательной молодой девушкой. И она сказала: «Сделай мне одолжение – давай поедем в Лас-Вегас», – делился откровениями Блаттер в интервью несколько лет назад.

ЗЕПП БЛАТТЕР Фото: Getty Image

Чиновники в строгих костюмах выглядели нелепо на фоне ярко освещённых игровых автоматов и архитектуры римского стиля в «Сизарс Пэлас», где проходила жеребьёвка ЧМ-1994. Дополняли атмосферу сигаретный дым и ароматы алкоголя. Зато жили гости из ФИФА в роскошных номерах, могли свободно исследовать «город грехов», получая огромные суточные. Они занимали целые рестораны, а вечеринки продолжались до глубокой ночи. Очевидцы рассказывали, что некоторые представители Международной федерации футбола прибыли на гала-вечер в сопровождении эскортниц. А иные и вовсе не дошли. Вполне возможно, для кого-то из них вечеринка закончилась так же, как для героев «Мальчишника в Вегасе», которые тоже отрывались в «Дворце Цезарей».

Лас-Вегас увлекал всех. Члены сборной Германии были замечены за столом для блэкджека, а известный английский тренер Рой Ходжсон – обменивающим мелочь для игры в автоматах. По коридорам ходил один из руководителей ФИФА с бумажным пакетом. В нём находилось $ 250 тыс. наличными. Эти деньги были сняты со стойки казино для передачи федерациям, участвующим в чемпионате мира.

Саму жеребьёвку вели популярная американская актриса Фэй Данауэй и Дик Кларк, известный ведущий различных телевизионных шоу и предприниматель, чью компанию наняли в качестве организатора. В видеопрезентации ЧМ-1994 выступил даже президент страны Билл Клинтон, а на сцене публику развлекали «король соула» Джеймс Браун, знаменитые певцы Стиви Уандер, Барри Манилоу, Род Стюарт и другие яркие исполнители. В жеребьёвке приняли участие топовые актёры и модели, а также легенды других видов спорта, в частности боксёр Эвандер Холифилд.

РОБИН УИЛЬЯМС НА ЖЕРЕБЬЁВКЕ ЧМ-1994 Фото: Neal Simpson/EMPICS via Getty Images

Но главной звездой шоу стал американский актёр Робин Уильямс – шестикратный обладатель «Золотого глобуса». Как раз в тот год на экранах появилась комедия «Миссис Даутфайр», в которой он исполнил главную роль. На сцене в Лас-Вегасе всё выглядело так, словно Уильямс вышел из-под контроля. Робин устроил стендап на семь минут, отпускал шутки на грани. Постоянно «путал» фамилию Блаттера и называл его Бладдером (bladder – мочевой пузырь, в переводе с английского). Утверждал, что синие шары – признак того, что «с Бладдером что-то не так». Публика пребывала в лёгком шоке, ведь для многолетних сотрудников ФИФА подколы в адрес футбольных руководителей были табу. Но сам генсек ФИФА не растерялся и в ответ обращался к Уильямсу «миссис Даутфайр», а после его выступления тепло обнял актёра.

«Мы хотели завалить зрителя роскошью и блеском – Лас-Вегас был идеально подходящим местом для этого. А Уильямс… он тоже идеально подошёл. За кулисами я представил его нескольким высокопоставленным чиновникам ФИФА из разных стран, и Робин в ту же секунду начал нести несвязную чушь, но как будто на их языке. Знаете, когда ты притворяешься, что знаешь другие языки – вот так делал и Робин, и все умирали со смеху», – вспоминал генеральный директор оргкомитета Алан Ротенберг.

Чтобы заинтересовать американского зрителя, в шоу использовали даже образ Микки-Мауса. Всё прошло очень весело, нестандартно, с музыкой и танцами – это был резкий контраст на фоне предыдущих подобных церемоний с больших количеством деловых встреч со спонсорами, мероприятий для тренеров. Поучаствовали в жеребьёвке и звёзды соккера – Эйсебио, Бобби Чарльтон, Мишель Платини, Марко ван Бастен… Правда, среди них не оказалось самой ожидаемой и знакомой для жителей США фигуры – Пеле. Короля футбола «забраковал» лично президент ФИФА Жоао Авеланж. Два бразильца серьёзно конфликтовали, поэтому Авеланж запретил даже произносить имя Пеле со сцены.

Впрочем, не обошлось без накладки. Организаторы разозлились, когда Блаттер вытащил из второй корзины шар с надписью «Колумбия» для группы А, где уже находилась сборная США. Зеппа обвинили в том, что он нарушил отработанную процедуру жеребьёвки. Американцы очень опасались колумбийцев. В отборе ЧМ-1994 команда этой страны дважды уложила Аргентину, причём на выезде – со счётом 5:0. Впрочем, и тут всё закончилось хеппи-эндом для хозяев. В итоге сборная США вышла в плей-офф благодаря победе в матче с Колумбией (2:1).

Жеребьёвка ЧМ-1994 пришлась по душе далеко не всем. Для критиков шоу в Лас-Вегасе выглядело слишком дорого и неуместно. СМИ задавались вопросом, какое отношение всё это имеет к футболу.

Спустя годы Блаттер признал – то, что тогда устроила ФИФА в «Сизарс Пэлас», вряд ли когда-нибудь повторится.