Аномальный взлёт в АПЛ! Команда Эмери взломала xG

Мы чаще делаем статьи о топ-клубах, но стало невозможно обходить стороной «Астон Виллу». В последнем матче с «Брайтоном» (4:3) многое складывалось против команды Унаи Эмери. После объявления стартовых составов на разминке травму получил основной вратарь Эмилиано Мартинес. Пришлось экстренно выпускать резервного Марко Бизота, а в заявку добавлять 21-летнего Ронни Холлингсхеда, который ещё не играл на взрослом уровне. Затем «Вилла» начала игру с того, что получила два мяча в свои ворота. Сначала неудачно сыграл на выходе Бизот, а во втором эпизоде произошёл обидный автогол Пау Торреса.

Однако бирмингемцы перевернули матч и победили на выезде. Один из главных хайлайтов – Эмери сорвал с себя пальто и швырнул его в воздух. Это случилось после того, как проблемный Олли Уоткинс оформил дубль. Проблемный, потому что основной нападающий за 19 игр сезона (1123 минуты) забил лишь один гол и не отметился ассистами. Много говорилось, что тренер слишком доверяет форварду, однако на этот раз он смог себя проявить. И это несмотря на боли в колене, которые мучат Уоткинса более года. У него такой тип травмы, когда не требуется операция, но необходимо чаще отдыхать. В результате Олли пропускает тренировки, однако почти всегда выходит в основе.

Олли Уоткинс Фото: Harry Murphy — AVFC/Aston Villa FC via Getty Images

Почему Уоткинс столько играет? В команде просто нет другого такого нападающего. Есть Дониэлл Мален, но это футболист иного профиля (и, возможно, уровня). «Вилла» нуждалась в усилениях этим летом, однако мало что могла себе позволить. Бирмингемцы страдают из-за финансового фэйр-плей едва ли не больше всех в АПЛ. В сентябре мы писали, как клуб вынужден обходиться практически без трансферов из-за жуткой отчётности. Ситуация усугубилась после того, как в последнем туре прошлого сезона сорвался выход Лигу чемпионов. Всё лето «Астон Вилла» старалась продать футболистов, а не усилить состав. «Нас убило это трансферное окно», – сказал защитник бирмингемцев Эзри Конса.

В результате у «Виллы» случился отвратительный старт. Ещё недавно она солидно выглядела в 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», а теперь долго не могла забить на старте чемпионата. В первых пяти турах АПЛ у «Виллы» не было ни одной победы, команда шла в зоне вылета. А затем что-то случилось. Напрашивается шутка, что Эмери услышал гимн своего любимого турнира – 25 сентября «Астон Вилла» удачно стартовала в Лиге Европы матчем с «Болоньей» (1:0). После этого дела пошли и в чемпионате. В последующих девяти турах команда одержала восемь побед! Теперь бирмингемцы идут третьими уже не с конца, а с начала таблицы АПЛ.

Эмилиано Буэндия Фото: Marc Atkins — AVFC/Aston Villa FC via Getty Images

Попутно Эмери установил рекорд. Стал лучшим тренером «Астон Виллы» по количеству побед в АПЛ. Ни одному другому специалисту не удавалось выиграть 62 матча. По 61 победе было у Джона Грегори и Мартина О'Нила. При этом испанцу потребовалось меньше матчей (115), чтобы превзойти предшественников.

Если углубляться в успехи «Виллы», они кажутся ещё более парадоксальными. И дело не только в провальных трансферах. Команда Эмери будто взломала xG, регулярно забивая дальними ударами (уже девять мячей из-за штрафной). Если взять ожидаемые очки, то там абсолютно удивительная ситуация. Согласно модели xPoints, «Вилла» наиграла на 15 очков (информация – Opta), а в реальной таблице у неё уже 27! То есть команда перебрала 12 очков. Такую аномалию редко встретишь на дистанции, а тут мощный оверперформанс за 14 туров. И это выглядит совсем невероятным, если учитывать, что «Астон Вилла» не забивала в первых четырёх матчах в АПЛ. Получилось, что за 14 встреч команда создала моментов (13,9 xG) ощутимо меньше, чем допустила у своих ворот (18,5 xGA), но при этом идёт на третьем месте.

Болельщики «Астон Виллы» отмечают 300-й матч Джона Макгинна за клуб Фото: Michael Steele/Getty Images

Нельзя рассказывать об успехах «Виллы», но не говорить об Эмери. Но точно также необходимо отмечать и конкретных игроков. Правда, их прогресс так или иначе связан с тренером. Например, один из лидеров команды Джон Макгинн недавно продлил контракт с клубом до 2028 года. Хотя в какой-то момент много говорилось, что он уже не тянет. В этом признавался сам полузащитник, вспоминая свой первый разговор с Эмери, который сказал ему: «Я внимательно посмотрел твои последние 10 матчей, и они мне не особо понравились. К счастью для тебя, я глянул и 20 твоих матчей до этого, поэтому верю, что ты нам пригодишься».

В последнее время значительную пользу «Вилле» принесли Морган Роджерс и Эмилиано Буэндия. Примечательно, что оба недавно забили со штрафных наклболами (удар, при котором мяч летит практически без вращения). Показательно, что после гола со штрафного Роджерс побежал к Остину Макфи на скамейке запасных – тренеру по стандартам «Астон Виллы» и сборной Португалии.

Морган Роджерс благодарит тренера Остина Макфи Фото: Кадр из трансляции

В том числе благодаря таким голам с дальней дистанции бирмингемцы и взломали xG. Только вот в ближайшем туре им придётся сложнее всего. Предстоит играть с «Арсеналом», который является финальным боссом в плане стандартов. Скорее всего, здесь победная серия «Виллы» и завершится. Или нет?