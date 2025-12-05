Битва топов в Италии, возвращение Сафонова и чемпионская игра Месси. Главные матчи уикенда

По традиции рассказываем о главных матчах выходных в европейском футболе. Да и не только в Европе – американский финал с участием Лионеля Месси тоже попал в этот список. Уикенд насыщенный, так что скучать болельщику не придётся.
Мы выбрали лучшие, на наш взгляд, игры выходных. Предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Астон Вилла» – «Арсенал»: суббота, 6 декабря 2025, 15:30 мск
Интрига: Эмери может по-настоящему включиться в «золотую» гонку
Пожалуй, самый интригующий матч тура в АПЛ. Между «Астон Виллой» и «Арсеналом» всего шесть очков, так что в случае домашней победы бирмингемцы по-настоящему сядут на колесо лидеру. Экс главный тренер «канониров» Унаи Эмери может притормозить свою бывшую команду. «Астон Вилла» на ходу – у неё четыре победы подряд и восемь – в девяти последних турах. Кстати, у Эмери положительный баланс встреч с Микелем Артетой: три победы, две ничьих и два поражения!
«Наполи» – «Ювентус»: воскресенье, 7 декабря, 22:45 мск
Интрига: Лучано Спаллетти против «Наполи»
Матч с самой громкой афишей в туре Серии А – чемпион «Наполи» против традиционного фаворита «Ювентуса». Лучано Спаллетти против команды, которой принёс титул спустя 33 года. Любопытно, как Неаполь встретит своего бывшего тренера. А ещё интереснее – как проводит. Если туринцы победят, то сократят отставание от «Наполи» до двух очков. «Старая синьора», кажется, выздоравливает, но более точный диагноз ей поставит обладатель скудетто. В общем, это игра из тех, что никак нельзя пропустить, даже если у вас были другие планы на вечер.
«Манчестер Сити» – «Сандерленд»: суббота, 6 декабря, 18:00 мск
Интрига: сможет ли сенсационный новичок АПЛ удивить в Манчестере?
Команду Хосепа Гвардиолы ждёт матч с опасным новичком АПЛ, выстрелившим на старте сезона. Впрочем, в ноябре-декабре «Сандерленд» чуть-чуть сбавил темп. У команда Режиса Ле Бриса только одна победа за пять туров. С другой стороны, в ходе этой серии были ничьи с «Арсеналом» и «Ливерпулем». Однако последние семь встреч «Сандерленда» с «Манчестер Сити» завершались печально для «чёрных котов» – семь поражений. Так что у лучшего бомбардира АПЛ Эрлинга Холанда, судя по статистике, высокие шансы добавить к своим 15 голам ещё как минимум один-два.
«Интер Майами» – «Ванкувер Уайткэпс»: суббота, 6 декабря, 22:30 мск
Интрига: Лионель Месси в погоне за золотом МЛС
У Лионеля Месси один из самых важных матчей в карьере. По крайней мере после отъезда из Европы. «Золотой», за титул в МЛС. «Интер Майами» сыграет на домашнем стадионе с «Ванкувером», так как обошёл своего соперника по финалу в регулярном сезоне. Поддержка трибун должна помочь аргентинской звезде сотворить историю. «Интер Майами», будучи молодым клубом, никогда не выигрывал чемпионство. Год назад в плей-офф Месси и его друзья сенсационно вылетели от «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука. В нынешнем сезоне всё складывается хорошо. Остался один шаг – самый сложный.
«Лидс» – «Ливерпуль»: суббота, 6 декабря, 20:30 мск
Интрига: спровоцирует ли экс-тренер «Краснодара» отставку Слота?
В середине недели «Лидс» на фоне слухов о готовящейся отставке своего главного тренера Даниэля Фарке внезапно выстрелил и разнёс дома «Челси» (3:1). После четырёх поражений подряд «павлины» как будто бы выходят из кризиса. Только такого соперника и не хватало «Ливерпулю», которого в последнее время и самого шатает в АПЛ. У команды Арне Слота всего одна победа за четыре тура и две – за девять. Под Слотом тоже трещит тренерское кресло. В Лидсе чемпиону никак нельзя проигрывать.
«Бенфика» – «Спортинг»: пятница, 5 декабря, 23:15 мск
Интрига: выиграет ли Моуринью дерби в Португалии?
Вечер пятницы украсит горячее португальское дерби с участием неподражаемого Жозе Моуринью. Его «Бенфика» примет лиссабонский «Спортинг». Эти команды как обычно конкурируют в борьбе за титул. Но «орлы» Моуринью занимают только третье место. «Бенфика» отстаёт на три очка от «Спортинга» и на шесть – от разрывающего всех подряд в Примейре «Порту». У Жозе после возвращения в чемпионат Португалии пять побед и три ничьих. «Драконов» он уже притормозил, добыв нулевую ничью на выезде. Теперь ещё одна большая игра.
«Бетис» – «Барселона»: суббота, 6 декабря, 20:30 мск
Интрига: «Барселона» может слететь с первого места в Севилье
«Барселоне» предстоит рискованная поездка в Севилью. «Бетис», как и команда Ханс-Дитера Флика, проиграл в чемпионате Испании всего дважды. Чемпион может потерять лидерство уже через неделю после того, как вернул его. Тем более каталонцы оставили во вторник массу сил и эмоций в игре с мадридским «Атлетико» (3:1), доведя свою победную серию до пяти матчей. У «Бетиса» тоже была тяжелейшая битва в дерби с «Севильей», но семь дней назад, а потом – разминка в Кубке Испании.
«Интер» – «Комо»: суббота, 6 декабря, 20:00 мск
Интрига: будет ли у «Интера» первая ничья в чемпионате?
У «Интера» уже четыре поражения в 13 турах – многовато для претендента на чемпионский титул. С другой стороны, остальные девять матчей «нерадзурри» выиграли. Команда Кристиана Киву, видимо, принципиально не играет вничью в Серии А – либо всё, либо ничего. С «Комо» будет жаркая битва! Парни Сеска Фабрегаса никому не уступают со 2-го тура: пять побед и шесть ничьих. Если одолеют и «Интер», то догонят его по количеству набранных очков. Сейчас уже не так важно, что с 1987 года «нерадзурри» побеждали «Комо» почти всегда (кроме одной встречи).
«Штутгарт» – «Бавария»: суббота, 6 декабря, 17:30 мск
Интрига: «Бавария» в гостях у обладателя Кубка Германии
В Бундеслиге сыграют чемпион и обладатель Кубка страны. Звучит привлекательно. Будет эдакая версия Суперкубка в чемпионате. «Бавария» в немецкой лиге чувствует себя комфортно и может играть в своё удовольствие. Даже первое поражение в сезоне, которое команда Венсана Компани потерпела в матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, никак не повлияло на выступления лидера Бундеслиги в Германии. Всё идёт по плану бельгийского тренера. Но «Штутгарт» – кусачий. Способен удивить на своём поле.
«ПСЖ» – «Ренн»: суббота, 6 декабря, 23:05 мск
Интрига: как сыграет Сафонов первый матч в сезоне Лиги 1
Матвей Сафонов, судя по всему, возвращается в стартовый состав «ПСЖ». Парижский клуб подтвердил, что основной голкипер команды Люка Шевалье продолжает восстанавливаться от травмы лодыжки, а значит, вряд ли выйдет на поле после пропуска нескольких тренировочных дней. Российский вратарь должен воспользоваться этим шансом, если ещё надеется, что Луис Энрике будет ему больше доверять. Надо проявить себя в матче с непростым соперником и помочь «ПСЖ» вернуться на первое место. «Ренн» идёт в топ-5 – отстаёт от парижан всего на шесть очков. Выиграл четыре игры подряд в Лиге 1.
«Брест» – «Монако»: пятница, 5 декабря, 21:00 мск
Интрига: совершит ли Головин очередное результативное действие в Лиге 1?
Александр Головин и его «Монако» сыграют с бывшим участником Лиги чемпионов. Ещё год назад «Брест» шумел в ЛЧ, а теперь ближе к зоне вылета, нежели к еврокубкам. Занимает 11-е место, а от монегасков отстаёт на семь очков. При этом и «Монако» пока лишь седьмой, пережил серию из трёх поражений в чемпионате Франции. Однако в прошедшем туре прервал её домашней победой в матче с «ПСЖ» (1:0) благодаря голевой передаче Головина. У россиянина 2+1 в нынешнем сезоне. Нужно улучшать статистику.
«Реал» – «Сельта»: воскресенье, 7 декабря, 23:00 мск
Интрига: прервёт ли «Сельта» чудовищную серию в матчах с «Реалом»?
«Реал» лишился лидерства в чемпионате Испании после трёх ничьих подряд, но прошедший тур показал, что всё как будто бы не так плохо. Разгром «Атлетика» (3:0) в Бильбао – большое дело. Матч с «Сельтой», на первый взгляд, не обещает команде Хаби Алонсо серьёзных проблем. Особенно с учётом формы Килиана Мбаппе, который сделал дубль в ворота «Атлетика» и довёл количество своих голов в Примере до 16. Последние 11 встреч остались за мадридцами. Но иногда грабли лежат там, где их совсем не ждёшь. Как бы не наступить.
«Алавес» – «Реал Сосьедад»: суббота, 6 декабря, 18:15 мск
Интрига: сколько времени получит Захарян в Витории?
Ждём очередного появления на поле Арсена Захаряна. В прошлом туре Примеры российский полузащитник вышел только на замену, но в среду в победном кубковом матче с «Реусом» попал в стартовый состав. Возможно, проявил себя достаточно хорошо, чтобы вернуться в основу. У «Алавеса» три поражения подряд в чемпионате – эта команда по зубам «Реалу Сосьедад». Хозяева занимают 14-е место и с опаской глядят на зону вылета. Впрочем, они всего на очко отстают от замыкающих топ-10 сан-себастьянцев.