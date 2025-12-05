«МЮ» лишили победы его же оружием! А Фернандеш подтвердил, что проклят

«Манчестер Юнайтед» в прошлом туре прервал трёхматчевую серию без побед и разобрался с «Кристал Пэлас» (2:1). Победная же не стартовала, поскольку «Вест Хэм» даже без дисквалифицированного Пакета спас ничью.

Рубен Аморим выставил в тройке центральных защитников Шоу, Мазрауи и, внимание, Хевена — 19-летний англичанин сыграл впервые с конца октября. «У него сильный характер. Он готов играть», — высказался перед встречей тренер. Просто де Лигт травмирован. Йоро же остался в запасе. Как и Маунт, несмотря на победный гол в прошлом туре — о его повреждении тренер рассказал накануне. Мэйсон вышел только на последние 18 минут с учётом добавленного времени.

В дебютную двадцатиминутку «Вест Хэм» практически не уступил во владении, пробил по воротам четыре раза (против одного у «МЮ») и заработал три угловых, заодно организовав единственный острый момент — Фернандеш плотно выстрелил с угла штрафной, и Каземиро в красивом подкате прервал полёт мяча.

В ответ Мбемо пытался закинуть за шиворот Ареола после розыгрыша углового — Альфонс был внимателен и потащил из-под перекладины. А позже в одной атаке «Юнайтед» случились аж три опасных удара. Во-первых, Зиркзее не смог бедром результативно замкнуть подачу Диалло. Кто выбил из пустых ворот? Ван-Биссака, конечно! Кунья пытался добить в падении через себя и встретил блок, а следом Бруну с лёта засадил чуть левее створа!

Вынос Ван-Биссаки Фото: Кадр из трансляции

«МЮ» постепенно плотно прибрал инициативу. Да вот отличиться ему усиленно мешал Ван-Биссака. Экс-игрок «Юнайтед» летал по полю, много выносил, отбирал, перехватывал, удачно шёл в дриблинг и в целом выделялся надёжностью. Во многом благодаря его стараниям первый тайм остался безголевым — при 0,71 xG у манкунианцев и 0,31 xG у «Вест Хэма».

В перерыве Йоро сменил получившего жёлтую Хевена. Мбемо с паса Зиркзее выбегал один на один с Ареола, да его в отчаянном подкате остановил Поттс. А вот Дало на 58-й минуте помешать уже никто не смог! Помог рикошет. Каземиро отдал в штрафную, и мяч после отскока от ноги Фернандеша прилетел прямо к неприкрытому Диогу. Удар с 10 метров, вынимайте. Правый защитник сыграл как образцовый форвард. Между прочим, это его первый гол с апреля — тогда пострадал в Лиге Европы «Лион».

Ещё Мбемо заныривал на пенальти — арбитр проигнорировал симуляцию из-за продолжения эпизода и блокировки Мавропаноса выстрела Куньи. Преимущество «Юнайтед» оставалось шатким, и на 83-й минуте «Вест Хэм» его ликвидировал! Боуэн замкнул подачу едва появившегося на поле Ирвинга с углового — Мазрауи вынес с ленточки. Да на добивание всё равно подоспел Магасса!

Бруну мог вырвать победу, однако на последних секундах промазал из отличной позиции. Он не забил «Вест Хэму» ни разу за 15 встреч — звучит как проклятие. 1,59 xG на 0,77 xG конвертировались в счёт 1:1.

Самое любопытное, что «Вест Хэм» — одна из худших команд АПЛ по голам со стандартов за 13 туров. «МЮ» же, напротив, — лучшая наравне с «Арсеналом» (10). В этом матче всё перевернулось, и манкунианцы упустили возможность приподняться в топ-5. Лондонцы остались в зоне вылета и всё же результатом могут быть довольны.