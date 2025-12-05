Скидки
ФНЛ, Первая и Вторая лиги — 2025/2026, главные новости, что происходит, события: Бояринцев, Парфёнов, Ротор, матч с Медиалигой

Парфёнов — в «Роторе», дисквалификация за звонок сыну. Главное в ФНЛ
Юрий Алеманов
Главное в ФНЛ на этой неделе
Тренер «Челябинска» по неосторожности «сдал» Романа Пилипчука.

Футбол российского подземелья ушёл в летаргический сон, но это не значит, что на зимние каникулы отправились и новости. Всё самое важное — в традиционном дайджесте «Чемпионата».

«Ротор» нашёл нового тренера

Волгоградский клуб закончил первую часть сезона Лиги PARI на седьмом месте, но сделал это уже без Дениса Бояринцева, который ушёл после поражения во встрече с «Челябинском». Вслед за тренером команду покинули два футболиста — капитан Алексей Шумских и Дмитрий Сасин.

Тут — про «Ротор» и всех остальных:
Грандиозные итоги осени в Первой лиге. Лучшие игроки и цифры всех 18 команд!
Грандиозные итоги осени в Первой лиге. Лучшие игроки и цифры всех 18 команд!

В последнем матче с «Енисеем» (0:0) командой руководил Валерий Бурлаченко. 2 декабря «Ротор» объявил имя нового тренера — им стал Дмитрий Парфёнов. В этом сезоне он уже поработал в Первой лиге — ненадолго зашёл в «Торпедо», но стал жертвой переворота в руководстве.

Как увольняли Парфёнова:
«Никто ничего не объяснял». «Торпедо» вдруг вернуло Кононова — его уволили 60 дней назад
«Никто ничего не объяснял». «Торпедо» вдруг вернуло Кононова — его уволили 60 дней назад

Контракт с 51-летним специалистом рассчитан на полтора года с возможностью продления. Вероятно, тренерский штаб волгоградцев скоро пополнит ещё один культовый спартаковец — Юрий Ковтун, с которым Парфёнов постоянно работал в предыдущих командах.

Ромащенко — всё?

По данным «Чемпионата», «Урал» рассматривает Александра Сторожука на должность главного тренера в случае отставки Мирослава Ромащенко. Команда из Екатеринбурга завершила осеннюю стадию Первой лиги на втором месте. Отставание от лидирующего «Факела» — семь очков. Клуб откровенно смазал концовку — проиграл «Нефтехимику» (0:1), сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) и «Волгой» (0:0).

Александр Сторожук

Александр Сторожук

Фото: РИА Новости

Сторожук бо́льшую часть тренерской карьеры провёл в родном Краснодаре. Сначала работал в местном «Афипсе». Затем перешёл в систему «Краснодара». В 2022-м специалист возглавлял основную команду в РПЛ, а затем почти два года отработал в тульском «Арсенале». В июне 2025-го Сторожук стал главным тренером «Ахмата», однако это сотрудничество закончилось уже в августе.

Определился состав сборной ФНЛ

5 декабря в Сухуми состоится матч между сборными ФНЛ и Медиалиги. В стартовый состав футбольной «подземки» вошли Никита Чагров («Ротор»), Олег Красильниченко («Волга»), Алан Багаев («Алания»), Александр Иваньков («Торпедо»), Павел Котов («Велес»), Илья Жигулёв, Заур Тарба (оба — «Черноморец»), Кирилл Фольмер («Волга»), Лука Багателия («Факел»), Кирилл Панченко (тренер «Динамо-2») и Альбек Гонгапшев («Шинник»).

Кирилл Панченко Подробнее

Со скамейки запасных могут выйти Сергей Волков («Родина»), Георгий Юдинцев («КАМАЗ»), Илья Дятлов («Родина»), Вадим Карпов («Шинник»), Илья Клементьев («Текстильщик»), Валерий Чуперка («Динамо-Ставрополь»), Садыг Багиев, Александр Гаглоев (оба – «СКА-Хабаровск»), Илья Сафронов («Ротор»), Илья Юрченко («Химик») и Владлен Бабаев («Тюмень»).

К слову, организаторы завезли интригу, пригласив секретного футболиста, который сыграет за один из составов. Хайпа не меньше, чем у Стига из Top Gear. Вчера сборная ФНЛ побывала в Новоафонской пещере и провела вечернюю тренировку.

Полузащитник Кирилл Фольмер уже проникся правилами медиафутбола:

Матч «Red Finch 0.0 — Новая Игра» пройдёт по правилам Медиалиги и начнётся с серии буллиталити. Это будет реванш – в конце 2023 года в Каспийске профессионалы без шансов вынесли «медийщиков» (4:0). Составы команд определяли болельщики и журналисты путём голосования.

Пилипчука выдал собственный помощник

24 ноября главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук во время матча с «Ротором» (2:1) повздорил с судейской бригадой Романа Сафьяна и был удалён. На второй тайм челябинцы вышли уже без своего тренера.

Из-за дисквалификации специалист пропустил ключевую игру с «Факелом» (0:2). Ещё до стартового свистка «Челябинск» не оценил гостеприимство Воронежа — жаловался на искусственное поле с кочками и дырами и раздевалку, набитую мусором. А ещё, если верить Ивану Карпову, «Факел» изначально отказался выделить Пилипчуку место в ложе прессы, но скандала удалось избежать.

Подробнее о 21-м туре:
Шоу Евсеева с таблицей, «Факел» назвали колхозом, Кононов отомстил. Главное в Первой лиге
Видео
Шоу Евсеева с таблицей, «Факел» назвали колхозом, Кононов отомстил. Главное в Первой лиге

Ассистент главного тренера Дмитрий Мичков выдал огненную пресс-конференцию, назвав подход «Факела» колхозным. Также специалиста спросили о коммуникации с Пилипчуком. Мичков ответил, что проблем не было, ведь общение шло через телефон. Пилипчук звонил сыну, который находился на скамейке «Челябинска».

Это признание заметили в КДФ РФС. Во время дисквалификации коммуникация через телефон запрещена. Пилипчук получил бан на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона.

«Химик» усилился героем Кубка России

Дзержинский «Химик» подписал 17-летнего Степана Масальских — творца одного из главных хайлайтов сезона FONBET Кубка России. Голкипер барнаульского «Темпа» удивил страну в августовской кубковой встрече 1/256 финала c «Уральцем» из Нижнего Тагила.

Степан Масальских

Степан Масальских

Фото: fctemp.ru

Юный вратарь потащил сразу три удара в серии 11-метровых. «Темп» вышел в следующую стадию, а Масальских после матча стал знаменитостью. Его просмотрел «Краснодар», а перед трансфером в «Химик» Степан отказал «Родине» и кировскому «Динамо». Кажется, дзержинцы сорвали джекпот.

Гоцук возвращается?

По данным журналиста Сергея Ильёва, этой зимой «Торпедо» покинет Егор Данилкин, проведший 39 матчей в составе московского клуба с 2024 года.

Основной кандидат на замену — 33-летний Кирилл Гоцук, который с лета 2025-го выступает за «Серик Беледиеспор». Несколько недель назад турецкий клуб, принадлежащий Туфану Садыгову, уволил Сергея Юрана.

Огненная история:
Юран «послал» Садыгова и уволен! Турецкий клуб оказался новыми «Химками»
Юран «послал» Садыгова и уволен! Турецкий клуб оказался новыми «Химками»

В Турции Гоцук отметился одним голом в 14 матчах. Учитывая результативность защитников в Первой лиге, «Торпедо» может получить скрытого бомбардира — бывший центрдеф «Пари НН» и «Авангарда» очень много забивал после стандартов.

Кирилл Гоцук Подробнее
