Топовый день в РПЛ! Дерби «Спартак» — «Динамо» и Дзюба против «Зенита». LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! МИР РПЛ совсем скоро попрощается с нами до весны, так что давайте насладимся последним шансом посмотреть футбол. Сегодня 18-й тур продолжится тремя матчами.

Откроют игровой день «Ростов» и «Рубин». Ещё недавно их можно было назвать самыми стабильными клубами РПЛ, они даже обитали рядом в таблице. Сейчас всё сложнее: ростовчане просели до 11-го места и чуют запах стыков, а команда Рахимова теряет многовато очков, хоть и располагается на седьмой строчке. Кто кого?

Главный матч дня — конечно же, московское дерби «Спартака» и «Динамо». Мало кто верит, что эта игра подарит шанс кому-то из двух и. о. главного тренера. Тем не менее Романов и Гусев точно настроены как минимум уйти красиво. «Спартак» в таблице до зимней паузы уже точно выше шестого места не прыгнет, а у «Динамо» ещё есть возможность подняться со стыдной девятой строчки.

А последними сыграют «Зенит» и «Акрон». Тут сразу несколько интриг. Во-первых, команда Семака в прошлом сезоне внезапно проиграла тольяттинцам и наверняка хочет перечеркнуть ту историю. Во-вторых, в случае победы «Зенит» как минимум до воскресенья прыгнет на первое место. Сколько их ни критикуй, а могут уйти на зиму лидерами! И, в-третьих, Дзюба против «бывших» — это всегда интересно.

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами дня в РПЛ в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!