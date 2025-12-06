Дерби Романова и Гусева до «Спартак» — «Динамо». Была жара — удаления и драка с фанатами!

Ролан Гусев против Вадима Романова — новая тренерская дуэль в чемпионате России. Историю своего противостояния в МИР РПЛ эти двое начнут писать 6 декабря. Прежде они и не могли пересечься, ведь у Гусева только семь матчей за два захода в качестве исполняющего обязанности в московском «Динамо», а у Романова — всего три в «Спартаке». Тем не менее Ролан и Вадим уже встречались как тренеры. И у их команд были очень горячие матчи!

В сезоне-2022/2023 Гусев возглавлял молодёжную команду ЦСКА, а Романов — молодёжку «Спартака». Так что соперничали тренеры в главном московском дерби. Пусть это был и не взрослый футбол, но благодаря присутствию фанатов на трибунах атмосфера вполне соответствовала афише. Тем более первый матч в сентябре 2022-го состоялся не где-нибудь, а на «ВЭБ Арене». Многие армейцы впервые в жизни вышли на поле стадиона основной команды.

А какие были имена в составах ЦСКА и «Спартака»! За хозяев сыграли 17-летний Матвей Кисляк и уже достаточно опытный 20-летний нападающий Владислав Яковлев. За гостей — 18-летний центрфорвард Павел Мелёшин. Именно он и стал героем битвы с захватывающим сюжетом.

Павел Мелёшин Фото: yflrussia.ru

ЦСКА начал дерби с быстрого гола — юный Кисляк забил уже на восьмой минуте ударом с подбора. Но «Спартак» отыгрался через три минуты. После длинного заброса из глубины мощный форвард Быковский отодвинул в штрафной, словно школьника, защитника ЦСКА, который закрывал мяч корпусом и ждал выхода вратаря. Затем сделал пас Мелёшину — и Павел сравнял счёт. На исходе получаса красивый гол забил Яковлев. Сместился слева к центру и зарядил под перекладину. Так здорово всё исполнил, что один из партнёров Владислава схватился за голову от изумления. Тем не менее в начале второго тайма «Спартак» опять отыгрался. Мелёшин оформил дубль, завершив атаку, в ходе которой сразу несколько спартаковцев убежали с центра поля.

На 67-й минуте ЦСКА повёл в третий раз. Нападающий Лапинский забил после аута, скидки и удачного отскока. Но команда Романова проявила какую-то нечеловеческую силу воли — всё-таки спаслась в концовке! Мелёшин сделал хет-трик в ворота Владимира Шайхутдинова, причём и гол «Спартака» пришёл с аута. Красно-белые выиграли борьбу в штрафной, а Павел получил мяч, улучшил позицию по центру и точно пробил низом.

После матча Романов рассказал о смелом плане на игру с ЦСКА.

Вадим Романов тренер молодёжки «Спартака» в сезоне-2022/2023 «Была установка — играть агрессивно. Ничего не давать делать ЦСКА, не пускать их на нашу половину поля. Понятное дело, не всегда получалось. Но задача такая стояла».

Матч второго круга, состоявшийся на поле академии имени Фёдора Черенкова, и вовсе завершился скандалом. Перед 17-м туром чемпионата МФЛ принципиальные соперники шли ноздря в ноздрю — у команд было по 33 очка. «Спартак» и ЦСКА боролись за второе место.

В первом тайме на поле было мало интересного, зато события второй половины матча компенсировали всё. Команда Гусева повела на 56-й минуте после гениальной атаки по центру. Ченчиков выдал тончайший пас пяткой на Лапинского, и нападающий реализовал выход один на один. Затем автор гола вместе с партнёрами в провокационной манере отпраздновал забитый мяч перед трибуной с болельщиками «Спартака». Молодая кровь ударила в голову — парни совершили большую ошибку. На поле тут же выбежал один из фанатов «Спартака» и полез в драку с игроками ЦСКА. Завязалась потасовка, в которой поучаствовали даже запасные футболисты. Сотрудники полиции и стюарды кое-как успокоили участников стычки, а резервист армейцев Мадорский заработал красную карточку.

Молодёжки «Спартака» и ЦСКА Фото: yflrussia.ru

Вскоре после возобновления матча удалили и защитника ЦСКА Грачёва — он получил два предупреждения за пару минут. В большинстве «Спартак» максимально надавил на ворота Бокова. За четверть часа до конца нынешний игрок «Пари НН» Крашевский сравнял счёт, сотворив не менее яркий гол, чем до этого армейцы. После кросса справа он здорово сыграл на опережение и ловко пробил пяткой, воспользовавшись тем, что голкипер неуверенно вышел на перехват. А через две минуты Иванников забил победный гол «Спартака». Ещё один кросс хозяев завершился неудачной попыткой кого-то из спартаковцев пробить через себя. Однако мяч отлетел к Иванникову, и тот нанёс неотразимый удар под перекладину.

ЦСКА доигрывал вдевятером, поскольку в компенсированное время Арбузов заработал прямую красную карточку. Полузащитник возле углового флажка совершил грубый фол на спартаковце Пилипенко. По окончании встречи Гусев с трудом подбирал слова, чтобы не сказать лишнего о судьях.

Ролан Гусев главный тренер молодёжки ЦСКА в сезоне-2022/2023 «В таких матчах, когда удаляется игрок, это сказывается на результате. Но не хотел бы обсуждать судейство… Мои игроки – молодцы. Если бы не удаления, не думаю, что «Спартак» бы нам что-то предложил».

Матч завершился, а возбуждение после дерби не отпускало игроков. Спартаковцы праздновали волевую победу вместе со своими фанатами. Пилипенко, который теперь, к слову, выступает в Беларуси за команду с милым названием «Островец», зарядил в мегафон оскорбительную кричалку про ЦСКА. «Мы сегодня ***** коней», — скандировал вместе с трибуной Дмитрий. 19-летний полузащитник получил свою «минуту славы».

В «Спартаке» пообещали провести воспитательную беседу с игроком, напомнив ему, что «уважение в футболе ценится так же, как преданность родным цветам». Клуб по итогам дерби был оштрафован за поведение фанатов на 110 тысяч рублей. Кроме того, красно-белых наказали двумя матчами без зрителей в МФЛ.

Вот такими получились предыдущие встречи Гусева и Романова. Превзойти их по эмоциям и результативности будет непросто. Но «Динамо» и «Спартаку» сейчас нечего терять, так почему бы тренерам, пытающимся ухватиться за свой шанс в РПЛ, не выдать новое яркое шоу?