Месси вчистую разорвал МЛС! Но в финале его ждёт исторически худший соперник

«Лионель Месси побил очередной рекорд, оформил дубль/хет-трик и победил…» — текст с таким содержанием, но разным окончанием стал классикой последних двух с половиной лет. Но кульминация наступила только теперь.

Год назад «Интер Майами» уверенно выиграл регулярный чемпионат, да на первой же стадии плей-офф драматично отлетел от «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука с общим счётом 5:6. Сейчас же команда добралась до финала после третьего места в регулярке, и тот состоится сегодня. Как «Майами» шёл к нему, сколько достижений по ходу сезона покорилось Месси и с кем великому аргентинцу придётся напоследок расправиться? Рассказываем по порядку.

Круче Месси в МЛС нет никого. Он побил рекорд, державшийся почти 50 лет!

«Вот это откровение, правда?» — можете, увидев первую часть подзаголовка, язвительно отреагировать вы. Тем не менее лучшим бомбардиром прошлого сезона стал не Лео, а, внезапно, Кристиан Бентеке. Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Бельгии тогда даже не выбрался с «Ди Си Юнайтед» в плей-офф, зато провёл 30 матчей и забил аж 23 гола. Против 21 у Месси, Луиса Суареса и ещё двоих малоизвестных игроков. Только вот Лео в том розыгрыше вышел на поле лишь 22 раза. Разумеется, он был самым скорострельным среди тех, у кого набралось более двух встреч.

Тогда у Месси на гол в среднем уходило 83 минуты 52 секунды. Теперь же ему хватает 81 минуты 97 секунд — в 38 лет он перебил собственную планку! В списке бомбардиров равных ему нет: 35 голов против 26 у Дени Буанги из «Лос-Анджелеса». При этом аргентинец лишь раз забил с пенальти (при двух попытках), в то время как габонец — семь!

Лионель Месси Фото: Johnnie Izquierdo/Getty Images

Лео собрал за сезон один хет-трик плюс аж 11 дублей! Однако стоит обратить внимание и на количество результативных передач. 21 — именно столько требовалось от Месси, чтобы стать лучшим диспетчером в истории футбола. Как раз столько он и сделал, перебив показатель легендарного мадридиста Ференца Пушкаша. Рекорд держался с 1966-го! Аргентинец — лучший ассистент и на клубном уровне (344), и в сборных (61).

И да, как бы ни закончился финал МЛС, Лео останется самым титулованным игроком. Сейчас у него 47 трофеев: 35 — с «Барселоной», шесть — с Аргентиной, по три — с «ПСЖ» и «Интер Майами».

Возможно, среди бывших каталонцев в «Интере» останется один Лео

Месси стареть вообще не планирует и недавно продлил контракт до конца 2028 года. В отличие от его столь же возрастных партнёров. 36-летний Жорди Альба и 37-летний Серхио Бускетс официально объявили о скором завершении карьеры.

38-летний Луис Суарес подобных заявлений пока не делал. Более того, в августе утверждал, что хочет уйти на пенсию вместе с Месси. Тем не менее его соглашение истекает в конце года. К тому же журналисты из AS ещё летом писали о расставании уругвайца с «Интером» по итогу сезона. Правда, что американский клуб станет для него последним, не уточняли.

Луис Суарес Фото: Jeff Dean/Getty Images

Вот как презентовал новость Альба: «Чувствую, что прошёл весь этот путь со всей страстью, на которую был способен, и сейчас самое подходящее время, чтобы начать новую главу и завершить предыдущую с наилучшими чувствами. Футбол дал мне абсолютно всё. Он был, есть и всегда будет неотъемлемой частью моей жизни. Спасибо тебе, футбол. Спасибо тебе за многое».

А вот как — Бускетс: «Спасибо от души всем и футболу за всё. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории». При этом и Серхио, и Жорди — лидеры «Интера» по сыгранным минутам: 3319 у опорника и 3007 у левого защитника. И оба увеличили личный показатель результативности:

5+10 в прошлом сезоне и 6+14 в нынешнем у Альбы;

1+4 в прошлом сезоне и 0+8 в нынешнем у Бускетса.

Оба они точно потянули бы ещё несколько лет карьеры. Но наигрались. У Суареса, наоборот, показатели просели: 21+9 в прошлом сезоне за 2192 минуты и 10+10 в нынешнем за 2493 минуты. Вот на ком действительно сказывается возраст.

Не обошлось у Луиса и без фирменных нарушений: после финала Кубка лиг он плюнул в сотрудника «Сиэтла», а в Кубке МЛС ударил ногой по бедру защитника «Нэшвилла» Энди Нахара. За первый поступок его дисквалифицировали на три матча, за второй — на один.

Удар Суареса по бедру Нахара Фото: Кадр из трансляции

Зато рядом с Месси точно останутся два других старых друга — тренер Хавьер Маскерано и Родриго Де Пауль. Да и в целом в «Интере» хватает футболистов с аргентинскими корнями: вратари Оскар Устари и Рокко Ново, защитники Томас Авилес, Гонсало Мельи, Марсело Вейгандт и Гонсало Лухан, полузащитники Бенха Кремаски (арендован «Пармой», но может вернуться), Сантьяго Моралес и Бальтасар Родригес, вингер Матео Сильветти и нападающий Тадео Алленде. Последний настрелял 19 голов и стал вторым бомбардиром команды.

Помешать Месси забрать титул попытается… снова Томас Мюллер

«Интер» легко прошёлся по плей-офф. Да, пришлось играть третий матч с «Нэшвиллом», тем не менее общий счёт 8:3 говорит о многом. А далее на разгром устроились «Цинциннати» (4:0) и «Нью-Йорк Сити» (5:1). В решающей встрече на пути Месси окажется «Ванкувер Уайткэпс», куда летом перешёл старый знакомый Лео — Томас Мюллер. Сколько же нервов немец потрепал аргентинцу! За их восемь встреч многократный обладатель «Золотого мяча» победил всего дважды! А вот уступал пять раз, в том числе со счётом 2:8, 0:3 и 0:4. Хуже противника не придумаешь.

«Ванкуверу» на пути к финалу пришлось пройти две серии пенальти: с «Далласом» (1:1 после 3:0 в первой игре) и с «Лос-Анджелесом». Основное время завершилось со счётом 2:2. Сон Хын Мин оформил дубль, а потом смазал 11-метровый. Мюллер за 11 матчей в МЛС настрелял восемь голов и два ассиста, в том числе угостил хет-триком «Филадельфию Юнион».

Регулярный чемпионат «Ванкувер» закончил пятым, поэтому финал пройдёт на стадионе «Интера». С другой стороны, набрав всего на два очка меньше представителей Майами. Да и весной в Кубке чемпионов КОНКАКАФ «Уайткэпс», ещё до подписания Томаса, уничтожили их — 2:0 и 3:1. Месси, Суарес, Бускетс и Альба в обоих случаях были на поле.

Томас Мюллер Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Томас предвкушает славную битву. «Речь идёт не о противостоянии Месси и Мюллера. Это «Майами» против «Уайткэпс». Возможно, они полагаются на Месси чуть больше, чем «Ванкувер» — на меня, потому что мы настоящая команда. Мне нравится смотреть на Месси. У меня есть ощущение, что «Майами» — очень сильная команда. Мы видели, как они вполне уверенно обыграли «Нью-Йорк».

Это большой финал. Я желал этого финала. И вот он. Здорово, не только что мы сыграем против величайшего игрока в истории нашего спорта, но и что за такими противостояниями обычно наблюдает больше зрителей», — слова 36-летнего немца для Apple TV.

Кстати, Мюллер хвалил Лео ещё в августе. И ставил его выше Криштиану Роналду. «Они оба сумасшедшие футболисты. В первые 10 лет моей профессиональной карьеры я постоянно был на стороне Криштиану. У Месси немного более элегантная манера игры, а я уже стал немного старше и немного более «романтичен» в этом плане, поэтому мне важнее стиль, чем статистика. После того как Месси выиграл чемпионат мира с Аргентиной, я на его стороне. Он самый великий игрок, который когда-либо был в нашем виде спорта», — приводил его комментарий Sport.es.

Тем ценнее будет новая победа Мюллера, если она случится.