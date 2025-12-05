Топ-события субботы: «Спартак» — «Динамо» в РПЛ, битва Месси за титул МЛС, Ф-1 и хоккей

Горячее 6 декабря: Овечкин в НХЛ, СКА и «Локомотив» в КХЛ, лыжи, биатлон, НБА, Дзюба против «Зенита», «Бетис» — «Барса» в Примере и АПЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 6 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: баскетбольная классика

На протяжении всей истории НБА противостояние «Бостона» и «Лейкерс» стоит особняком. Команды огромное количество раз встречались между собой в финалах, став классикой этого вида спорта. Хоть сейчас дела у «кельтов» идут не очень из-за травмы Джейсона Тейтума, тем не менее клубу удаётся идти на пятом месте Востока. У «озёрников» всё куда лучше — команда занимает вторую строчку на очень сильном Западе. Готов ли «Бостон» ко встрече с Леброном, Дончичем и Ривзом?

🏒 6:00: «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 06 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Александр Овечкин результативную серию?

40-летний капитан столичной команды набрал грандиозный ход в последнее время. Российский форвард выдал результативную шестиматчевую серию, в течение которой он набрал 9 (4+5) очков. Ближайшей ночью команда Спенсера Карбери сыграет с «утками». Получится ли у лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов НХЛ продлить серию с набранными очками?

🏒 10:00: «Амур» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли СКА с потерей звёздного защитника?

Команда Игоря Ларионова одержала пять побед в последних шести матчах, в том числе удачно начав дальневосточный выезд. Во Владивостоке СКА добыл непростую победу над «Адмиралом». Однако этот успех оказался пирровым для армейцев Санкт-Петербурга. В первом периоде тяжёлую травму получил звёздный защитник клуба и всей лиги Тревор Мёрфи. Получится ли у СКА компенсировать его отсутствие в составе?

СКА и ЦСКА в этом сезоне ведут отчаянное сражение за попадание в плей-офф: Кажется, мы наблюдаем за лучшей регуляркой в истории КХЛ

🏒 10:00: «Адмирал» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК Адмирал Владивосток Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Адмирал» серию неудач?

Команда Леонида Тамбиева проваливает финальный отрезок перед продолжительной паузой на Кубок Первого канала. Приморский коллектив потерпел пять поражений в последних шести матчах. Атака «моряков» совсем перестала забивать: в последних двух матчах команда смогла соорудить всего две заброшенные шайбы. Получится ли у владивостокского клуба вылезти из кризиса в матче с одним из главных лидеров КХЛ?

Леонид Тамбиев был в ярости на свою команду после одного из недавних поражений: «Очень сильно разочарован». Тамбиев раскритиковал игроков «Адмирала» за настрой на «Сочи»

🎿 11:28: Лыжные гонки, Кубок России, этап 2, спринты, классический стиль, женщины и мужчины

Интрига: сколько падений будет на спринте в Тюмени?

Предыдущий спринт на Кубке России в Кировске завершился громким скандалом. В Тюмени из-за отсутствия снега изменили спринтерский круг, и теперь спортсменам предстоят постоянные перестроения и повороты. Впрочем, это характерно для любого спринта. Но всё же интересно — сколько падений будет на ледяной трассе? И приведёт ли хоть одно падение к разборкам?

🎦 🎿 13:10: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 2, скиатлон, 2х10 км, мужчины и женщины

📺 Мужская гонка с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Клебо и скиатлон возьмёт?

Йоханнес Клебо одержал уже 100 побед на этапах Кубка мира — это уже в два раза больше, чем у его великого соотечественника Бьорна Дэли. Юбилейную победу он отпраздновал на классическом спринте, но вряд ли намерен останавливаться на этом. Хотя в скиатлоне у него больше соперников и тут одержать победу будет сложнее. У женщин с большой вероятностью победит представительница Швеции, но здесь им тоже придётся сложнее, чем в спринте.

⚽️ 14:00: «Ростов» — «Рубин», РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд завершит 2025-й в хорошем настроении?

«Ростов» и «Рубин» не очень хорошо проводят последние матчи. У южан и казанцев всего по одной победе в шести турах. «Рубин» занимает седьмое место, «Ростов» — 11-е. Но 2025 год один из клубов может завершить красиво. Для этого достаточно одержать победу в 18-м туре.

⚽️ 15:30: «Астон Вилла» — «Арсенал», АПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Эмери отнимет очки у лидера АПЛ?

«Астон Вилла» разогналась. Бирмингемцы одержали восемь побед в девяти турах и поднялись на третье место. Но в следующем туре команда Уная Эмери сыграет с лидером — «Арсеналом». Лондонцы не уступают в 11 турах подряд и рвутся к долгожданному золоту. Однако гостевой матч с «Астон Виллой», наверное, станет самой сложной проверкой для «Арсенала» за последнее время.

⚽️ 16:30: «Спартак» — «Динамо» Москва, РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: дерби имени двух и. о. главного тренера.

Очередное московское дерби. Оба клуба проводят плохой сезон: «Спартак» всего лишь шестой, «Динамо» — девятое. И обе команды пока что находятся без главного тренера. Поэтому к игре их готовят и. о. — Вадим Романов и Ролан Гусев. Маловероятно, что один из них начнёт весну в статусе главного тренера. Но хотя бы можно завершить этот этап победой над принципиальным соперником.

🏐 16:30: «Зенит» Санкт-Петербург — «Зенит-Казань», мужская Суперлига, 11-й тур

Интрига: дерби в Санкт-Петербурге!

Противостояний здесь огромное количество. Питер против Казани, Алекно против Вербова, чемпион против вице-чемпиона. И, пожалуй, клуб из Северной столицы едва ли не впервые подходит к матче в статусе если не фаворита, то близком к такому. Команда Алекно уже победила соперника в полуфинале Кубка Победы, в таблице Суперлиги идёт ниже, но игра казанцев пока не убеждает. Команда Алексея Вербова, как заметил сам наставник, играет «волнами». Вот и в матче с «Динамо-ЛО» перепады привели к тай-брейку. Кстати, важный фактор. «Зенит» отдыхал неделю, а вот казанцы тремя днями ранее провели пять партий. А ещё спустя три недели после предстоящего матча команды сразятся в полуфинале Суперкубка. Но сначала нужно разобраться, кто сильнее на сегодняшний день!

🏎 17:00: Формула-1, этап 24, Гран-при Абу-Даби, квалификация

Интрига: кто сделает первый шаг в финальном сражении за титул?

Вот и она, развязка борьбы за звание чемпиона мира в Формуле-1. Да, сама гонка пройдёт в воскресенье, ну а в субботу – пролог в виде квалификации. Кто из трёх претендентов на титул проявит себя лучше всех, чья техника окажется в идеальной форме? Вмешается ли кто-то ещё в сражение Норриса, Ферстаппена и Пиастри, тем самым сделав развитие событий ещё более непредсказуемым? В частности, в пятницу были на удивление быстры Берман и «Кик-Заубер» – проверим, останется ли эта топ-форма середняков на месте в трёх сегментах квалификации.

⚽️ 17:30: «Штутгарт» — «Бавария», Бундеслига, 13-й тур

Интрига: «Штутгарт» завершит серию «Баварии»?

«Бавария» ещё ни разу не уступила за 12 туров Бундеслиги. Мюнхенцы на максимальной скорости несутся к золоту. Но «Штутгарт» не самый простой соперник. Да, «швабы» обыграли «Баварию» всего лишь один раз за 10 матчей. Однако у команды Себастьяна Хёнеса неплохая форма. А ещё и встреча пройдёт на их поле. Поэтому не исключено, что именно «Штутгарт» прервёт беспроигрышную серию «Баварии».

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Сандерленд», АПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» принимает одну из сенсаций сезона.

«Манчестер Сити» — главный конкурент «Арсенала» в борьбе за титул. Однако у команды Хосепа Гвардиолы каждый матч получается нервно-весёлым. Воспользуется ли этим «Сандерленд»? Новичок АПЛ — главная сенсация сезона. После 14 туров команда Режиса Ле Бриса идёт шестой и всего на одно очко отстаёт от зоны ЛЧ. А в прошлой встрече «Сандерленд» отнял очки у «Ливерпуля» (1:1).

⚽️ 18:00: «Борнмут» — «Челси», АПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Челси» исправится за поражение в прошлом туре?

«Челси» нестабилен. Хорошие матчи с топами сменяются на провалы. Например, лондонцы разносят в ЛЧ «Барселону» (3:0), а затем уступают в АПЛ «Лидсу» (1:3). Сложно предугадать, что произойдёт в следующем матче. «Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом». Команда Андони Ираолы классно начала сезон, но сейчас упала уже на 14-е место. Однако «вишенки» всё равно остаются непростым соперником.

🎯 18:30: Биатлон, Кубок мира, этап 1, спринт, мужчины, 10 км

Интрига: сотворят ли норвежцы очередную сенсацию в Эстерсунде?

Казалось, что после ухода братьев Бё гегемония норвежцев на Кубке мира закончится. Но в Эстерсунде скандинавы удивили. В индивидуальной гонке на подиум заехали сразу два норвежца: Йохан-Олав Ботн и Мартин Улдаль. Впереди — спринт, и, кажется, скандинавские биатлонисты тоже будут готовы нас удивлять!

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Акрон», РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» успешно завершит 2025 год?

«Зенит» в случае победы над «Акроном» может завершить 2025 год на первом месте. Для этого нужны не только свои три очка, но и ничья во встрече «Краснодар» — ЦСКА. И тогда до весны команда Сергея Семака будет главным фаворитом чемпионской гонки. Ради этого стоит собраться на последний матч 2025-го! Тем более нужно брать реванш за прошлый сезон: тогда «Акрон» обыграл «Зенит» (2:1) в гостях.

⚽️ 20:30: «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кризис «Ливерпуля» продолжится?

«Ливерпуль» страдает не только от плохих результатов, но и от слабой игры. Арне Слот находится на грани увольнения, каждая новая неудача приближает непростое решение для боссов клуба. Ещё и впереди выезд к «Лидсу», который в прошлом туре одержал победу над «Челси». Придумает ли Слот победный план или «Ливерпуль» станет ещё ближе к смене тренера?

⚽️ 20:30: «Бетис» — «Барселона», Примера, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» одержит ещё одну победу?

«Барселона» одержала пять побед подряд и вышла на первое место в Примере. Особенно важным стал успех в прошлом туре с «Атлетико» (3:1). Теперь же каталонцы едут в Андалусию. «Бетис» занимает пятое место в таблице. Недооценивать команду Мануэля Пеллегрини не стоит. Хотя «Барса» не проигрывала сопернику с декабря 2021 года. Нужно удерживаться на первой строчке!

🏒 20:30: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: справится ли Игорь Шестёркин с грандиозной атакой «лавин»?

Минувшей ночью прервалась феноменальная 17-матчевая серия команды Джареда Беднара с набранными очками. На Лонг-Айленде Натан Маккиннон и Ко проиграли в основное время впервые с 25 октября, не сумев справиться с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6). Смогут ли теперь Игорь Шестёркин и его партнёры по «Рейнджерс» остановить монстров атаки из «Колорадо»?

В этом сезоне «лавины» переписывают историю НХЛ: «Колорадо» — вторая команда в истории с одним поражением в основное время в 26 матчах

🏆 ⚽️ 22:30: «Интер Майами» — «Ванкувер Уайткэпс», МЛС, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Месси станет чемпионом МЛС?

Что за матч нас ждёт в МЛС! В финале плей-офф сыграют «Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс». Битва Лионеля Месси, Серхио Бускетса, Луиса Суареса и Жорди Альбы против Томаса Мюллера. Количество звёзд зашкаливает. Получится ли у Месси добыть ещё один трофей в карьере (48-й)? Либо канадцы с Мюллером остановят команду с владельцем Дэвидом Бекхэмом?

Хотели бы камбэк Лео на «Камп Ноу»? В «Барселоне» высказались о возможном возвращении Месси на правах краткосрочной аренды

🎦 ⚽️ 23:05: «ПСЖ» — «Ренн», Лига 1, 15-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Сафонов впервые в сезоне выйдет на поле?

«ПСЖ» сообщил, что голкипер Люка Шевалье лечится после травмы, полученной в матче с «Монако». Шанс для Матвея Сафонова впервые выйти на поле в сезоне! Парижане в предстоящем туре примут дома «Ренн». Команда Хабиба Бея занимает пятое место в таблице и одержала четыре победы подряд. «ПСЖ» ждёт тяжёлая игра. И не факт, что Сафонов (в случае выхода) оставит свои ворота «сухими».