«После Англии пошло по накатанной». Как «Спартак» установил рекорд Лиги чемпионов

Ровно 30 лет назад, обыграв «Легию» в Варшаве, «Спартак» установил клубный рекорд на все времена: шесть побед в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. А лучшим бомбардиром команды в том знаменательном евросезоне-1995/1996 — сюрприз номер два — стал центральный защитник Никифоров. В ожидании заключительного дерби 2025 года вспомнили тот славный поход красно-белых с Юрием Валерьевичем.

Юрий Никифоров

Родился 16 сентября 1970 года в Одессе. Играл на позиции центрального защитника за одесские «Черноморец» и СКА, киевское «Динамо», московский «Спартак», испанский «Спортинг», нидерландские «ПСВ» и «Валвейк», японскую «Ураву». Провел шесть матчей за сборную СССР, четыре — за СНГ, три — за Украину, 55 — за Россию (шесть голов).

Чемпион Европы среди юниоров (1988), обладатель Кубка Украины (1992), чемпион России (1993, 1994, 1996), обладатель Кубка России (1994), чемпион Нидерландов (1999/2000, 2000/2001).

Тренер сборной России.

«У Кумана удар был точнее»

— За две предыдущие Лиги чемпионов у вас вообще не было голов, а тут — пять штук набралось. Есть этому рациональное объяснение?

— На моей позиции чаще бывают противоположные ситуации, когда совершаешь ошибку и команда из-за тебя пропускает. Неточную передачу сделал — контратака и гол. У меня и такая полоса одно время была. А тут получилось наоборот. Бывают такие моменты: хорошая форма, фарт, везение. Наверное, помогло и то, что когда-то в юности играл нападающего — остались навыки.

— Из нападающего в защитника вас Сальков и Прокопенко переделали?

— Сальков переквалифицировал меня в защитника в олимпийской сборной Союза, но в дубле киевского «Динамо» я ещё продолжал играть нападающего. В «Черноморце» Виктор Евгеньевич тоже одно время упорствовал и ставил меня в атаку. В защиту вернулся по стечению обстоятельств. Основной центральный защитник Сергей Кузнецов получил травму, и мне доверили его место — как раз против «Спартака». Мы выиграли, Илюшка Цымбаларь, царство небесное, забил победный гол, и после этого я уже на постоянной основе выходил в обороне.

— Эталоном атакующего защитника 1990-х можно назвать Рональда Кумана?

— Не можно — нужно! Это 100 процентов. Куман очень много забивал — и со стандартов, и с подключений.

— По ощущениям, у кого удар был сильнее?

— Не скажу, у кого сильнее, но точнее — явно у него (улыбается).

Юрий Никифоров и Рональд Куман — «пушки страшные» Фото: Getty Images

— Ваш знаменитый удар — тоже из юности?

— Да, меня оставляли после тренировок и заставляли без конца бить по воротам: принял — пробил, принял — пробил. Из штрафной, из-за штрафной. Потом это уже работало на уровне инстинктов.

«Юран сказал: «Ещё не всё потеряно, давайте забьём три!»

— За весь 1995 год «Спартак» ни разу не лидировал в чемпионате России. Как эту аномалию объяснить?

— Серьёзно? Если бы вы не сказали, я и не подумал бы, что такое могло быть.

— Однако факт: большую часть того сезона лидировала «Алания».

— Да-да, точно. «Алания» тогда была на ходу. Это футбол — нельзя всё время доминировать. Вот «Зенит» шесть лет доминировал, а сейчас появились хорошие конкуренты. «Спартак» начала 1990-х, ещё до меня, с Савельичем [Онопко], Георгичем [Карпиным], Пятницким тоже всех обыгрывал в России. Но рано или поздно любая гегемония заканчивается. Возьмите «Баварию»: 10 лет были первыми, а пришёл Алонсо — и сделал «Байер» чемпионом.

1995 год. Лига чемпионов в «Лужниках» Фото: Andy Heading/Getty Images

— Вы тогда целенаправленно на Лигу чемпионов делали упор?

— Приоритетов не было. Перед «Спартаком» в каждом матче стояла только одна задача — победа. Прекрасно помню, как в один из сезонов мы досрочно стали чемпионами, сыграв в «Лужниках» вничью. После матча в раздевалке стояла гробовая тишина — как будто проиграли и заняли десятое место! Когда зашёл Иваныч [Романцев], все сидели с опущенными головами. Возможно, прямо такой максимализм — это не очень хорошо. Сейчас я уже рассуждаю как тренер, иногда говорю ребятам, что очко — это тоже шаг вперёд. Но тогда было так. С другой стороны, не будь Иваныч так требователен, возможно, «Спартак» не добился бы таких результатов в чемпионате России и той же Лиге чемпионов.

— Знаменитая серия «Спартака» в 1995-м началась в Блэкберне. Что оттуда запомнилось?

— Нам очень помогли ребята, которые вернулись в «Спартак» под Лигу чемпионов: Юран, Кульков, Черчесов, Шмаров. Люди поиграли за границей и понимали европейский уровень. Вокруг более опытных игроков и молодёжь сплотилась. Всё это в комплексе и принесло результат. В Англии Стас много выручал, Валера Шмаров в касание на Серёгу Юрана отдал голевую. Не скажу за всех, а у меня после Блэкберна появилась уверенность: «Если мы обыграли чемпиона Англии на его поле, значит, способны как минимум выйти из группы». Эта игра и эта победа дали «Спартаку» хороший толчок, зарядили положительными эмоциями. А дальше пошло по накатанной.

— Самый крутой по сценарию матч того розыгрыша «Спартак» выдал в Тронхейме. Были в вашей жизни более яркие камбэки?

— Таких ярких — точно нет, потому что это Лига чемпионов.

— Правда или миф, что в перерыве Романцев предложил футболистам поговорить без тренеров?

— Честно — такого не помню. Всё-таки 30 лет прошло. Естественно, в перерыве при 0:2 все были расстроены. Кажется, Серёга Юран начал говорить: «Ещё не всё потеряно, давайте соберёмся и забьём им три». По-моему, Иваныч поддержал, что-то добавил. Уже после матча Романцев в шутку укорял: «Что же вы так, обещали три, а забили четыре?»

Никифоров против «Русенборга» Фото: Steve Morton/Getty Images

— Ваш прорыв в штрафную при счёте 2:1 и стенка с Юраном явно застали врасплох норвежцев?

— В «Спартаке» такие подключения наигрывались. Я понимал: если пойду вперёд и отдам Юрану, Аленичеву, Цымбаларю — да кому угодно! — мне этот мяч обязательно вернут назад. А сзади Савельич или ещё кто-то из ребят прикроет. Ну и где-то инстинкты бывшего нападающего срабатывали: понимал, в какую зону можно открыться. Я не обладал техникой Цымбаларя или Мостового, но постоянно был нацелен на передачу или удар по воротам.

— Вы потом в похожем стиле и «Блэкберну» забили дома.

— Да-да, отдал Аленичеву, а он вернул.

— Олег Иванович поощрял такие включения?

— Если они не приводили к обрезам — конечно, поощрял. Любой тренер на его месте так же реагировал бы. Нельзя это делать на постоянной основе. Ты должен понимать, когда и зачем идти вперёд. А тупо бежать в атаку, зная, что не получишь пас или, ещё хуже, обрежешь всю команду, конечно, глупо. Но тогда весь тренировочный процесс «Спартака» строился на этом: стенки, забегания. И футболисты подбирались именно под этот стиль игры.

— Почему сейчас защитники так не ходят в атаку?

— Почему не ходят? Вот вам хорошие примеры — Осипенко, Дивеев.

— Они всё-таки чаще идут на стандарты, чем участвуют в быстрых атаках, нет?

— Я бы не сказал. Мне очень импонирует манера игры Осипенко. Максим на 100 процентов техничнее меня, у него обе ноги сильные. И в прошлом сезоне он это доказал, забив около десятка голов. В «Динамо» сейчас мы этого почти не видим, но в «Ростове» и сборной Осипенко был хорош в этом отношении. Дай бог, чтобы и дальше это у него получалось. И Дивеев периодически эффективно подключается. Главное — делать это грамотно, не безрассудно. Если ты понимаешь, как и когда это сделать — это большой плюс и для тебя, и для команды. Это хорошо, когда наши защитники одной передачей между линий обрезают по три-четыре игрока соперника. В современном футболе такие вещи очень важны. Да, иной раз обрежешься, но совсем без ошибок невозможно играть.

— Домашняя игра с «Блэкберном» запомнилась не только крупной победой «Спартака», но и потасовкой одноклубников — Дэвида Бэтти и Грэма Ле Со. Как это выглядело с поля?

— Мы потом между собой обсуждали этот момент. Видимо, так «повозили» англичан, что в какой-то момент они начали предъявлять друг другу претензии, кто за кем должен бежать. Вспылили, сцепились — это нормально. Возможно, за полем Бэтти и Ле Со вообще приятелями были. Но на поле друзей нет.

Драка Бэтти и Ле Со Фото: Andy Heading/Getty Images

— При вас такие стычки ещё бывали?

— В игре — нет, а в тренировочном процессе — часто. У меня даже с близким другом Илюшкой Цымбаларём такие моменты бывали! Но когда заканчивалась тренировка, мы смеялись, обнимались и вместе уходили с поля.

— 30 лет спустя уже можно сказать, сколько премиальных заработали за те шесть побед?

— Премиальные были неплохие, но точный размер не назову. Крупных покупок я точно не совершал. Квартиру мне «Спартак» при переходе выделил, машины нам дали за выигрыш Кубка.

— Когда в конце 1995 года уходили в отпуск, было предчувствие, что в этом составе «Спартак» больше не сыграет?

— Да. По крайней мере, я это понимал. Мы же сидели, общались после каждой игры. И после «Легии» уже знали, что Юран, Кульков, Онопко уйдут.

— Не странно из команды-четвертьфиналиста Лиги чемпионов уезжать в первый дивизион Англии, как Юран с Кульковым?

— Видимо, условия, которые предлагались в «Спартаке», их не устроили. А по Онопко изначально было понятно, что уйдёт.

1990-е. Юрий Никифоров, Мухсин Мухамадиев и Виктор Онопко на базе сборной России в Новогорске Фото: Игорь Уткин/ТАСС

«На 100 процентов прошли бы «Нант», если бы всю команду сохранили»

— К «Нанту» команду уже полностью готовил Ярцев?

— Да, с начала 1996 года Олег Иваныч передал руководство командой Ярцеву, а сам сосредоточился на президентских функциях. Романцев постоянно находился рядом с нами, сидел на лавочке, но в процесс не вмешивался. Тренировал уже Георгий Саныч. Он ещё пытался сделать из меня переднего защитника — на место ушедшего Савельича. У нас на этой почве даже случился небольшой конфликт — пришлось объяснять Романцеву свою позицию. После этого Ярцев вернул меня на место либеро. А в той игре с «Нантом» пришлось играть опорного. Получилось удачно для меня, но не для команды.

— Николай Петрович Старостин всего две недели не дожил до первого матча с «Нантом».

— Для меня лично его уход стал большим ударом. Тяжёлый был момент. На первых порах в «Спартаке» Николай Петрович сильно нам с Илюшкой помогал, чтобы мы поскорее вписались в коллектив. Был момент: «Спартак» играл в Лиге чемпионов, а мы с Цымбаларём ещё не заявлены были, смотрели матч зрителями. Представьте наш шок, когда увидели свои фамилии в списках на премиальные! Когда спросили у Николая Петровича, не ошибка ли это, он ответил: «Ребята, вы в команде». Можно больше ничего не говорить, чтобы понять, какой человек это был. Не знаю, по каким причинам его отодвинули от работы, но я и сегодня уверен, что поступили неправильно.

Наверное, это ускорило его кончину. Когда ты при деле, тебе хочется жить и приносить людям пользу. В пример можно привести Никиту Павловича Симоняна. Каждый день в 9:30-10:00 он уже был здесь, в офисе РФС. Он понимал, что нужен. Думаю, это ощущение востребованности продлевает жизнь любому человеку.

— Против «Нанта» в защите «Спартака» выходили 19-летний Липко, 20-летний Евсеев. Опыта команде не хватило?

— Не только опыта. Это была уже просто не та команда, что осенью. Не для четвертьфинала Лиги чемпионов. Даже если бы каким-то образом обыграли «Нант», думаю, дальше уже не прошли бы.

— В полуфинале «Ювентус» с большим трудом с «Нантом» справился.

— Тогда и «Нант» в порядке был! Очень хорошо играли. Уэдек постоянно забивал — он нас и «похоронил» в итоге.

— С тренером Романцевым и всеми лидерами могли бы побороться за трофей ЛЧ?

— Я и тогда говорил, и сейчас так считаю: если бы всю команду сохранили, «Нант» 100 процентов прошли бы. Дальше — не знаю.

— Для вас лично ответная игра с «Нантом» — самая противоречивая в карьере? С одной стороны — результативный дубль, с другой — «отпустили» французов с 0:2 на 2:2.

— Да, к сожалению, камбэка не вышло. Хотя при 2:0 на Кечинове не поставили чистейший пенальти. Забей мы третий — может, и прошли бы «Нант». Но если бы да кабы — это всё сослагательное наклонение. А реальность — пенальти не дали, нам забили два мяча — и счёт на табло. В любом случае мне эта игра много дала — во многом благодаря этим голам я обратил на себя внимание и уехал в Испанию.

— Вас Романцев не уговаривал остаться?

— Знаю, что отговаривали Пятницкого, Илюшу Цымбаларя. Меня — нет. Сначала на меня вышли агенты, которые рассказали об интересе в Европе. Потом вызвали в клуб. Там уже сидели люди из Хихона, Романцев. Мне обозначили размер зарплаты в «Спортинге». Хорошо запомнил слова Олега Иваныча: «Ну что, Юрий, пора уезжать». И всё.

— Значит, и «Спартак» на вас хорошо заработал?

— Я думаю, да.

— Первый гол «Нанту» — самый красивый в карьере?

— Были и другие яркие: с «Торпедо» убежал со своей половины и забил; в Самаре издали хорошо приложился. Но больше других запоминаются мячи на больших турнирах. К сожалению, мне не удалось на таких отличиться взрослым футболистом. Но зато у меня были матчи в Лиге чемпионов, когда в ней играли именно чемпионы. И тут запоминаются любые голы, какие бы они ни были. Мяч линию пересёк — всё, это самое главное.

— Сегодня не хватает таких эмоций российскому футболу?

— Очень сильно не хватает. Официальные матчи помогают понять, на каком уровне мы сейчас находимся.

— Ждёте возвращения?

— Очень ждём. Валерий Георгиевич не зря просит наших руководителей, чтобы соперника по возможности подбирали сильного. В любом случае институт сборных должен функционировать, чтобы игроки понимали, что такое национальная команда, флаг, гимн.

Штаб сборной России: Николай Писарев, Юрий Никифоров, Валерий Карпин Фото: Михаил Шапаев/РФС

— В чём фундаментальное отличие вашего «Спартака» от современного?

— Феномен «Спартака» 1990-х заключался в его стиле, понимании игры.

— Какие ожидания от последнего дерби в 2025 году?

— Хотелось, чтобы команды показали хороший футбол.

Где сейчас герои «Спартака» — 1995

Станислав Черчесов. 62 года. Главный тренер «Ахмата».

Дмитрий Хлестов. 54 года. Играет за ветеранов.

Виктор Онопко. 56 лет. Тренер «Ростова» и сборной России.

Юрий Никифоров. 55 лет. Тренер сборной России.

Дмитрий Ананко. 52 года. Куратор футбольной школы, советник президента Московской федерации футбола.

Василий Кульков. Умер 10 октября 2020 года в возрасте 54 лет.

Илья Цымбаларь. Умер 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.

Дмитрий Аленичев. 53 года. Амбассадор РФС.

Андрей Тихонов. 55 лет. Главный тренер «Енисея».

Валерий Шмаров. 60 лет. Безработный.

Сергей Юран. 56 лет. Тренер.

«Спартак» — 1995 Фото: РИА Новости

Валерий Кечинов. 51 год. Играет за ветеранов.

Рамиз Мамедов. 53 года. Играет за ветеранов.

Тренер Олег Романцев. 71 год. Тренерскую карьеру завершил в 2005 году. На пенсии.