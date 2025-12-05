Черчесов уже в топ-8 РПЛ! «Ахмату» для победы хватило одного момента. Видео

«Оренбург» прошёл через серию испытаний топ-командами: «Спартаком» (0:1), «Локомотивом» (0:1), «Балтикой» (0:0) и ЦСКА (0:2). Также в пятиматчевую серию попало свидание с «Сочи» (3:1). При Ильдаре Ахметзянове команда заиграла более целостно, тем не менее очков недобрала — перед зимней паузой было бы неплохо сохранить место в зоне стыков.

«Пари НН» с 15-го места пока в 18-м туре не сыграл, но сам «Оренбург» сделал в Грозном всё от себя зависящее. Подвела реализация. А вот у «Ахмата» с ней проблем вообще не возникло!

Хоть у Гандри и закончилась дисквалификация, Станислав Черчесов его приберёг и оставил на лавке. Как и Келиану. Зато в старте четвёртый раз появился Тодорович, а Ибишев вновь переместился из центра обороны в опорную зону. У «Оренбурга» же по сравнению с предыдущим туром Чичинадзе сменил Касимова.

Начало матча оказалось максимально сонливым, будто футболисты мысленно уже отправились в отпуск. «Ахмат» сперва чаще владел мячом, однако воротам соперника вообще не угрожал. Оренбуржцы быстро перехватили инициативу и старались жалить фланговыми проходами (особенно справа от Муфи), заработав пять угловых и нанеся 10 ударов за первый тайм. Все они суммарно собрали 0,64 ожидаемого гола, а вот до створа дошли только два. Опасным можно назвать разве что момент Гузины, когда он выиграл верх практически на линии вратарской и пробил головой выше цели.

У грозненцев, если что, за тот же отрезок набралось вообще 0,06 xG при двух неточных ударах — вот настолько они были пассивны в атаке. Тем удивительнее, что Черчесов в перерыве никого не поменял.

«Оренбург» продолжил действовать острее. Ведерников с близкого расстояния попал в грудь Заре, а не по воротам. Гюрлюк замкнул прострел Томпсона прямо под блокировку, хотя набегавший Гузина мог исполнить вместо него гораздо опаснее. Боснийцу только и оставалось развести руками от негодования. Ульянов потащил мощный выстрел от Чичинадзе.

Черчесов отреагировал и заменил Самородова с Садулаевым на Келиану с Мансильей, для которого «Оренбург» — совсем не чужой клуб. Сработало! Первый же реальный шанс грозненцев стал результативным на 71-й минуте! Мансилья прошёл Ведерникова и отдал конфетную разрезающую передачу с правого края, а Касинтура, ускользнув от Хотулёва с Квеквескири, из-под Чичинадзе прошил низом дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Эгаш вообще мог тут же оформить дубль! И тоже с паса Мансильи. Да мяч рикошетом от Муфи не перелетел Овсянникова. А попытки «Оренбурга» отыграться ни к чему не привели.

В послематчевом комментарии Ахметзянов наверняка скажет, что его команда уступила лишь в реализации. И будет прав. 1,23 xG против 0,31 xG — разница очевидна. Только что от неё толку? Оренбуржцы снова показали хорошую игру и при этом всё равно уступили. При новом тренере они забили только в двух из семи матчей. «Пари НН» хватит и ничьей с махачкалинским «Динамо», чтобы подвинуть их с 14-й строчки.

«Ахмат» же пусть и временно, но с двумя победами кряду запрыгнул в топ-8. Неплохой ответ на серию из четырёх поражений.