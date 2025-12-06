Жеребьёвка ЧМ-2026 официально разочаровала. Нужно ли вообще смотреть первую часть турнира?

Думаете, жеребьёвку чемпионата мира сделали такой длинной просто так? Думаете, решили набить её выступлениями артистов и другими элементами шоу, чтобы было интереснее смотреть? Вполне вероятно, эти мотивы учитывали. Но есть ещё один мотив. Скрытый.

Нам негласно дали понять, что нас ждёт на самом чемпионате мира. Он ведь теперь тоже очень длинный. Его растянули аж до 48 команд! И вот как первую половину жеребьёвки, до раскрытия шаров, можно было спокойно пропустить и заняться более полезными делами – так же и первую половину ЧМ можно будет не смотреть без всяких угрызений совести.

Безусловно, для сборных, которые нельзя отнести к топам, и тем более для сборных-дебютантов, чемпионат мира – это огромный праздник. Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао будут смаковать каждую секунду турнира. Что-то похожее, возможно, будет и со сборными-хозяйками – США, Мексикой и Канадой.

Но здесь речь идёт в первую очередь о вау-эффекте. Либо «мы на чемпионате мира!», либо – «чемпионат мира у нас дома!». Это абсолютно понятные и естественные эмоции. Но дело в том, что они не связаны с футболом как таковым. Они не связаны с тем, что будет происходить на поле.

Как бы ни выступили Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде, Кюрасао и другие дебютанты, если они будут, праздник для них меньше не станет. Они на чемпионате мира – это уже огромная победа!

Сборная Кюрасао Фото: Collin Reid/AP Photo/ТАСС

С США, Мексикой и Канадой иначе, эти сборные посильнее, да и на ЧМ играли не раз. США и Мексика регулярно мелькают в плей-офф. Спортивный спрос с них выше. Если в 2026-м они выступят плохо, негатива не избежать. Однако фактор домашнего ЧМ всё равно делает своё дело. Значительную долю интереса болельщики из США, Мексики и Канады дадут независимо от того, как выступят их команды.

Групповой этап предстоящего ЧМ – это не про футбол. Если вы хотите насладиться тем, что происходит на поле, подключайтесь к плей-офф. Причём, возможно, первую стадию можно будет пропустить. Не исключено, что несколько не самых выдающихся команд проползут благодаря тому, что теперь можно выйти с третьих мест. Проползут – и мгновенно вылетят от кого-то посильнее.

Для них это будет восторг. Ну ещё бы – плей-офф чемпионата мира! Но дело в том, что в плей-офф они, скорее всего, пролезут не потому, что они так хороши, а потому, что чемпионат мира стал больше. Фильтры и перед самим ЧМ, и перед плей-офф теперь не такие жёсткие.

Итоги жеребьёвки ЧМ-2026 Фото: «Чемпионат»

Менее жёсткие фильтры – больше тех, кто не способен дать качество. И дело тут не только в сборных вроде Гаити или Кюрасао. К примеру, сборная Швеции, которая в отборочной группе набрала всего два очка, всё ещё может выйти на ЧМ благодаря Лиге наций. Шведы в итоге, может, никуда и не выйдут. Но их пример вполне чётко отражает тенденцию на общее снижение качества.

Нет сомнений, что даже на групповом этапе будут хорошие, качественные, по-футбольному классные матчи. Некоторые вывески уже вырисовываются: Бразилия – Марокко, Англия – Хорватия, Аргентина – Австрия. Ещё – Норвегия против Франции и Уругвай против Испании, но эти пары сыграют в третьем туре. К этому моменту, возможно, турнирной мотивации не будет ни у одной из команд.

Чемпионат мира разделился на две части – подобно тому, как делят бассейны по глубине. Для начинающих – глубина поменьше. Там можно привыкнуть к воде, освоиться. Нет сумасшедшего темпа, никто рядом не промчится кролем или брассом и не загонит на дно. Примерно такой будет первая часть ЧМ – групповой этап и часть первых стадий плей-офф. Это будет время тех, для кого сам факт участия в чемпионате мира – уже топ. Будет восторг первооткрывателя, восторг от факта причастности к чему-то большому.

А футбольный восторг начнётся с 1/8 или 1/4 финала. К этому моменту включатся те, кому лишь факта участия в чемпионате мира мало. Вы скажете, что так было и на предыдущих ЧМ. Часто – да. Но, во-первых, проходных команд и, как следствие, проходных матчей в группах было меньше, потому что жёстче было сито отбора (32 команды вместо 48). А во-вторых, из-за того, что команд было меньше, меньше было и матчей. А значит, путь до самого сладкого, до плей-офф, был короче.

Сейчас очень сильно удлинили прелюдию – и на жеребьёвке, и на чемпионате мира. Каково было смотреть прелюдию на жеребьёвке (всё, что предшествовало раскрытию шаров), мы только что убедились. На ЧМ до разгона плей-офф нас ждёт примерно то же самое.

Длинная прелюдия важна и хороша, но не везде и не во всём. Так что будущим летом цените время!