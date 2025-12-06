«Унизительное поведение президента ФИФА перед Трампом». Реакция мира на жеребьёвку ЧМ-2026

Жеребьёвка ЧМ-2026 получилась… Неоднозначной. И дело не только в разочаровании от итогового состава групп: с таким количеством участников (48 команд) – это было ожидаемо. Дело и в том, что сам процесс жеребьёвки окружало. Часть общественности жаловалась на перформанс с Дональдом Трампом, который получил первую премию мира от ФИФА. Другая – на слишком долгий формат. Ведь прежде, чем началась сама процедура, прошло больше двух часов.

Так или иначе – для США это был первый опыт с ЧМ 1994 года. И, конечно, они попытались сделать не так, как другие. А мы собрали мировую реакцию после мероприятия.

Что говорил Трамп и о Трампе

Сразу после вручения награды президенту США официальное заявление выпустил Белый дом: «Президент мира. Президент ФИФА Джанни Инфантино вручил президенту Дональду Трампу первую Премию мира ФИФА 2025 года, присуждаемую человеку, совершившему исключительные и выдающиеся действия ради мира и единства во всём мире», – сообщает пресс-служба Белого дома.

Сам Трамп тоже выступил с речью. Но, помимо тем с перемирием в восьми конфликтах по всему миру, он высказался и о местном футболе.

Дональд Трамп президент США «Если посмотреть на всё происходившее с футболом в США, который мы, похоже, никогда так не называли, потому что у нас есть небольшой конфликт с другим видом спорта, который мы называем футболом… Но если подумать: разве не должно это [соккер] на самом деле называться футболом? Это и есть футбол, без вопросов. Нам необходимо придумать другое название для НФЛ (Национальная футбольная лига. — Прим. «Чемпионата»). Подобное является бессмыслицей, если подумать».

Также он назвал главного фаворита турнира: «Испания, безусловно, один из фаворитов. Это отличная команда, и всегда ею была. Я большой поклонник Испании, люблю эту страну. Сказал бы, что у них очень хорошие шансы», – добавил президент США.

О Месси, Неймаре и Роналду

Естественно, общественность интересовало, сыграют ли три главные звезды недавнего прошлого. Лионель Месси, Неймар и Криштиану Роналду.

«Месси решит сам, быть там или нет. В любом случае мы поддержим его решение. Всё идёт хорошо, но шесть месяцев — это большой промежуток времени. Мы надеемся, что он примет лучшее решение для себя и для сборной», — сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Карло Анчелотти не стал обнадёживать общественность по Неймару.

Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии «Я понимаю, что вы очень заинтересованы в Неймаре. Хочу прояснить ситуацию. У нас уже декабрь, а чемпионат мира — в июне. Когда я объявлю состав в мае, если Неймар будет достоин играть, если он будет здоров, если он будет лучше или на уровне других — он сыграет на чемпионате мира. Точка».

Про Роналду прямой цитаты не было. Но всем очевидно – он окажется в США. Ведь сам футболист заявил, что поедет на турнир, который станет для него последним в сборной Португалии. Зато есть цитата Владислава Радимова, который не видит большого смысла в участии игрока: «Мы были свидетелями того, что Роналду мешает. Это очевидная вещь. Без него команда становится более мобильной. У португальцев плеяда высококлассных футболистов, которые могут поддерживать очень высокий темп и играть в быстрый футбол. Но для самого ЧМ присутствие Роналду очень важно. Это праздник, на котором он должен быть».

О тайминге и «шоу уродов»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен сделал неожиданное сравнение после жеребьёвки.

«Это своего рода «шоу уродов». Словно читаешь альбом с футбольными карточками, где есть и звёзды прошлого, и ваши кумиры. Там есть тренерские легенды прошлого и настоящего, а также игроки, выигравшие чемпионат мира. Надо сказать, что на сцене было много развлечений», — сказал он.

Дидье Дешам, главный тренер французов, жаловался на долгое время жеребьёвки.

Дидье Дешам главный тренер сборной Франции «Это сильная, плотная группа. Не знаем последнего соперника, но, если учитывать наличие Сенегала и Норвегии, очевидно, что группа I является одной из самых сложных, если не самой сложной. Это чемпионат мира, мы знали, чего можно ожидать. Сегодня у нас появились некоторые ответы, теперь знаем двух из трёх наших соперников, даты матчей, однако ещё не совсем — места проведения встреч. Хотя уже знаем территорию, на которой будем играть. Церемония перед жеребьёвкой? Это была церемония в американском стиле, настоящее шоу. У каждой страны своя культура. Мы адаптируемся, но потребовалось время, чтобы понять, кто нам достанется [в соперники] (смеётся). Церемония была довольно долгой».

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель также остался не в восторге от церемонии: «Мне это не нравится, мы могли бы обойтись без всего этого. Мне это не нужно. Но, конечно, это сцена и развлечение. Я прекрасно понимал, что в этот день речь будет идти не о глубоком понимании футбола».

Реакция мировых СМИ

Пресса по всему миру критикует прошедшую жеребьёвку. Главная претензия — чрезмерная лесть от руководителя ФИФА Инфантино к президенту США Трампу.

«То, что должно было стать празднованием прекрасной игры на жеребьёвке чемпионата мира, выродилось в мрачную демонстрацию политического подхализма одного человека», — отметила английская газета The Mirror.

Издание The Telegraph согласно с коллегами: «Унизительное поведение президента ФИФА Джанни Инфантино перед Дональдом Трампом — это новое падение. Инфантино и раньше, конечно, говорил всякую чушь под предлогом актуальной риторики, однако в этот раз было нечто совершенно иное».

The Guardian зашла ещё дальше в сравнениях: «Это было примерно так же захватывающе, как читать словарь или следить за результатами выборов в Северной Корее. По крайней мере, Дональд Трамп выиграл первую Премию мира ФИФА на безвкусной и показной жеребьёвке чемпионата мира, что вполне соответствовало духу, пожалуй, самого ценимого эго в мире».

Дональд Трамп Фото: Dan Mullan/Getty Images

«Когда президент США использует футбол в своих целях, президент ФИФА обычно ему подыгрывает. Это обхаживание продолжается во время жеребьёвки чемпионата мира», — констатировала канадская Globe and Mail.

Испанская Marca назвала будущий турнир «чемпионатом Трампа»: Президент США был бесспорной звездой жеребьёвки. Он выглядел как младенец на крестинах, женщина на свадьбе и покойник на похоронах. Он принял награду, произнёс речь и вытащил шары. Это «его» чемпионат мира».

«США, возможно, и не знакомы с футболом, но они знакомы с шоу-бизнесом. Бизнесом, в котором Дональд Трамп чувствует себя как рыба в воде», — El País – о причинах такой церемонии.

El Mundo также назвала главного героя мероприятия: «Трамп, Трамп и только Трамп. Главным героем пятничной жеребьёвки чемпионата мира в Вашингтоне был не футбол и не «группы смерти», а президент США».

Джанни Инфантино и Дональд Трамп Фото: Dan Mullan/Getty Images

«Это была худшая жеребьёвка чемпионата мира в истории?» — задаётся вопросом нидерландская De Telegraaf. А один из авторитетных футбольных порталов The Athletic использовал в своём заголовке в статье об итогах церемонии слово «кринж»: «Трамп, the Village People и немного футбола: добро пожаловать на карнавал стыда от ФИФА».

А как вам жеребьёвка?