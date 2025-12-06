«Унизительное поведение президента ФИФА перед Трампом». Реакция мира на жеребьёвку ЧМ-2026

Жеребьёвка ЧМ-2026 получилась… Неоднозначной. И дело не только в разочаровании от итогового состава групп: с таким количеством участников (48 команд) – это было ожидаемо. Дело и в том, что сам процесс жеребьёвки окружало. Часть общественности жаловалась на перформанс с Дональдом Трампом, который получил первую премию мира от ФИФА. Другая – на слишком долгий формат. Ведь прежде, чем началась сама процедура, прошло больше двух часов.
Так или иначе – для США это был первый опыт с ЧМ 1994 года. И, конечно, они попытались сделать не так, как другие. А мы собрали мировую реакцию после мероприятия.
Что говорил Трамп и о Трампе
Сразу после вручения награды президенту США официальное заявление выпустил Белый дом: «Президент мира. Президент ФИФА Джанни Инфантино вручил президенту Дональду Трампу первую Премию мира ФИФА 2025 года, присуждаемую человеку, совершившему исключительные и выдающиеся действия ради мира и единства во всём мире», – сообщает пресс-служба Белого дома.
Сам Трамп тоже выступил с речью. Но, помимо тем с перемирием в восьми конфликтах по всему миру, он высказался и о местном футболе.
«Если посмотреть на всё происходившее с футболом в США, который мы, похоже, никогда так не называли, потому что у нас есть небольшой конфликт с другим видом спорта, который мы называем футболом… Но если подумать: разве не должно это [соккер] на самом деле называться футболом? Это и есть футбол, без вопросов. Нам необходимо придумать другое название для НФЛ (Национальная футбольная лига. — Прим. «Чемпионата»). Подобное является бессмыслицей, если подумать».
Также он назвал главного фаворита турнира: «Испания, безусловно, один из фаворитов. Это отличная команда, и всегда ею была. Я большой поклонник Испании, люблю эту страну. Сказал бы, что у них очень хорошие шансы», – добавил президент США.
О Месси, Неймаре и Роналду
Естественно, общественность интересовало, сыграют ли три главные звезды недавнего прошлого. Лионель Месси, Неймар и Криштиану Роналду.
«Месси решит сам, быть там или нет. В любом случае мы поддержим его решение. Всё идёт хорошо, но шесть месяцев — это большой промежуток времени. Мы надеемся, что он примет лучшее решение для себя и для сборной», — сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.
Карло Анчелотти не стал обнадёживать общественность по Неймару.
«Я понимаю, что вы очень заинтересованы в Неймаре. Хочу прояснить ситуацию. У нас уже декабрь, а чемпионат мира — в июне. Когда я объявлю состав в мае, если Неймар будет достоин играть, если он будет здоров, если он будет лучше или на уровне других — он сыграет на чемпионате мира. Точка».
Про Роналду прямой цитаты не было. Но всем очевидно – он окажется в США. Ведь сам футболист заявил, что поедет на турнир, который станет для него последним в сборной Португалии. Зато есть цитата Владислава Радимова, который не видит большого смысла в участии игрока: «Мы были свидетелями того, что Роналду мешает. Это очевидная вещь. Без него команда становится более мобильной. У португальцев плеяда высококлассных футболистов, которые могут поддерживать очень высокий темп и играть в быстрый футбол. Но для самого ЧМ присутствие Роналду очень важно. Это праздник, на котором он должен быть».
О тайминге и «шоу уродов»
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен сделал неожиданное сравнение после жеребьёвки.
«Это своего рода «шоу уродов». Словно читаешь альбом с футбольными карточками, где есть и звёзды прошлого, и ваши кумиры. Там есть тренерские легенды прошлого и настоящего, а также игроки, выигравшие чемпионат мира. Надо сказать, что на сцене было много развлечений», — сказал он.
Дидье Дешам, главный тренер французов, жаловался на долгое время жеребьёвки.
«Это сильная, плотная группа. Не знаем последнего соперника, но, если учитывать наличие Сенегала и Норвегии, очевидно, что группа I является одной из самых сложных, если не самой сложной. Это чемпионат мира, мы знали, чего можно ожидать. Сегодня у нас появились некоторые ответы, теперь знаем двух из трёх наших соперников, даты матчей, однако ещё не совсем — места проведения встреч. Хотя уже знаем территорию, на которой будем играть. Церемония перед жеребьёвкой? Это была церемония в американском стиле, настоящее шоу. У каждой страны своя культура. Мы адаптируемся, но потребовалось время, чтобы понять, кто нам достанется [в соперники] (смеётся). Церемония была довольно долгой».
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель также остался не в восторге от церемонии: «Мне это не нравится, мы могли бы обойтись без всего этого. Мне это не нужно. Но, конечно, это сцена и развлечение. Я прекрасно понимал, что в этот день речь будет идти не о глубоком понимании футбола».
Реакция мировых СМИ
Пресса по всему миру критикует прошедшую жеребьёвку. Главная претензия — чрезмерная лесть от руководителя ФИФА Инфантино к президенту США Трампу.
«То, что должно было стать празднованием прекрасной игры на жеребьёвке чемпионата мира, выродилось в мрачную демонстрацию политического подхализма одного человека», — отметила английская газета The Mirror.
Издание The Telegraph согласно с коллегами: «Унизительное поведение президента ФИФА Джанни Инфантино перед Дональдом Трампом — это новое падение. Инфантино и раньше, конечно, говорил всякую чушь под предлогом актуальной риторики, однако в этот раз было нечто совершенно иное».
The Guardian зашла ещё дальше в сравнениях: «Это было примерно так же захватывающе, как читать словарь или следить за результатами выборов в Северной Корее. По крайней мере, Дональд Трамп выиграл первую Премию мира ФИФА на безвкусной и показной жеребьёвке чемпионата мира, что вполне соответствовало духу, пожалуй, самого ценимого эго в мире».
Дональд Трамп
Фото: Dan Mullan/Getty Images
«Когда президент США использует футбол в своих целях, президент ФИФА обычно ему подыгрывает. Это обхаживание продолжается во время жеребьёвки чемпионата мира», — констатировала канадская Globe and Mail.
Испанская Marca назвала будущий турнир «чемпионатом Трампа»: Президент США был бесспорной звездой жеребьёвки. Он выглядел как младенец на крестинах, женщина на свадьбе и покойник на похоронах. Он принял награду, произнёс речь и вытащил шары. Это «его» чемпионат мира».
«США, возможно, и не знакомы с футболом, но они знакомы с шоу-бизнесом. Бизнесом, в котором Дональд Трамп чувствует себя как рыба в воде», — El País – о причинах такой церемонии.
El Mundo также назвала главного героя мероприятия: «Трамп, Трамп и только Трамп. Главным героем пятничной жеребьёвки чемпионата мира в Вашингтоне был не футбол и не «группы смерти», а президент США».
Джанни Инфантино и Дональд Трамп
Фото: Dan Mullan/Getty Images
«Это была худшая жеребьёвка чемпионата мира в истории?» — задаётся вопросом нидерландская De Telegraaf. А один из авторитетных футбольных порталов The Athletic использовал в своём заголовке в статье об итогах церемонии слово «кринж»: «Трамп, the Village People и немного футбола: добро пожаловать на карнавал стыда от ФИФА».
А как вам жеребьёвка?