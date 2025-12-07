«Галицкий напихал тренеру вратарей после игры «на ноль». Невероятный год чемпиона Дюпина

Два полугодия 2025-го в карьере Юрия Дюпина получились резко контрастными: в первом его клуб боролся за золото (и взял его!), а во втором — за выживание. Об этом и многом другом опытный вратарь рассказал в интервью «Чемпионату».

Сложности в «Сочи» и работа с Морено и Осинькиным

— Как вообще возник вариант с «Сочи»?

— Агент вёл работу по поиску команды. Когда многие команды уже были на сборах продолжительное время, агент сообщил, что есть такой вариант. Сказал, что мне подходит: от Краснодара недалеко, нравятся город и климат.

— Потребовалось время на адаптацию на новом месте?

— Нет. Мы часто бывали в Сочи, хорошо знаем город. Климат такой же. Всё прошло спокойно.

— Семью перевезли?

— Пока шли сборы, я был один, а семья — в Краснодаре. Сейчас уже живём вместе.

— Перед переходом был диалог с Морено?

— Когда я приехал, он сказал: «Мои испанские коллеги изучали тебя и хорошо знают. Предложили тебя как опытного и стабильного вратаря. Надеюсь, оправдаешь все мои ожидания». Подобного рода был разговор.

— Каким был климат в команде? Лето для «Сочи» получилось сумбурным.

— Опираясь на факты, могу сказать, что поменялось руководство — из-за этого трансферное окно сдвинулось. Команда комплектовалась на ходу. Люди подъезжали к началу сезона, поэтому летний тренировочный сбор практически выпал. Если брать основной состав, сейчас играют два или три человека из тех, кто тренировался летом. Остальные подъехали либо к началу сезона, либо под конец сборов. Предсезонка у «Сочи» не удалась в этом году. Наверное, в том числе из-за этого у команды неудовлетворительные результаты. Команда поменялась на 80%. Потом случилась смена тренера, а это новые требования. Пока находимся в сложном положении, но надеемся, что хватит сил поправить его и сохранить прописку в РПЛ.

— В коммуникации с Морено не возникало сложностей?

— Он работал через переводчика. Думаю, в большинстве случаев мы его понимали.

— Было что-то особенное в его тренировочном процессе? Всё-таки человек работал в «Барселоне».

— Исходя из моего опыта работы с главными тренерами, тренировочный процесс действительно чуть отличался. Однако в основных моментах было похоже на работу других специалистов.

— Почему у него в итоге не получилось в «Сочи»?

— Много факторов, которые даже от него не зависели. Повторюсь, смена руководства, набор игроков под конец предсезонки. Конечно, в результатах была и его вина, но я бы не стал вешать всё на него. Понимаю, что он тоже был в сложном положении, когда игроки начали приезжать ближе к старту сезона, а их нужно оперативно включить в процесс, объяснить тактические моменты.

— Как реагировали на приход Осинькина?

— Обычное дело, когда в командах меняются тренеры. Это не редкость. Первая реакция — надежда, что всё попрёт (смеётся). Надежда, что пойдут очки, результаты, стабильность. Такие первые мысли были.

— А вы до «Сочи» были знакомы с Игорем Витальевичем?

— Близко не общались, однако на футбольных полях часто встречались, поэтому были знакомы.

— С его приходом что-то радикально изменилось?

— Поменялись требования в тактическом плане, где-то даже в бытовом. Изменения были значительные.

— Какая сейчас атмосфера в команде?

— Ситуация по-прежнему сложная. Была серия из нескольких неплохих игр — чуть приободрились. Однако потом случилось поражение от «Оренбурга» — это было для нас очень болезненно. После этого мы как будто откатились назад, хотя до матча с «Оренбургом» был прямо эмоциональный и психологический подъём. Сейчас нужно заново прилагать 200% усилий, чтобы набирать очки и поправлять положение.

— На бумаге состав «Сочи» выглядит не на то место, которое команда занимает. На что вы можете претендовать в этом сезоне?

— К сожалению, в последние недели у нас сложилась тенденция: только состав наиграется, как люди вылетают по травмам. Я не знаю, какое объяснение найти, но из-за этого у нас идёт постоянная ротация. У нас была товарищеская игра со сборной Перу — было 15 полевых из 25. 10 человек в лазарете. Это очень большой процент, причём люди, которые наигрывались и участвовали в победных играх, сейчас травмированы. В таких условиях сложно обретать стабильность, потому что человек только начинает набирать форму — сразу ломается. Идёт ротация — ломается следующий. Это тормозит процесс. Идёт ком из сложных моментов, и он не уменьшается. Такой фактор может усложнить концовку сезона. Но даже в таких условиях можно решать задачи. Олег Саныч Кузьмин мне рассказывал, как они в своё время в «Уралане» выходили играть вдевятером — ещё и выигрывали.

— Отличный пример.

— Да. Поэтому если есть 11 человек, уже неплохо (смеётся).

— Вы в один год боролись за чемпионство и за выживание. Ощущается контраст?

— Не сказал бы, потому что в «Краснодаре» у меня было мало игровой практики. В «Сочи» практика есть. Контраст ощущается не так сильно. Я принимаю то, что есть. В этой ситуации делаю всё, что умею, и стараюсь помочь поправить положение «Сочи».

Юрий Дюпин в «Сочи» Фото: pfcsochi.ru

— Что сложнее: бороться за чемпионство или выживание?

— Сложнее за выживание. В первую очередь в психологическом плане. Однако в борьбе за чемпионство тоже идёт очень сильное эмоциональное напряжение, потому что нужно всё удержать и не давать слабину. Это разные аспекты, но они одинаково непросты.

Чемпионство с «Краснодаром» и игра Дюпина с двумя выбитыми пальцами

— А с «Краснодаром» был вариант продлиться?

— Да. Однако я хотел получать больше игровой практики, поэтому решил отказаться от продления и найти вариант, где будет больше шансов стабильно играть.

— За счёт чего в прошлом сезоне команда добралась до долгожданного чемпионства?

— За счёт грамотно выстроенной системы в клубе. Последние годы эта система совершенствовалась и оттачивалась. В прошлом сезона она наконец дала свои плоды.

— Конец сезона был драматичным, в том числе для вратарской линии «Краснодара». Что происходило внутри вратарского коллектива, когда Стас Агкацев в последних турах выбил палец?

— У вратарей эта травма часто встречается. Там был вывих со смещением, когда сустав уходит в сторону. У меня пару раз такое было в карьере. Сначала на место вставляют сустав, потом его тейпируют, чтобы был стабильным и больше не вылетал. Я так же продолжал тренироваться, как и Стас. У него не было надрыва связок или перелома. Вывих позволяет продолжать тренироваться и играть.

У меня в «Кубани» была похожая ситуация перед матчем в Новосибирске. На предыгровой тренировке вылетел сустав, но было чуть похуже, потому что, помимо этого, ещё был частичный перелом. Тогда тренером вратарей был Максим Иванович Фролкин. Мы садимся перед игрой, он спрашивает: «Юра, ты сможешь играть?» Я говорю, что смогу. Он отвечает: «Смотри мне! Если увижу кислую рожу, я сразу тебя заменю. Если ты говоришь, что можешь, значит, у тебя ничего не болит и играешь на полную». В итоге вышел, сыграл матч «на ноль», всё хорошо и без происшествий. А потом пошло продолжение, ведь тренировочный процесс идёт.

— Так.

— Максим Иванович после игры говорит: «Паузу будешь брать?» Я сказал, что буду продолжать. А у нас тогда была конкуренция с Женей Помазаном, и мы шли с ним вровень. Думал, если сейчас перестану тренироваться, потом не вернусь в основной состав. В итоге говорю: «Иваныч, если вы на меня рассчитываете, я готов тренироваться в полную и играть». Продолжили тренироваться — до следующей игры ловля мяча была чем-то адским. Даже обычный приём в руки — это искры из глаз, боль в пальце. Но так как мы с Иванычем договорились, я старался не показывать эмоции на лице (смеётся). Держал всё в себе, а после тренировки — руку в лёд, чтобы убрать воспаление.

Самое интересное, что на следующей игре я во время матча выбиваю палец на другой руке! Ровно так же. Врачи выбегают на поле, снимают перчатку — у меня палец смотрит в другую сторону. Мне его вправили, замотали, и я продолжил играть.

Юрий Дюпин в «Краснодаре» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— На восьми пальцах?

— Да. Тот месяц был очень эмоциональным и психологически тяжёлым. Одно дело, когда ты работаешь на приём, у тебя побаливает одна рука и есть неприятные ощущения. А тут обе руки — у меня вдвойне искры из глаз. Это был момент, когда вырабатывалась воля. Я это выдержал: продолжал тренироваться и играть на полную. В итоге всё прошло и зажило. Сохранил место в составе. Звучит страшно, но на самом деле это рабочие моменты.

— Как в «Краснодаре» проживали внутри себя концовку прошлого сезона? Ведь давление и ответственность были на пределе.

— Конечно, мы чувствовали давление. Скажу своё мнение, хотя оно не только моё. Судили нас не очень хорошо. Хорошо, что мы справились и с этим давлением, когда, как нам показалось, судили в пользу другой команды. Мы понимали, что «Зенит» тоже очень серьёзно настроен и сделает всё, чтобы стать чемпионом. Но очки теряли все — не только мы. Это облегчало задачу.

— Как проходили дни перед «золотым» матчем с «Динамо»?

— Это был как будто Суперфинал. Все понимали важность игры, нужно было по-любому побеждать, тем более при своих трибунах, с такой поддержкой. Лишнего слова про настрой никто не говорил — все сами всё понимали. Готовились к этому матчу заранее. Как только закончился предпоследний тур, все мысли переключили на заключительный матч. Классные эмоции, атмосфера. После финального свистка наступило такое облегчение, будто гора с плеч упала — задача выполнена. Даже у меня, не сыгравшего ни минуты в чемпионате, был такой спектр эмоций и переживаний. Наверное, ещё сильнее это испытывали те, кто был на поле.

— Какие слова нашёл Мусаев перед той игрой?

— Точно не помню его речь. Его слова были связаны с настроем. Он хотел, чтобы мы насладились моментом и получили удовольствие от важности такого матча.

— До чемпионства «Краснодара» многие критики не скрывали скепсиса в отношении Мусаева. В частности, эксперты предполагали, что у него нет авторитета среди легионеров.

— Я могу сказать только положительные слова о нём и как о тренере, и как о человеке. Проработав с ним год, я вообще не заметил моментов, связанных с невоволечённостью в процесс, непрофессионализмом в плане коммуникации. Всё было чётко и по делу. Коммуникация с игроками на должном уровне. Где-то нужно было похвалить, где-то — поставить на место.

Он вовлечён в процесс, постоянно изучает какие-то новые моменты, смотрит интервью топовых тренеров, тактические планы и схемы. Когда летели на какой-нибудь выезд, он весь полёт смотрел нарезки, интервью тренеров, возникали новые идеи. Может подозвать игроков, связанных с позицией, на которую он хочет сразу передать какие-то моменты. Например, подзывал полузащитников и говорил: «Ребята, здесь можно сыграть так в плане прессинга». Это говорит о том, насколько человек сосредоточен и вовлечён в свою профессию.

В Краснодаре была сложная логистика, мы редко бывали дома. У Мурада Олеговича семья, дети. Мы знакомы с его семьёй, потому что на сборах были все вместе. Даже в этой ситуации он находил баланс, чтобы всё сохранить на должном уровне. Он очень понимающе относился к сложностям с логистикой: на длительные выезды разрешал брать с собой семью. На сборах тоже позволил семьям жить с нами — это очень классная история. Большой плюс, что человек понимает, насколько важна идиллия в семье и как она отражается на профессиональной карьере футболиста. У меня тоже семья, трое детей. Есть старший сын, а есть двое маленьких. Порой приезжаешь с 12-дневного выезда, а младший сын уже так подрос, что не узнаёшь (смеётся). Выпадают эти драгоценные моменты жизни.

Предложение Дюпину от Галицкого и мысли о дальнейшей карьере

— Андрей Семёнов говорил, что на протяжении карьеры был «папой выходного дня», а сейчас навёрстывает. У вас так же?

— Есть такое. Я стараюсь, чтобы семья была рядом. Когда тренеры разрешают, всегда беру семью на сборы, чтобы дети были рядом и чувствовали, что отец близко и участвует в воспитании.

— А детям интересно находиться, по сути, внутри процесса?

— Они ещё маленькие, поэтому не проявляют к этому такого интереса. Однако им нравится путешествовать, не сидеть на месте, как и мне с супругой. Жена любит путешествовать, узнавать что-то новое. Поэтому они легко соглашались везде со мной ездить. Ей тоже за это большая благодарность, потому что некоторые имеют своё дело, приземлившись в одном городе, — из-за этого с трудом всё бросают и едут куда-то.

— Какие впечатления остались от взаимодействия с Галицким?

— О Сергее Николаевиче я могу сказать только положительное. Он грамотный управленец и мотиватор. Внутри системы, которую он выстроил в клубе, было уделено внимание каждой мелочи. Это помогало добавить даже долю процента в достижении результата. Он всё понимает и не жалеет на это ресурсов. Таких включённых людей в любимое дело — единицы.

Когда мы стартанули в прошлом сезоне, у нас было три ничьих. Была домашняя игра — сыграли 0:0. То есть Стас сыграл «на ноль», провёл хороший матч и сделал минимум ошибок. Была только одна явная ошибка, когда делал передачу во фланг — чуть перебил в аут. Сергей Николаевич даже за такую маленькую погрешность очень сильно прошёлся по тренеру вратарей (смеётся). Я был удивлён. Вратарь сыграл «на ноль», не допустил грубых ошибок, а всё равно Сергей Николаевич напихал. Он не давал слабины даже в этом плане — максималист. Нет предела совершенству. Когда я пришёл в команду, у нас с ним был диалог.

— Поделитесь.

— Я уже возрастной игрок. Он сказал: «Юра, по завершении карьеры ты можешь оставаться в структуре клуба — мы найдём применение». Я поблагодарил его за доверие, но про себя подумал: пока не собираюсь заканчивать с футболом — хочу ещё играть. Всё равно приятно, когда тебе сразу на будущее говорят, что поддержат. У меня был контракт на год, в планах ещё поиграть два или три года на высоком уровне.

— То есть до 40 доиграете?

— Я смотрю на тренировочный процесс — ничем не уступаю молодым в плане физической нагрузки. У меня нет никакой скидки в плане возраста. Если нагрузка идёт, она для всех одинаковая вне зависимости от возраста. Последнее время я остаюсь даже после тренировок — делаю дополнительную работу. Не для того, чтобы сохранить имеющееся, а чтобы усовершенствовать какие-то моменты.

— Чемпионство с «Краснодаром» — главный момент в карьере?

— На данный момент — да. Чемпионство на первом месте.

— А что сопоставимо?

— Когда я провёл классный сезон с «Рубином», после чего у меня был вызов в сборную. Эти два события граничат, но чемпионство — очень круто по эмоциям.

— Как праздновали победу?

— Весь город на ушах стоял. Сразу со стадиона поехали на командное мероприятие — там были награждение и определённая программа. После официальной части с пацанами отдельно поехали, чуть посидели — и всё. Потом я уже был с семьёй.

— Смолов взял долгожданное чемпионство и, кажется, со спокойной душой завершил карьеру. В чём ваша мотивация продолжать?

— Не наигрался. Я достаточно поздно дебютировал в РПЛ — в 30 лет. Ещё на насытился этой игрой. У меня очень большое желание стабильно показывать классную игру. Есть здоровье, и хочется продлить футбольную жизнь как можно дольше. Я понимаю, что, когда это закончится, будет другая жизнь.

Юрий Дюпин в «Рубине» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Но над завершением карьеры задумываетесь?

— Эти мысли гуляют где-то рядом, однако стараюсь сосредоточиться на другом. Думаю, как продолжить карьеру, а не завершить.

— Мечту о покупке мотоцикла Honda Rebel CMX1100 осуществили?

— Нет. Я решил не рисковать (смеётся). Решил вообще не брать мотоцикл. Я посидел, подумал — видимо, мне кто-то навязал эту мечту. Если бы я правда хотел себе мотоцикл, он бы у меня давно появился. Видимо, общество навязало.

— Разобравшись с этим, о чём мечтаете сейчас?

— Я решил для себя, что счастье любит тишину. Если этим особо не делиться на публику, больше шансов, что сбудется. Я поделился в интервью мечтой о мотоцикле — в итоге она не сбылась и оказалась вообще не моей мечтой.

— Вы также говорили, что с партнёром начинаете заниматься бизнесом. Как с этим обстоят дела?

— Я полностью сосредоточился на футболе. Энергия не безгранична. Решил максимум своей энергии тратить на футбол, а уже после футбола буду больше отвлекаться на другие моменты. В свободное время занимаюсь изучением разной информации, чтобы быть в курсе тенденций. Потребляю теоретическую базу, но на практике все мои мысли и энергия идут на футбол и семью.

— Что, помимо футбола, доставляет удовольствие в жизни?

— Времяпрепровождение с семьёй. Я сейчас общаюсь с вами по телефону и параллельно гуляю в парке с сыном, пока он на аттракционах. Свободное время посвящаю семье, детям. Я много интересного изучаю по здоровью. Года уже немолодые, и, чтобы максимально продлить карьеру, нужно заниматься своим здоровьем. Много экспериментирую. Пока был в «Краснодаре», сидел в бочке со льдом по шесть минут, экспериментировал с голоданием.

— Ничего себе.

— Да. Голодал по трое суток. На третьи сутки тренироваться тяжело, когда ты чисто на воде. Это всё эксперименты. Голодание тоже полезно — выводится много шлаков и токсинов из организма. Повторюсь, изучаю много информации и стараюсь уделять этому внимание, ведь это отражается на качестве моих тренировок и игр. Да просто банальная радость жизни, когда у тебя всё хорошо со здоровьем.

— После карьеры видите себя в футболе?

— Конечно. Думаю, после карьеры я останусь в футбольной сфере. Накопилось много опыта, есть чем поделиться. Мне кажется, знания и опыт — это как валюта, которую в будущем нужно использовать. С моим партнёром в Барнауле 1 апреля открыли академию. Она называется «Футбольная академия имени Юрия Дюпина». Сейчас там занимаются около 100 детишек. Ставим задачу вырасти ещё в несколько раз и развивать это направление, чтобы в родном городе была классная школа, где дети могли бы себя чувствовать как дома, а также получали новые знания, эмоции. Хуже от этого точно не будет.

Я приезжал на открытие. Удаётся всего два раза в год посещать академию из-за того, что сейчас продолжается карьера. Однако я уже всё спланировал. На базе нашей академии будет проводиться первый футбольный турнир, мы стараемся собрать хороший состав участников. Также подготовил классные футбольные призы и подарки абсолютно всем участникам турнира. Я тут просто разорвал магазин «Сочи» — накупил разной футбольной атрибутики. Будут уникальные призы — лучшим игрокам подарим настоящие игровые футболки известных футболистов с подписями. Блин, в своём детстве даже не мечтал о таком. Мы базируемся в крытом манеже, а у нас в Барнауле зима семь месяцев в году. Когда дети занимаются в комфортном и тёплом манеже, для меня это счастье. Вспоминаю своё детство, когда мы зимой теснились в маленьких спортзалах, где можно было играть только «три на три». Играли на обычных крашеных досках, где мяч прыгал.

— Так закладывается техника.

— Да. А сейчас комфортные условия. На искусственном поле гораздо приятнее тренироваться, чем на паркете или снегу. В мою молодость снег просто укладывался в поле, чтобы было ровно.