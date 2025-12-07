«Казалось — шаг назад, а на деле — два вперёд». Главный человек между ЦСКА и «Краснодаром»

Павел Мамаев мог покинуть южный клуб через полгода и вернуться в Москву, а в итоге провёл там лучший отрезок в карьере.

Сейчас такое сложно представить. Чтобы один российский гранд отдал в аренду россиянина конкуренту из топ-5 – ещё и с правом выкупа. Футболиста, у которого в биографии более 200 матчей в РПЛ и вызовы в сборную России. Но летом 2013 года реальность была другой. ЦСКА, который на тот момент считался одним из главных фаворитов чемпионата, расстался с Павлом Мамаевым – отпустил того в «Краснодар». Да, южане в тот период не были претендентами на титул, однако уже считались командой, которая в будущем будет бороться за самые высокие места.

Впоследствии «Краснодар» выкупил игрока, а платный трансфер стал единственным между клубами (Ильзат Ахметов перешёл на правах свободного агента). И если смотреть в исторической перспективе, больше всех от этого перехода выиграл сам футболист, который в новой команде провёл лучший отрезок в карьере.

Так а почему ЦСКА отпустил Мамаева? Дело в конфликте со Слуцким?

Вообще, путь Мамаева в ЦСКА удивителен даже для нынешнего времени. Он здорово сверкнул в «Торпедо» в 17 лет и быстро пошёл на повышение. Что примечательно, сразу стал играть. В первых двух сезонах за ЦСКА в 2007 и 2008 годах провёл на поле 21 встречу в РФПЛ – и это в период, когда за команду в его зоне выступали Рамон, Евгений Алдонин, Элвир Рахимич, Дейвидас Шемберас, а к старту подбирался Алан Дзагоев.

В следующих двух сезонах футболист, которому едва перевалило за 20, и вовсе стал основным – 55 матчей в чемпионате России из 60 возможных, регулярные выходы в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов. Такой статистике позавидует любой. Одновременно Павел дебютировал за сборную России. Казалось, карьера идёт вверх, даже появлялась информация об интересе из Европы. Однако потом всё рухнуло.

Павел Мамаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сначала общественность узнала про сложный характер игрока. Помните историю, как Леонид Слуцкий решил оштрафовать парня за жёлтую карточку, а тот в ответ якобы бросил в лицо тренера деньги? Впоследствии Павел опровергал факт перформанса, но не отрицал конфликт. Даже говорил, что данный человек для него – «пустое место». При этом в тренерских способностях сомнений не было. Как специалиста, по собственному признанию, Слуцкого футболист всегда уважал. А потом сорвался переход в «Манчестер Юнайтед». Да-да, если вдруг вы забыли, Мамаев действительно мог оказаться там в начале 10-х. Череда этих событий явно не могла не отразиться на настроении и самого парня, и клуба.

В итоге вместо «МЮ», за который Мамаев в теории мог дебютировать ещё в 2012-м, получились невыразительный сезон в ЦСКА и аренда в «Краснодар». Павел выступал дипломатично: спустя время называл переход шагом вперёд, хотя изначально у общественности было понимание, что это на самом деле шаг назад.

Павел Мамаев полузащитник «Краснодара» «Теперь уже точно можно сказать, что два с половиной года назад я сделал правильный выбор, хотя в тот момент сомнения просто раздирали. Казалось, что это несомненный шаг назад, а на самом же деле выяснилось, что два шага вперёд. Какие могут быть обиды на Слуцкого? Всё было в профессиональной плоскости — он на тот момент не видел меня в составе, я же хотел играть».

ЦСКА тогда без особой рефлексии отпустил уже 25-летнего россиянина: центр поля уже основательно заняли Понтус Вернблум и Расмус Эльм. Так что для Павла просто не нашлось места в составе.

А в «Краснодаре» пошло! Правда, потом опять конфликты

Мамаев приехал в «Краснодар» к 3-му туру, проведя первые две игры в запасе ЦСКА. Арендное соглашение подразумевало возможность выкупа уже через полгода. За это время игрок должен был понять, стоит ли оно того. А клуб – разобраться с собственными возможностями работы с талантливым, но при этом своенравным парнем.

В первом матче за новый клуб Мамаев вышел на замену. Как и во втором. А с 4-го по 17-й тур не покидал стартовый состав. За это время сделал 4+3 в личной статистике, получал похвалу от Олега Кононова, который тоже только-только начинал работу с командой, и даже забил ЦСКА. Хоть «Краснодар» проиграл в той встрече 1:5.

Правда, к концу года вновь вскрылись проблемы. «СЭ» сообщал, что Мамаев захандрил. Скучает по Москве и хочет обратно. На это наложилось недопонимание с Кононовым. Футболист не понял собственной замены при счёте 2:2 в матче с «Тереком» и обменялся репликами с тренером. А потом неожиданно начал жаловаться на боли. Как раз перед игрой с ЦСКА во втором круге. Встречу он пропустил. Но вместо возвращения в Москву сценарий развился иначе: «Краснодар» объявил о выкупе футболиста за € 5 млн и заключении с ним полноценного контракта.

Мамаев и Смолов в «Краснодаре» Фото: РИА Новости

С точки зрения цифр период в «Краснодаре» и правда был лучшим в карьере. Мамаев всё-таки сработался с Кононовым и его последующими сменщиками. В сезоне-2015/2016 и вовсе забил 17 голов во всех турнирах, в чемпионате России оформил 10+13. В этот же момент образовалась их легендарная связка с Фёдором Смоловым, которая крушила многих, однако так и не добралась до трофеев. Параллельно были и скандалы: вечеринка в Монте-Карло, цитаты уже бывшей супруги Аланы, а история с «Кофеманией» всё закольцевала. И «Краснодар» избавился от Мамаева.

Но ЦСКА Павел ещё раз всё-таки забил, пусть уже и будучи игроком «Ростова». В 2020-м даже появлялась информация, что хавбек всё-таки может вернуться в московский клуб. Однако этого так и не случилось.