Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Краснодар — ЦСКА, как Павел Мамаев играл за оба клуба, как уходил, подробности, статистика, скандалы

«Казалось — шаг назад, а на деле — два вперёд». Главный человек между ЦСКА и «Краснодаром»
Дмитрий Зимин
Как Павел Мамаев играл за ЦСКА и «Краснодар»
Комментарии
Павел Мамаев мог покинуть южный клуб через полгода и вернуться в Москву, а в итоге провёл там лучший отрезок в карьере.

Сейчас такое сложно представить. Чтобы один российский гранд отдал в аренду россиянина конкуренту из топ-5 – ещё и с правом выкупа. Футболиста, у которого в биографии более 200 матчей в РПЛ и вызовы в сборную России. Но летом 2013 года реальность была другой. ЦСКА, который на тот момент считался одним из главных фаворитов чемпионата, расстался с Павлом Мамаевым – отпустил того в «Краснодар». Да, южане в тот период не были претендентами на титул, однако уже считались командой, которая в будущем будет бороться за самые высокие места.

Впоследствии «Краснодар» выкупил игрока, а платный трансфер стал единственным между клубами (Ильзат Ахметов перешёл на правах свободного агента). И если смотреть в исторической перспективе, больше всех от этого перехода выиграл сам футболист, который в новой команде провёл лучший отрезок в карьере.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так а почему ЦСКА отпустил Мамаева? Дело в конфликте со Слуцким?

Вообще, путь Мамаева в ЦСКА удивителен даже для нынешнего времени. Он здорово сверкнул в «Торпедо» в 17 лет и быстро пошёл на повышение. Что примечательно, сразу стал играть. В первых двух сезонах за ЦСКА в 2007 и 2008 годах провёл на поле 21 встречу в РФПЛ – и это в период, когда за команду в его зоне выступали Рамон, Евгений Алдонин, Элвир Рахимич, Дейвидас Шемберас, а к старту подбирался Алан Дзагоев.

В следующих двух сезонах футболист, которому едва перевалило за 20, и вовсе стал основным – 55 матчей в чемпионате России из 60 возможных, регулярные выходы в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов. Такой статистике позавидует любой. Одновременно Павел дебютировал за сборную России. Казалось, карьера идёт вверх, даже появлялась информация об интересе из Европы. Однако потом всё рухнуло.

Павел Мамаев

Павел Мамаев

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сначала общественность узнала про сложный характер игрока. Помните историю, как Леонид Слуцкий решил оштрафовать парня за жёлтую карточку, а тот в ответ якобы бросил в лицо тренера деньги? Впоследствии Павел опровергал факт перформанса, но не отрицал конфликт. Даже говорил, что данный человек для него – «пустое место». При этом в тренерских способностях сомнений не было. Как специалиста, по собственному признанию, Слуцкого футболист всегда уважал. А потом сорвался переход в «Манчестер Юнайтед». Да-да, если вдруг вы забыли, Мамаев действительно мог оказаться там в начале 10-х. Череда этих событий явно не могла не отразиться на настроении и самого парня, и клуба.

В итоге вместо «МЮ», за который Мамаев в теории мог дебютировать ещё в 2012-м, получились невыразительный сезон в ЦСКА и аренда в «Краснодар». Павел выступал дипломатично: спустя время называл переход шагом вперёд, хотя изначально у общественности было понимание, что это на самом деле шаг назад.

Павел Мамаев
Павел Мамаев
полузащитник «Краснодара»

«Теперь уже точно можно сказать, что два с половиной года назад я сделал правильный выбор, хотя в тот момент сомнения просто раздирали. Казалось, что это несомненный шаг назад, а на самом же деле выяснилось, что два шага вперёд. Какие могут быть обиды на Слуцкого? Всё было в профессиональной плоскости — он на тот момент не видел меня в составе, я же хотел играть».

ЦСКА тогда без особой рефлексии отпустил уже 25-летнего россиянина: центр поля уже основательно заняли Понтус Вернблум и Расмус Эльм. Так что для Павла просто не нашлось места в составе.

А в «Краснодаре» пошло! Правда, потом опять конфликты

Мамаев приехал в «Краснодар» к 3-му туру, проведя первые две игры в запасе ЦСКА. Арендное соглашение подразумевало возможность выкупа уже через полгода. За это время игрок должен был понять, стоит ли оно того. А клуб – разобраться с собственными возможностями работы с талантливым, но при этом своенравным парнем.

Павел Мамаев Подробнее

В первом матче за новый клуб Мамаев вышел на замену. Как и во втором. А с 4-го по 17-й тур не покидал стартовый состав. За это время сделал 4+3 в личной статистике, получал похвалу от Олега Кононова, который тоже только-только начинал работу с командой, и даже забил ЦСКА. Хоть «Краснодар» проиграл в той встрече 1:5.

Правда, к концу года вновь вскрылись проблемы. «СЭ» сообщал, что Мамаев захандрил. Скучает по Москве и хочет обратно. На это наложилось недопонимание с Кононовым. Футболист не понял собственной замены при счёте 2:2 в матче с «Тереком» и обменялся репликами с тренером. А потом неожиданно начал жаловаться на боли. Как раз перед игрой с ЦСКА во втором круге. Встречу он пропустил. Но вместо возвращения в Москву сценарий развился иначе: «Краснодар» объявил о выкупе футболиста за € 5 млн и заключении с ним полноценного контракта.

Мамаев и Смолов в «Краснодаре»

Мамаев и Смолов в «Краснодаре»

Фото: РИА Новости

С точки зрения цифр период в «Краснодаре» и правда был лучшим в карьере. Мамаев всё-таки сработался с Кононовым и его последующими сменщиками. В сезоне-2015/2016 и вовсе забил 17 голов во всех турнирах, в чемпионате России оформил 10+13. В этот же момент образовалась их легендарная связка с Фёдором Смоловым, которая крушила многих, однако так и не добралась до трофеев. Параллельно были и скандалы: вечеринка в Монте-Карло, цитаты уже бывшей супруги Аланы, а история с «Кофеманией» всё закольцевала. И «Краснодар» избавился от Мамаева.

Но ЦСКА Павел ещё раз всё-таки забил, пусть уже и будучи игроком «Ростова». В 2020-м даже появлялась информация, что хавбек всё-таки может вернуться в московский клуб. Однако этого так и не случилось.

Пообщались в прошлом году:
«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым
Эксклюзив
«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android