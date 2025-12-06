«Ростов» не заметил «Рубин». Чью судьбу решила эта победа — Рахимова или Альбы?

У «Ростова» и «Рубина» проблемы с голами. Хотя обе команды спокойно идут в середине таблицы. У дончан на счету только 13 мячей. Меньше – только у махачкалинского «Динамо» и «Пари НН». У Казани – чуть больше – 16. Однако в шести последних играх – лишь один гол. Так что едва ли кто-то ожидал от матча феерии. Но хотя бы Джонатан Альба перед игрой стал чувствовать себя чуть спокойнее, когда узнал, что с ним не собираются расставаться. Хотя официально об этом не сообщалось, однако, вероятно, испанец продолжит работу. Что же до будущего Рахимова – оно выглядит туманным, результатов от команды в Казани явно ждали других.

Тренеры выпустили предсказуемые составы. У «Рубина» можно отметить возвращение Мирлинда Даку в старт, игру с «Зенитом» он пропускал из-за дисквалификации. Хозяева активнее начали встречу, однако первый момент возник именно у лучшего бомбардира казанцев. На 10-й минуте Дардан Шабанхаджай скинул мяч под удар Даку, но у того не получился удар. Руслан Ятимов спокойно справился. Не сказать, что это стало сюрпризом для дончан. Они прекрасно понимали, что шансы у албанца будут. И не один. Тем не менее хозяева продолжили держать инициативу, а ближе к 20-й минуте и стали появляться шансы.

Сначала удар Егора Голенкова прошёл рядом со штангой, потом Умар Сако умудрился не попасть в ворота после ошибки Евгения Ставера на выходе. У казанцев совсем ничего не получалось. Казалось, ростовчане вот-вот таки забьют первый мяч. Однако до перерыва не вышло. Хоть и в концовке был ещё один шанс.

В перерыве тренеры обошлись без замен. А от Рахимова их явно ждали. Едва ли только это стало причиной того, что случилось на 49-й минуте. Голенков прострелил в штрафную, а Илья Рожков снёс Мохаммада Мохеби. Игрок «Рубина» не спорил, а взялся за голову, понимая, какое наказание его ждёт. Чистый пенальти. К мячу подошёл Алексей Миронов (он не реализовал пенальти в прошлом туре в игре с «Локо»). И на этот раз всё прошло удачно: Ставер хоть и угадал направление, но не спас команду.

Это спровоцировало Рахимова отреагировать на происходящее: Никола Чумич и Шабанхаджай ушли с поля, а вместо них спасать ситуацию вышли Жак Сиве и Олег Иванов. В какой-то момент показалось, что игра выравнялась. Но ненадолго. Ведь «Ростов» быстро забил второй. Всё просто: навес Кирилла Щетинина, Голенков опередил Ставера – и мяч оказался в сетке.

Рахимов снова произвёл две замены, но спасти эту встречу было уже сложно. Казань никак не могла поймать требуемые вайбы на гостевом поле. Или просто устала. Даку потерялся на фоне громил соперника. Не получились ни позиционная игра, ни контратаки. Однако ход матча мог изменить всего один гол, и шанс упустил Сиве. Мяч отскочил от Мелёхина прямо во вратарскую, но нападающий в падении умудрился не попасть в створ.

Казалось, встреча так и закончится. Без каких-то сюрпризов. Однако на 87-й минуте дончане сами придумали себе проблемы: обычный заброс спровоцировал Сако на фол. Даку завалился в штрафной, а защитник увидел перед собой вторую жёлтую. Вот он – шанс, который «Рубин» не реализовал. Бил, что интересно, Игор Вуячич, а не Даку (он в этом сезоне один раз пенальти уже не реализовал – в ворота «Балтики»).

Теперь уже «Ростов» никак не мог упустить преимущество. И у них получилось. Команда благодаря победе поднялась в топ-10. И теперь только «Динамо» сможет их оттуда выдавить. А вот за судьбой обоих тренеров – и Альбы, и Рахимова – будем следить.