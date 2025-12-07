Кто уйдёт на перерыв первым в РПЛ? «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи дня! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Ну всё! Последний игровой день в Мир РПЛ в 2025 году. И он должен получиться ярким! «Зимнего» чемпиона мы узнаем уже через несколько часов.

Но перед главной встречей дня – разогрев. В Каспийске махачкалинское «Динамо» сыграет с «Пари НН». Ждёте здесь феерии? Мы тоже не особо, однако в прошлые выходные «Пари НН» забил дважды «Акрону», так что и тут возможны сюрпризы.

Дальше – в Сочи. Главный аутсайдер лиги попытается остановить «Локо». Который, кстати, может уйти на перерыв вторым. С фаворитом всё понятно. Возможно, увидим последний матч за «Локомотив» Дмитрия Баринова. Уже известно, что он перейдёт в ЦСКА. Вопрос — зимой или летом. Ну а «Сочи» удобен «Локомотиву» не только из-за статистики встреч и последнего места в таблице: хозяева за последние четыре тура заработали всего лишь очко, да и забили только три раза.

В 19:00 стартуют сразу две игры. В Калиниграде – мощнейшая «Балтика» играет с «Крыльями». Первые – на фоне победы вдесятером над «Спартаком», вторые – после 0:5 от «Краснодара». У «Балтики», правда, две дисквалификации, да они едва ли помогут «Крыльям». Ираклий Манелов оказался в старте всего дважды. Ещё трёхматчевый бан за чрезмерную эмоциональность схлопотал Андрей Талалаев, однако ему и так привычно смотреть футбол с трибуны. Ещё из интриг – Самара по итогам тура вполне может оказаться в зоне стыков.

Онлайн-трансляция матча в Калиниграде будет доступна по ссылке.

Ну и главная игра дня. Или даже больше. «Краснодар» – ЦСКА. За 14 гостевых матчей в противостоянии армейцы добыли всего-навсего две победы, причём вторую – ещё в 2017-м (1:0). Вообще, команда Челестини на выезде играет средне: есть три победы, но также три поражения и две ничьих. «Краснодар» дома играет неплохо – семь побед и два поражения (оба – от топ-соперников: «Локо» и «Зенита»). Ну и отметим, что у гостей не не примет участия Матвей Лукин (дисквалификация), а работать на встрече будет Кирилл Левников. В остальном афиша говорит сама за себя.

Следите за матчами в нашей онлайн-трансляции!