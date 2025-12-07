Скидки
23:05 Мск
Краснодар — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ, где смотреть, составы, Сочи — Локомотив, 7 декабря 2025

Кто уйдёт на перерыв первым в РПЛ? «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи дня! LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
Онлайн 18-го тура РПЛ
Следите вместе с «Чемпионатом»!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Ну всё! Последний игровой день в Мир РПЛ в 2025 году. И он должен получиться ярким! «Зимнего» чемпиона мы узнаем уже через несколько часов.

Но перед главной встречей дня – разогрев. В Каспийске махачкалинское «Динамо» сыграет с «Пари НН». Ждёте здесь феерии? Мы тоже не особо, однако в прошлые выходные «Пари НН» забил дважды «Акрону», так что и тут возможны сюрпризы.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Дальше – в Сочи. Главный аутсайдер лиги попытается остановить «Локо». Который, кстати, может уйти на перерыв вторым. С фаворитом всё понятно. Возможно, увидим последний матч за «Локомотив» Дмитрия Баринова. Уже известно, что он перейдёт в ЦСКА. Вопрос — зимой или летом. Ну а «Сочи» удобен «Локомотиву» не только из-за статистики встреч и последнего места в таблице: хозяева за последние четыре тура заработали всего лишь очко, да и забили только три раза.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Локомотив М
Москва
В 19:00 стартуют сразу две игры. В Калиниграде – мощнейшая «Балтика» играет с «Крыльями». Первые – на фоне победы вдесятером над «Спартаком», вторые – после 0:5 от «Краснодара». У «Балтики», правда, две дисквалификации, да они едва ли помогут «Крыльям». Ираклий Манелов оказался в старте всего дважды. Ещё трёхматчевый бан за чрезмерную эмоциональность схлопотал Андрей Талалаев, однако ему и так привычно смотреть футбол с трибуны. Ещё из интриг – Самара по итогам тура вполне может оказаться в зоне стыков.

Онлайн-трансляция матча в Калиниграде будет доступна по ссылке.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Крылья Советов
Самара
Ну и главная игра дня. Или даже больше. «Краснодар» – ЦСКА. За 14 гостевых матчей в противостоянии армейцы добыли всего-навсего две победы, причём вторую – ещё в 2017-м (1:0). Вообще, команда Челестини на выезде играет средне: есть три победы, но также три поражения и две ничьих. «Краснодар» дома играет неплохо – семь побед и два поражения (оба – от топ-соперников: «Локо» и «Зенита»). Ну и отметим, что у гостей не не примет участия Матвей Лукин (дисквалификация), а работать на встрече будет Кирилл Левников. В остальном афиша говорит сама за себя.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Следите за матчами в нашей онлайн-трансляции!

