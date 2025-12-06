«Арсенал» проиграл впервые с лета! Эмери наказал лидера на 90+5-й минуте

Изначально календарь – сбалансированная штука. Все находятся в максимально равных условиях, насколько возможно. Однако по ходу сезона ты понимаешь, с кем в конкретный момент удобно играть, а с кем – не очень. Так вот сейчас меньше всего кому-либо хотелось ехать в гости к «Вилле», которая набрала шикарную форму. В начале сезона команда Эмери не могла победить в пяти стартовых турах, но затем стала выглядеть принципиально иначе. Мы уже рассказывали, как такой прогресс стал возможен. А теперь у «Виллы» случилась главная проверка на прочность – встреча с лидером АПЛ «Арсеналом».

Обе команды старались постоянно прессинговать друг друга. И тем, и другим было крайне тяжело разыгрывать мяч от ворот, что приводило к его потерям. В первом тайме это позволило гостям нанести несколько опасных ударов. Из-за штрафной били Эдегор и Сака.

У «Виллы» моментов было меньше, однако они получались опаснее. Например, уже на 10-й минуте обязан был забивать Уоткинс. В прошлом туре он оформил дубль, но теперь не смог отличиться практически с точки пенальти, хотя оказался один. Райя каким-то чудом дотянулся и спас команду. Возможно, если бы Уоткинс забил, то VAR призвал бы отменить гол из-за фола на Калафьори. Ему, кстати, вообще много доставалось в первом тайме.

Удар Уоткинса Фото: Кадр трансляции

В результате за «Виллой» и остался единственный гол до перерыва. После заброса мяча на дальнюю штангу Эзе упустил своего игрока, а Кэш пробил в касание с угла вратарской. Мяч прошёл между ног вратарю «Арсенала». Кажется, рекорду «Челси» по количеству пропущенных голов уже ничего не угрожает. Это был восьмой пропущенный мяч, а команда Моуринью пропустила лишь 15 за весь сезон.

Второй тайм начался с замен «Арсенала». Вместо Мерино и Эзе вышли Дьёкереш и Троссард. Это придало гостям импульс в атаке. Сразу появился момент у шведа, а бельгиец едва не замкнул на 50-й минуте. Ещё через две минуты он смог-таки отличиться – добил мяч в ворота, набежав вторым темпом. Для Троссарда это 50-й мяч в АПЛ, а в этом сезоне у него уже 6+5 по «гол+пас» – неплохо для игрока ротации.

Леандро Троссард забивает гол Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

При равном счёте началась раскрытая игра – моментов хватало у обеих команд. Много бил Эдегор, однако «Вилла» была напористее. Снова пришлось тащить Райе, а вышедший на замену Мален едва не отличился после ошибки Калафьори. Затем ещё Тимбер едва не срезал мяч в свои ворота. К проблемам «Арсенала» добавилась обратная замена Троссарда. Он только недавно восстановился от травмы, но теперь снова получил повреждение. Плюс Калафьори пропустит следующую встречу (с «Вулвз») из-за перебора жёлтых.

Показательно, что в конце матча финальный навал случился именно у ворот «Арсенала». В штрафной гостей была такая суматоха, что игроки «Виллы» нанесли серию ударов. И последний принёс победу хозяевам! Вышедший на замену Буэндия успел к мячу раньше всех и точно пробил – 2:1. Теперь «Вилла» отстаёт лишь на три очка от лидера («Арсенал» не проигрывал с 31 августа – тогда уступили «Ливерпулю»). Уже можно говорить, что Эмери – в чемпионской гонке?