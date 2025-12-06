Дуэль двух и. о. тренера — Романова и Гусева — никто не обернул в свою пользу.

У «Динамо» отменили два гола в дерби! Но «Спартаку» не хватило и этого. Видео

Дерби «Спартака» и «Динамо», соперничество двух исполняющих обязанности главного тренера — матч с такой афишей априори не мог оказаться скучным. Он и не оказался.

Ролан Гусев продолжил экспериментировать и выбрал расстановку 4-4-2 с Фоминым и, что совсем нетипично, Бителло в опорной зоне. А на правом фланге на этот раз оказался Маричаль, отодвинув в запас Касереса и Зайдензаля. У «Спартака» же в основу вернулся ранее дисквалифицированный Угальде, а вне её остался Литвинов — Вадим Романов перестроил 4-2-3-1 на более привычные 4-3-3.

В прошлом туре «Спартак» пропустил от играющей в меньшинстве «Балтики» с аута. Здесь уже никто не удалялся, тем не менее динамовцы на первых минутах повторили за калининградцами. Маричаль забросил в штрафную с аута, Осипенко выиграл верх и скинул на Бителло, чей слабый удар стал идеальной передачей на свободного Тюкавина. Константин забил, да гол не засчитали из-за крошечного офсайда.

Отмена гола Тюкавина Фото: Кадр трансляции

Судьи приняли решение всего за полторы минуты. Повтор с офсайдными линиями же в трансляции пришлось ждать бесконечно долго. Похоже, «вне игры» всё-таки было. Но как же на тоненького!

К тому моменту «Спартак» уже повёл в счёте! На 19-й минуте Солари перехватил пас Фернандеса на Нгамалё, рванул по флангу, получил на ход от Маркиньоса, накрутил того же бедолагу Фернандеса и прострелил, а Осипенко неловко срезал мяч в собственные ворота. Всё-таки у Максима не отнять бомбардирские навыки.

Так за красно-белых отличился второй россиянин в сезоне Мир РПЛ — первым был Дмитриев в дерби с ЦСКА.

Красно-белые давили и были ближе ко второму голу, чем «Динамо» — к первому засчитанному. Не сказать, что «Спартак» сминал бело-голубых — организовал 0,34 xG три трёх ударах за первый тайм. Просто у команды Гусева набралось два удара, и один из них — самострел от Осипенко. При этом Сергеев действовал в оттяжке и постоянно опускался в глубину.

Сразу же после перерыва Тюкавин из штрафной отдавал на Сергеева. Отличиться ему помешал вовремя выдвинувшийся из ворот Максименко. В ответ Умяров с навеса Барко стрельнул плечом в перекладину, да там всё равно был офсайд. Хорош был и Дмитриев: уходил на скорости от Сергеева, Маричаля и вышедшего на замену Касереса. Подкачало завершение Угальде — Манфред не успел замкнуть прострел Игоря.

А вот Сергеев оказался расторопен! Всё-таки исполнять форварда ему куда привычнее, нежели «восьмёрку». На 61-й минуте Нгамалё ускакал от Денисова и покатил на свободного Скопинцева, который без опеки катнул в район дальней штанги. Что привело к расстрелу с близкого расстояния.

Вскоре ассистом мог отметиться и Тюкавин. В свои ворота. Константин срезал мяч при стандарте от Барко, и Жедсон готовился вколачивать в сетку. Касерес опередил спартаковца и вынес из пустых!

Второй тайм стал гораздо событийнее первого. Командам оставалось только выдать сочную кульминацию. Её могли осуществить Угальде и поднявшийся с лавки Маухуб. Оба били из удобных позиций: первый — неточно, второму помешал Максименко.

Зато всё получилось у Маричаля! Правда, его радость оказалась недолгой. Сергеев после подачи Бителло со стандарта зацепился за мяч на правом краю штрафной и забросил его на Маухуба. Тот выиграл верх и скинул на Фернандеса. Его удар отразил Максименко, а на добивании подкараулил Маричаль.

Всё, в бело-голубой части Москвы праздник? Нет, потому что Маухуб изначально находился в офсайде, активно участвовал в эпизоде и успешно отборолся за мяч.

Отмена гола Маричаля Фото: Кадр трансляции

Два отменённых гола — болельщикам «Динамо» можно лишь посочувствовать. Однако жаловаться на судей, похоже, не стоит. Вот мнение нашего эксперта, бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова.

«Показ, как обычно, ни о чём. Плюс Танашева звали не на офсайд, а на воздействие со стороны Маухуба. Почему эпизод не показали полностью? Видимо, какой-то сбой произошёл. Я отмотал эпизод и увидел, что Маухуб, скорее всего, играл в мяч головой. То есть Танашева вообще не надо было звать к монитору. Возможно, из-за сбоя решили позвать на вмешательство, потому что у них не было доказательств, что Маухуб играл в мяч. Всё очень сложно, и это не проблема судей. Это проблема тех, кто показывает трансляцию. И это очень большая проблема. Если суммировать, гол отменён правильно, потому что Маухуб был в офсайде и при этом играл в мяч. Это элементарное положение «вне игры».

Что касается отменённого гола Тюкавина в начале матча, опять плохие ракурсы в трансляции. Когда нога пошла вперёд, мяч уже начал отрываться. А на правильном ракурсе видно, что игрок «Динамо» находился в офсайде. VAR линии расчертил правильно. Офсайд определяется по моменту, когда мяч касается ноги, а не когда наносится удар. Как всегда, в трансляции всё перепутали и ввели людей в заблуждение. Начали показывать скрины, где мяч отошёл и Тюкавин в верном положении. Отличная работа VAR».

Восемь добавленных минут не привели к чьему-либо перевесу. Динамовцы в итоге оказались успешнее в статистической дуэли: 10:8 по ударам (4:1 — в створ), 1,73 xG против 1,10 xG по ожидаемым голам. Гусев может быть доволен. Романов — вряд ли. Тем не менее оба, скорее всего, вскоре оставят места более опытным тренерам.