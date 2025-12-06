Топ-события воскресенья: реванш Ян — Двалишвили в UFC, финал Ф-1 и «Краснодар» — ЦСКА

Мощное 7 декабря: Дёмин в НБА, «СЮ» — ЦСКА и «Авангард» — «Спартак» в КХЛ, «Наполи» против «Ювентуса» в Серии А, а ещё РПЛ и биатлон!

🏀 1:00: «Бруклин Нетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Егор выздоровел?

В прошлой игре с «Ютой» Дёмин вышел на паркет больным, поэтому провёл не самый удачный матч, в котором набрал всего три очка, один подбор и две передачи. Прошло время, настала пора исправляться. «Бруклин» в последнее время выглядит неплохо, а Егор обосновался в старте и приносит много пользы. Удастся ли проявить себя нашему таланту?

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто наберёт больше очков: Шабанов или Кучеров?

«Тампа» взлетела на первое место своего дивизиона, и даже два поражения в последних матчах на это не повлияли. «Айлендерс» же продолжают неожиданно сильно играть, при этом команда Патрика Руа полагается далеко не только на Илью Сорокина в воротах, но и сама создаёт немало. Недавний взлёт «Вашингтона» выбил «островитян» из зоны прямого выхода в плей-офф, однако пара удачных встреч может снова помочь команде.

🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «воины» без звёзд дадут бой?

«Кливленд» сильно лихорадит в этом сезоне по сравнению с прошлой регуляркой, где клуб стартовал просто невероятно. «Голден Стэйт» потерял Карри и Батлера из-за травм, поэтому обходится малой кровью. Обе команды занимают восьмые места в своих конференциях. На бумаге «Кавальерс» фаворит, но удастся ли им оправдать это звание?

🏆👊 7:30: Александр Пантожа — Джошуа Ван, UFC 323, титульный бой

Интрига: интрига в наилегчайшем весе

Александр Пантожа — один из самых доминирующих чемпионов в истории наилегчайшего веса UFC. Бразилец спокойно перерабатывает всех соперников: ему подвозили даже претендентов из других лиг, но он разбил всех. Однако новый титульник Пантожи выглядит интригующим, ведь в качестве оппонента будет Джошуа Ван. Молодой и голодный боец с потрясающей ударной техникой наверняка доставит Александру большие проблемы. Ждём сенсацию?

🏆👊 8:00: Мераб Двалишвили — Пётр Ян, UFC 323, титульный бой

Интрига: как сложится громкий реванш?

Противостояние Петра Яна и Мераба Двалишвили — одно из самых интересных в UFC. Грузин проводит четвёртую защиту титула за календарный год и перебил всю элиту дивизиона. Россиянин вышел на серию из трёх побед и мотивирован вернуть себе пояс. Первый бой завершился уверенной победой Двалишвили, но Ян уверяет, что тогда он не мог полноценно драться из-за тяжёлой травмы руки. Теперь у Петра будет ещё одна попытка доказать, что он лучше, чем Мераб.

🎿 10:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 2, масс-старты, классический стиль, 20 км, женщины и 20 км, мужчины

Интрига: выйдет ли на старт Большунов?

Дисквалификация Александра Большунова после скандального толчка в спину Александра Бакурова завершилась. Бакуров — в заявке на классический масс-старт, Большунов — тоже. Однако главная интрига — выйдут ли они на старт? Но даже если выйдут, фаворитами точно не будут.

🎦 🎿 11:30: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 2, свободный стиль, раздельный старт, 10 км, женщины и 10 км, мужчины

Интрига: проиграет ли Клебо в Тронхейме?

Йоханнес Клебо одержал уже 101 победу в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. На той арене, где норвежец установил уникальное достижение, выиграв все гонки ЧМ-2025, Клебо просто не проигрывает. Он забрал классический спринт и скиатлон и является одним из главных претендентов на победу и в коньковой разделке. Хотя всё-таки одним из, а не однозначным фаворитом.

🏒 14:00: «Авангард» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: увидим ли мы много шайб?

Фантастическая статистика: больше, чем «Спартак», в КХЛ пропускает только «Лада». За последние три игры красно-белые набрали пять очков из шести, но и пропустили сразу 14 шайб: пока не помогло увольнение Игоря Кравчука, отвечавшего в штабе за защиту, а также приезд Александра Георгиева. «Авангард» отдыхал целую неделю, а потом с трудом обыграл «Сочи», раскочегарившись лишь в третьем периоде.

🏒 14:00: «Трактор» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как закончится ремейк весеннего полуфинала плей-офф?

«Трактор» после всплеска с «Шанхаем» и «Сочи» больше не побеждал, и позиции молодого и. о. Рафаэля Рише начинают выглядеть крайне шаткими. Победа над московским «Динамо» их чуть укрепила бы. Бело-голубые после странной отставки Алексея Кудашова снова заиграли, в последних матчах чуть лучше стала действовать молодёжь, и слухи об обмене Владислава Подъяпольского пока не мешают московскому клубу.

⚽️ 14:00: «Динамо» Махачкала — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 18-й тур

Интрига: выберется ли «Пари НН» из зоны вылета?

Не так давно нижегородцы шли последними в таблице. Но плотность там настолько серьёзная, что стоило им набрать пять очков за последние пять туров, и вот уже есть отличная возможность встретить зимнюю паузу вне зоны вылета. Для этого нужна хотя бы ничья в матче с махачкалинским «Динамо». Дагестанцы, впрочем, в случае победы могут подняться из зоны стыков, так что мотивации обеим командам хватает. Получится ли сконвертировать её в красивый футбол?

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: в какой форме две горячие команды уйдут на паузу?

«Салават Юлаев» после провального старта начал побеждать и набирать очки — и помогает здесь не только супердорогой Шелдон Ремпал, который вернулся из НХЛ, но и местная молодёжь. У ЦСКА по игре всё ещё большие проблемы, однако команда в последних встречах начала набирать очки и забивать голы, хотя очень много было потеряно в первой половине сезона. Сыграет ли всё-таки Александр Самонов в Уфе против бывшего клуба?

🏀 15:00: «Уралмаш» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: пауза пошла на руку командам?

«Зенит» и «Уралмаш» явно находятся не на тех местах в чемпионате, на которые рассчитывали. Сине-бело-голубые идут шестыми, а уральцы — седьмыми — сразу позади. Клуб из Питера уже побеждал соперника в этом сезоне (91:86), но сейчас всё ещё лучше для подопечных Секулича, так как вернулись большинство лидеров и подписали двух новичков. Удастся ли «Уралмашу» сдержать натиск гранда?

🎦 🎯 15:15: Биатлон, Кубок мира, этап 1, гонки преследования, 10 км, женщины и 12,5 км, мужчины

Интрига: смогут ли лидеры добраться до медалей?

Кубок мира на старте сезона удивляет. У женщин в топе неожиданно оказались финки, а у мужчин разрывают экс-резервисты сборной Норвегии. Между тем признанные топы всё никак не могут добраться до медалей. Стрела Легрейд, Томмазо Джакомель, Эрик Перро, Лу Жанмонно, Лиза Виттоцци, Эльвира Эберг в спринтах финишировали с небольшим отставанием, а это значит, в пасьюте есть шансы побороться за подиум!

🏆 🏎 16:00: Формула-1, этап 24, Гран-при Абу-Даби, гонка

Интрига: ставки сделаны. Кто же возьмёт титул?!

Субботняя квалификация Гран-при Абу-Даби принесла Максу Ферстаппену поул-позишен и звание фаворита в гонке, однако если говорить о борьбе в общем зачёте, то Ландо Норриса более чем устраивает его второе место на стартовой решётке. Британец, напомним, может финишировать и третьим и всё равно взять титул даже в случае победы Макса. Ну а в субботу третьим оказался как раз Оскар Пиастри, у которого остаются небольшие шансы на титул. Теперь главное внимание — на старт. Будет ли рисковать Норрис? Как жёстко его заблокирует Ферстаппен? Не станет ли Пиастри надеяться на столкновение двух соперников? Первые метры дистанции могут многое решить.

⚽️ 16:30: «Сочи» — «Локомотив», РПЛ, 18-й тур

Интрига: останется ли «Локо» в топ-4?

У «Локомотива» всего две победы в пяти последних турах. «Сочи» – вроде бы отличный соперник, чтобы подправить статистику и гарантированно закончить первую часть сезона в четвёрке лидеров. Южане идут последними, не побеждали уже полтора месяца. Но что, если сценарий их предыдущей встречи не повторится? Тогда сочинцы терпели до 81-й минуты, а потом пропустили аж трижды. Возможно, теперь получится продержаться до финального свистка?

🏒 17:00: «Нефтехимик» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: кто победит в татарстанском дерби?

У команды Игоря Гришина есть шанс уйти на паузу в топ-4 Востока: для этого надо будет обыгрывать «Ак Барс» в домашней игре. Матчи двух татарстанских команд долгое время считались шоу с предсказуемым исходом, но, кажется, теперь всё будет иначе. Команду Анвара Гатиятулина в последнее время слегка болтает после удачной серии, однако позиции казанского клуба в таблице всё равно крепки — зато скоростной «Нефтехимик» показывает, что его успехи не были разовым всплеском.

⚽️ 19:00: «Краснодар» — ЦСКА, РПЛ, 18-й тур

Интрига: главный матч первой части сезона

Сыграют две лучшие команды Мир РПЛ на данный момент, о чём тут вообще говорить? Быть лидером чемпионата во время большого перерыва крайне почётно. И тем, и другим для этого необходимо побеждать, потому что «Зенит» близко. Но вот в чём незадача для ЦСКА: армейцы не побеждали «быков» на выезде аж с 2017 года. За них тогда играли Алексей Березуцкий, Игнашевич и Натхо – вот настолько это случилось давно. Получится ли прервать затяжную серию?

⚽️ 19:00: «Балтика» — «Крылья Советов», РПЛ, 18-й тур

Интрига: реванш за матч первого круга

Соперники встречались в 4-м туре, и «Балтика» не воспользовалась игровым преимуществом. Более того, ей пришлось отыгрываться и спасать хотя бы ничью 1:1. Настало время реванша? У «Крыльев» большие кадровые проблемы. У калининградцев дисквалифицирован Андрей Талалаев, но тренер и так частенько смотрит встречи с трибун, поэтому от его отсутствия на бровке команда едва ли пострадает. Или всё-таки это скажется?

⚽️ 22:45: «Наполи» — «Ювентус», Серия А, 14-й тур

Интрига: Спаллетти против клуба, где он стал чемпионом

Назначить Лучано Спаллетти главным тренером «Ювентуса» стоило хотя бы ради этого матча. В Неаполе специалист завоевал долгожданное чемпионство – и для себя, и для клуба. Получится ли у него огорчить «Наполи» в целом и его президента Аурелио Де Лаурентиса в частности? Ведь именно из-за конфликта с ним он и покинул пост. Ну и заодно «Юве» нужно догонять группу лидеров, куда также входят неаполитанцы. Куда же здесь без турнирной подоплёки.

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Сельта», Примера, 15-й тур

Интрига: мадридцам нужно возвращать лидерство

Три ничьих кряду для такого клуба, как «Реал», – недопустимая роскошь. Однако мадридцы её себе всё-таки позволили, скатав мировые с «Райо Вальекано», «Эльче» и «Жироной». Потом всё-таки удалось вернуться на победный путь и одолеть «Атлетик». Причём разгромно (3:0). Но первая в Ла Лиге уже «Барселона». Нужно обязательно обыгрывать «Сельту», тем более последняя потеря очков в матче с ней случилась аж в 2020 году. Тогда, между прочим, за неё забил Смолов (2:2).