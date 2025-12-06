Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 7 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: реванш Ян — Двалишвили в UFC, финал Ф-1 и «Краснодар» — ЦСКА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 7 декабря 2025 года
Комментарии
Мощное 7 декабря: Дёмин в НБА, «СЮ» — ЦСКА и «Авангард» — «Спартак» в КХЛ, «Наполи» против «Ювентуса» в Серии А, а ещё РПЛ и биатлон!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 7 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: «Бруклин Нетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Егор выздоровел?

В прошлой игре с «Ютой» Дёмин вышел на паркет больным, поэтому провёл не самый удачный матч, в котором набрал всего три очка, один подбор и две передачи. Прошло время, настала пора исправляться. «Бруклин» в последнее время выглядит неплохо, а Егор обосновался в старте и приносит много пользы. Удастся ли проявить себя нашему таланту?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Итоги последней игры Дёмина:
Оно того стоило? Неготовый Егор Дёмин вышел на паркет, а «Бруклин» досадно проиграл
Оно того стоило? Неготовый Егор Дёмин вышел на паркет, а «Бруклин» досадно проиграл

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто наберёт больше очков: Шабанов или Кучеров?

«Тампа» взлетела на первое место своего дивизиона, и даже два поражения в последних матчах на это не повлияли. «Айлендерс» же продолжают неожиданно сильно играть, при этом команда Патрика Руа полагается далеко не только на Илью Сорокина в воротах, но и сама создаёт немало. Недавний взлёт «Вашингтона» выбил «островитян» из зоны прямого выхода в плей-офф, однако пара удачных встреч может снова помочь команде.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Скандал в матче «молний»:
Безумная развязка и разъярённый Кучеров! У Никиты «украли» спасительный гол на 60-й минуте
Безумная развязка и разъярённый Кучеров! У Никиты «украли» спасительный гол на 60-й минуте

🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «воины» без звёзд дадут бой?

«Кливленд» сильно лихорадит в этом сезоне по сравнению с прошлой регуляркой, где клуб стартовал просто невероятно. «Голден Стэйт» потерял Карри и Батлера из-за травм, поэтому обходится малой кровью. Обе команды занимают восьмые места в своих конференциях. На бумаге «Кавальерс» фаворит, но удастся ли им оправдать это звание?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Как прошла проверка с чемпионом для «воинов»?
«Оклахома» столкнулась с серьёзной проверкой. И прошла её на отлично
«Оклахома» столкнулась с серьёзной проверкой. И прошла её на отлично

🏆👊 7:30: Александр Пантожа — Джошуа Ван, UFC 323, титульный бой

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Джошуа Ван
07 декабря 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Джошуа Ван

Интрига: интрига в наилегчайшем весе

Александр Пантожа — один из самых доминирующих чемпионов в истории наилегчайшего веса UFC. Бразилец спокойно перерабатывает всех соперников: ему подвозили даже претендентов из других лиг, но он разбил всех. Однако новый титульник Пантожи выглядит интригующим, ведь в качестве оппонента будет Джошуа Ван. Молодой и голодный боец с потрясающей ударной техникой наверняка доставит Александру большие проблемы. Ждём сенсацию?

Пантожа очень крут:
Самый недооценённый чемпион UFC. Почему с Пантожей почти никто не считается
Самый недооценённый чемпион UFC. Почему с Пантожей почти никто не считается

🏆👊 8:00: Мераб Двалишвили — Пётр Ян, UFC 323, титульный бой

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

Интрига: как сложится громкий реванш?

Противостояние Петра Яна и Мераба Двалишвили — одно из самых интересных в UFC. Грузин проводит четвёртую защиту титула за календарный год и перебил всю элиту дивизиона. Россиянин вышел на серию из трёх побед и мотивирован вернуть себе пояс. Первый бой завершился уверенной победой Двалишвили, но Ян уверяет, что тогда он не мог полноценно драться из-за тяжёлой травмы руки. Теперь у Петра будет ещё одна попытка доказать, что он лучше, чем Мераб.

Онлайн-трансляция турнира:
UFC 323: Пётр Ян против Мераба Двалишвили. Грандиозный реванш, на кону — титул! LIVE
Live
UFC 323: Пётр Ян против Мераба Двалишвили. Грандиозный реванш, на кону — титул! LIVE

🎿 10:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 2, масс-старты, классический стиль, 20 км, женщины и 20 км, мужчины

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: выйдет ли на старт Большунов?

Дисквалификация Александра Большунова после скандального толчка в спину Александра Бакурова завершилась. Бакуров — в заявке на классический масс-старт, Большунов — тоже. Однако главная интрига — выйдут ли они на старт? Но даже если выйдут, фаворитами точно не будут.

Статистика Кубка России по лыжным гонкам
Что натворил Большунов?
Позорный поступок Большунова. Зачем он ударил соперника в спину после финиша?
Фото
Позорный поступок Большунова. Зачем он ударил соперника в спину после финиша?

🎦 🎿 11:30: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 2, свободный стиль, раздельный старт, 10 км, женщины и 10 км, мужчины

📺 Гонки с бесплатной видеотрансляцией

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
07 декабря 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
07 декабря 2025, воскресенье. 13:55 МСК
Не началось

Интрига: проиграет ли Клебо в Тронхейме?

Йоханнес Клебо одержал уже 101 победу в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. На той арене, где норвежец установил уникальное достижение, выиграв все гонки ЧМ-2025, Клебо просто не проигрывает. Он забрал классический спринт и скиатлон и является одним из главных претендентов на победу и в коньковой разделке. Хотя всё-таки одним из, а не однозначным фаворитом.

Статистика Кубка мира по лыжным гонкам
Клебо выиграл 100 гонок на Кубке мира:
Клебо добился супердостижения. 100 побед на Кубке мира не одерживал никто из лыжников
Клебо добился супердостижения. 100 побед на Кубке мира не одерживал никто из лыжников

🏒 14:00: «Авангард» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим ли мы много шайб?

Фантастическая статистика: больше, чем «Спартак», в КХЛ пропускает только «Лада». За последние три игры красно-белые набрали пять очков из шести, но и пропустили сразу 14 шайб: пока не помогло увольнение Игоря Кравчука, отвечавшего в штабе за защиту, а также приезд Александра Георгиева. «Авангард» отдыхал целую неделю, а потом с трудом обыграл «Сочи», раскочегарившись лишь в третьем периоде.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Матч-концерт красно-белых в Новосибирске:
Как это возможно?! Мегакамбэк «Спартака» в КХЛ, но помогла ошибка судей?
Видео
Как это возможно?! Мегакамбэк «Спартака» в КХЛ, но помогла ошибка судей?

🏒 14:00: «Трактор» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится ремейк весеннего полуфинала плей-офф?

«Трактор» после всплеска с «Шанхаем» и «Сочи» больше не побеждал, и позиции молодого и. о. Рафаэля Рише начинают выглядеть крайне шаткими. Победа над московским «Динамо» их чуть укрепила бы. Бело-голубые после странной отставки Алексея Кудашова снова заиграли, в последних матчах чуть лучше стала действовать молодёжь, и слухи об обмене Владислава Подъяпольского пока не мешают московскому клубу.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Разговор с новичком динамовцев:
«Рад вернуться в «Динамо». Я сам из клуба не уходил». Интервью с Анселем Галимовым
Эксклюзив
«Рад вернуться в «Динамо». Я сам из клуба не уходил». Интервью с Анселем Галимовым

⚽️ 14:00: «Динамо» Махачкала — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выберется ли «Пари НН» из зоны вылета?

Не так давно нижегородцы шли последними в таблице. Но плотность там настолько серьёзная, что стоило им набрать пять очков за последние пять туров, и вот уже есть отличная возможность встретить зимнюю паузу вне зоны вылета. Для этого нужна хотя бы ничья в матче с махачкалинским «Динамо». Дагестанцы, впрочем, в случае победы могут подняться из зоны стыков, так что мотивации обеим командам хватает. Получится ли сконвертировать её в красивый футбол?

Статистика РПЛ
Важнейшая выездная победа команды Шпилевского:
Это не учебная тревога! «Пари НН» со Шпилевским победил в РПЛ впервые за 77 дней! Видео
Видео
Это не учебная тревога! «Пари НН» со Шпилевским победил в РПЛ впервые за 77 дней! Видео

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: в какой форме две горячие команды уйдут на паузу?

«Салават Юлаев» после провального старта начал побеждать и набирать очки — и помогает здесь не только супердорогой Шелдон Ремпал, который вернулся из НХЛ, но и местная молодёжь. У ЦСКА по игре всё ещё большие проблемы, однако команда в последних встречах начала набирать очки и забивать голы, хотя очень много было потеряно в первой половине сезона. Сыграет ли всё-таки Александр Самонов в Уфе против бывшего клуба?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Преображение команды Козлова:
Не верьте глазам своим. «Салават» — больше не аутсайдер, уфимцы — в лидерах Востока
Не верьте глазам своим. «Салават» — больше не аутсайдер, уфимцы — в лидерах Востока

🏀 15:00: «Уралмаш» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пауза пошла на руку командам?

«Зенит» и «Уралмаш» явно находятся не на тех местах в чемпионате, на которые рассчитывали. Сине-бело-голубые идут шестыми, а уральцы — седьмыми — сразу позади. Клуб из Питера уже побеждал соперника в этом сезоне (91:86), но сейчас всё ещё лучше для подопечных Секулича, так как вернулись большинство лидеров и подписали двух новичков. Удастся ли «Уралмашу» сдержать натиск гранда?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Первая игра питерцев после паузы:
Бросок на победу? Пожалуйста! «Зенит» добыл сложнейший выигрыш в Basket Cup
Видео
Бросок на победу? Пожалуйста! «Зенит» добыл сложнейший выигрыш в Basket Cup

🎦 🎯 15:15: Биатлон, Кубок мира, этап 1, гонки преследования, 10 км, женщины и 12,5 км, мужчины

📺 Мужская гонка с бесплатной видеотрансляцией

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 10 км Гонка преследования
07 декабря 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Не началось
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
07 декабря 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли лидеры добраться до медалей?

Кубок мира на старте сезона удивляет. У женщин в топе неожиданно оказались финки, а у мужчин разрывают экс-резервисты сборной Норвегии. Между тем признанные топы всё никак не могут добраться до медалей. Стрела Легрейд, Томмазо Джакомель, Эрик Перро, Лу Жанмонно, Лиза Виттоцци, Эльвира Эберг в спринтах финишировали с небольшим отставанием, а это значит, в пасьюте есть шансы побороться за подиум!

Статистика Кубка мира по биатлону
Финки на старте сезона выступают лучше француженок!
Финская биатлонистка сотворила сенсацию на Кубке мира. Такого точно никто не ждал!
Финская биатлонистка сотворила сенсацию на Кубке мира. Такого точно никто не ждал!

🏆 🏎 16:00: Формула-1, этап 24, Гран-при Абу-Даби, гонка

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: ставки сделаны. Кто же возьмёт титул?!

Субботняя квалификация Гран-при Абу-Даби принесла Максу Ферстаппену поул-позишен и звание фаворита в гонке, однако если говорить о борьбе в общем зачёте, то Ландо Норриса более чем устраивает его второе место на стартовой решётке. Британец, напомним, может финишировать и третьим и всё равно взять титул даже в случае победы Макса. Ну а в субботу третьим оказался как раз Оскар Пиастри, у которого остаются небольшие шансы на титул. Теперь главное внимание — на старт. Будет ли рисковать Норрис? Как жёстко его заблокирует Ферстаппен? Не станет ли Пиастри надеяться на столкновение двух соперников? Первые метры дистанции могут многое решить.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Прогнозы авторов «Чемпионата»:
«Со старта спокойно уедет в закат». Кто же станет чемпионом Формулы-1?
«Со старта спокойно уедет в закат». Кто же станет чемпионом Формулы-1?

⚽️ 16:30: «Сочи» — «Локомотив», РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: останется ли «Локо» в топ-4?

У «Локомотива» всего две победы в пяти последних турах. «Сочи» – вроде бы отличный соперник, чтобы подправить статистику и гарантированно закончить первую часть сезона в четвёрке лидеров. Южане идут последними, не побеждали уже полтора месяца. Но что, если сценарий их предыдущей встречи не повторится? Тогда сочинцы терпели до 81-й минуты, а потом пропустили аж трижды. Возможно, теперь получится продержаться до финального свистка?

Статистика РПЛ
Возможно, это будет последний матч Баринова за «Локо»:
Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин
Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин

🏒 17:00: «Нефтехимик» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в татарстанском дерби?

У команды Игоря Гришина есть шанс уйти на паузу в топ-4 Востока: для этого надо будет обыгрывать «Ак Барс» в домашней игре. Матчи двух татарстанских команд долгое время считались шоу с предсказуемым исходом, но, кажется, теперь всё будет иначе. Команду Анвара Гатиятулина в последнее время слегка болтает после удачной серии, однако позиции казанского клуба в таблице всё равно крепки — зато скоростной «Нефтехимик» показывает, что его успехи не были разовым всплеском.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
«Зелёное дерби» казанский клуб проиграл:
Видео
«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Ак Барсом»

⚽️ 19:00: «Краснодар» — ЦСКА, РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: главный матч первой части сезона

Сыграют две лучшие команды Мир РПЛ на данный момент, о чём тут вообще говорить? Быть лидером чемпионата во время большого перерыва крайне почётно. И тем, и другим для этого необходимо побеждать, потому что «Зенит» близко. Но вот в чём незадача для ЦСКА: армейцы не побеждали «быков» на выезде аж с 2017 года. За них тогда играли Алексей Березуцкий, Игнашевич и Натхо – вот настолько это случилось давно. Получится ли прервать затяжную серию?

Статистика РПЛ
Зимой ЦСКА подпишет перспективного нападающего?
Экс главный тренер «Урала» Ромащенко охарактеризовал потенциального новичка ЦСКА Воронова

⚽️ 19:00: «Балтика» — «Крылья Советов», РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реванш за матч первого круга

Соперники встречались в 4-м туре, и «Балтика» не воспользовалась игровым преимуществом. Более того, ей пришлось отыгрываться и спасать хотя бы ничью 1:1. Настало время реванша? У «Крыльев» большие кадровые проблемы. У калининградцев дисквалифицирован Андрей Талалаев, но тренер и так частенько смотрит встречи с трибун, поэтому от его отсутствия на бровке команда едва ли пострадает. Или всё-таки это скажется?

Статистика РПЛ
Есть ли вопросы к судьям по итогам прошлого тура?
«Зачем жать руки тренерам до матчей? Они ненавидят арбитров». Судейство в 17-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Зачем жать руки тренерам до матчей? Они ненавидят арбитров». Судейство в 17-м туре РПЛ

⚽️ 22:45: «Наполи» — «Ювентус», Серия А, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 14-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Спаллетти против клуба, где он стал чемпионом

Назначить Лучано Спаллетти главным тренером «Ювентуса» стоило хотя бы ради этого матча. В Неаполе специалист завоевал долгожданное чемпионство – и для себя, и для клуба. Получится ли у него огорчить «Наполи» в целом и его президента Аурелио Де Лаурентиса в частности? Ведь именно из-за конфликта с ним он и покинул пост. Ну и заодно «Юве» нужно догонять группу лидеров, куда также входят неаполитанцы. Куда же здесь без турнирной подоплёки.

Статистика Серии А
Пока у Спаллетти получается не всё:
Спаллетти прокомментировал ничью «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной»

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Сельта», Примера, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мадридцам нужно возвращать лидерство

Три ничьих кряду для такого клуба, как «Реал», – недопустимая роскошь. Однако мадридцы её себе всё-таки позволили, скатав мировые с «Райо Вальекано», «Эльче» и «Жироной». Потом всё-таки удалось вернуться на победный путь и одолеть «Атлетик». Причём разгромно (3:0). Но первая в Ла Лиге уже «Барселона». Нужно обязательно обыгрывать «Сельту», тем более последняя потеря очков в матче с ней случилась аж в 2020 году. Тогда, между прочим, за неё забил Смолов (2:2).

Статистика Примеры
Как команда Хаби Алонсо громила басков:
«Реал» прервал блёклую серию стильным разгромом. Таких игр с «Атлетиком» не было 12 лет!
«Реал» прервал блёклую серию стильным разгромом. Таких игр с «Атлетиком» не было 12 лет!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android