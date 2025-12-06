Жерсон наконец забил, но из пяти голов «Зенита» засчитали меньше половины! А Дзюба озверел

«Зенит» как минимум на сутки поднялся на первое место в Мир Российской Премьер-Лиге. В 18-м туре петербуржцы победили дома «Акрон». Теперь команда Сергея Семака ждёт результата завтрашнего матча «Краснодара» с ЦСКА.

Довольно неожиданно на скамейке запасных «Зенита» оказались Глушенков (пропустивший, по словам Семака, несколько тренировочных дней из-за повреждения) и Мостовой – два лучших бомбардира сине-бело-голубых в нынешнем сезоне РПЛ. У Максима перед этим туром было восемь голов, у Андрея – шесть. Отсутствие двух вингеров открыло дорогу в стартовый состав Жерсону и Соболеву.

Перед стартовым свистком капитан «Акрона» Дзюба о чём-то шутил с Соболевым и капитаном «Зенита» Барриосом, а уже через несколько минут эмоционально спорил со всеми вокруг – с судьёй Кукуяном, тем же Барриосом и другими игроками своего бывшего клуба. Сначала Артём доказывал, что кто-то из зенитовцев сыграл рукой в штрафной хозяев. Затем уже пытался спасти от удаления собственного партнёра Неделчяру. Но – не спас.

На 10-й минуте после простого выноса мяча вратарём «Зенита» Луис Энрике и Педро получили возможность убежать «два в два». Поразительная ошибка обороны «Акрона». Один бразилец отдал проникающую передачу на другого, однако Педро не смог выскочить один на один. Неделчяру случайно попал сопернику рукой по лицу, даже не глядя в его сторону. VAR позвал Кукуяна «смотреть кино». Рефери очень долго принимал решение, сомневался. В результате румын получил красную карточку за «лишение явной возможности забить», а Заур Тедеев срочно поменял хавбека Джаковаца на нового центрального защитника Эшковала.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал этот эпизод для «Чемпионата»:

«Смотрели момент на попадание рукой по лицу, и оно было. Дальше изучали, был ли офсайд. Это, скорее всего, запросил уже сам Кукуян. Хотя VAR и AVAR должны были предоставить ему доказательства ещё при подходе к монитору. В итоге верное решение Кукуяна: рука Неделчяру пошла вверх и в сторону. Тем самым он сделал дополнительное движение и попал по лицу игроку «Зенита». Так как скорость второго была выше и он быстрее бы успел к мячу, это лишение явной возможности забить гол».

Если в равных составах «Акрон» искал контригру, то в меньшинстве тольяттинцы уже пытались сохранить нулевую ничью и надеялись на то, что Дзюба зацепится за мяч впереди. «Зенит» растягивал глубокую плотную оборону команды Тедеева, вот только не удивлял гостей своими скоростями. На исходе получаса Соболев впервые пробил в створ после кросса Жерсона из правого полуфланга. А ещё через три минуты бразилец отличился сам почти из той же точки, куда смещался с позиции разыгрывающего опорника. Жерсон неожиданно для всех зарядил низом из-за штрафной – Гудиев пропустил в свой угол. Таким образом, первый гол в РПЛ самого дорогого летнего новичка российского чемпионата состоялся только в 18-м туре.

Игроки «Зенита» празднуют гол Жерсона Фото: fc-zenit.ru

До 44-й минуты у «Акрона» не было ни касаний в штрафной «Зенита», ни ударов. При этом тольяттинцы в первом тайме забили – гол Лончара отменили из-за фола черногорца на Жерсоне. А хозяева перед перерывом сотворили очень красивый второй мяч. Педро заработал штрафной на рывке слева (сфолил Роча) и сам же отдал со стандарта голевой пас на Луиса Энрике. Вингер удивил тем, что покатил во вратарскую. Задумка сработала – Луис Энрике ждал передачу, выскочил на неё и, добравшись до мяча (помог заслон от партнёра), пяткой переправил его в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Тедеев ещё надеялся реанимировать интригу. Усилил атаку – убрал «висевшего» на карточке защитника Рочу и выпустил вингера Бакаева. В линию обороны передвинул универсала Пестрякова. Тем не менее у «Акрона» вообще не получались контрвыпады. «Зенит» контролировал игру. Вышел на замену Глушенков – едва не забил первым же ударом. А через 10 минут после перерыва Кукуян ещё раз назначил 11-метровый в ворота тольяттинцев. И снова поменял своё решение! Благодаря подсказке VAR рефери увидел на повторе, что мяч, который выносил Бакаев, сначала попал в живот Эшковалу, а затем коснулся руки португальца. За такое пенальти не назначают.

А в середине второго тайма команды Семака и Тедеева выдали огненный отрезок! Началось всё с отмены гола «Зенита» после углового. Хозяева разыграли классную стенку на третьего, а завершил комбинацию Соболев. Однако поспешил Глушенков – попал во «вне игры». Тогда же сине-бело-голубые как будто потеряли концентрацию. «Акрон» внезапно соорудил два голевых момента за три минуты с участием Бакаева. Свежий вингер нанёс первый удар тольяттинцев в створ (выручил Адамов) и ассистировал Севикяну, который едва не забил головой. После этого быструю ответную атаку «Зенита» завершил Мостовой, убежавший почти с центра поля. Тем не менее и его гол был отменён. Оказалось, что Андрей зря так сильно «втопил» – залез в офсайд.

В концовке «Зенит» чуть-чуть успокоил игру. В то же время создал пару сумасшедших моментов, пользуясь свободным пространством. Особенно забавным выглядел промах Глушенкова, который из убойной позиции умудрился попасть в руку Гудиеву. Хотя не забить было сложнее, чем попасть. Даже сам Максим улыбнулся. В целом же Глушенков, несмотря на последствия повреждения, вышел хорошо, добавил сине-бело-голубым креатива. Более того, в компенсированное время в третий раз был отменён гол «Зенита» из-за офсайда у Глушенкова.

Итоговая статистика ударов – 15:7 (в створ – 6:4) в пользу команды Семака. Последний шанс забить загубил Дзюба, его удар головой потащил Адамов. После финального свистка Артём покидал поле разъярённым и выдал гневную тираду в чей-то адрес.