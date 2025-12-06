Снайперский матч «Барсы»! Пропустили от Антони и устроили разнос с хоккейным счётом

«Бетис» оказался раздавлен и пропустил пять раз, три — от Феррана! А потом воспрял и показал зубы.

Если посмотреть на стартовый состав «Барселоны» в матче с «Бетисом», можно принять знаменитую позу персонажа Джона Траволты из «Криминального чтива»: где Ольмо, где Рафинья, где Левандовски? Первый травмирован, второй и третий переутомились из-за тяжёлого графика и остались на лавке — как и де Йонг с Касадо и Фермином.

Экспериментальный состав с атакой в лице Барджи, Рашфордом, Ферраном и Ямалем по центру всё равно добился своего. Максимально уверенно и с огромным количеством голов. Как забитых, так и пропущенных.

Севильцы тоже не обошлись без потерь — вне игры Бельерин, Амрабат и Иско. Но не Антони — а что ещё нужно для счастья? Как раз бразилец открыл счёт на первых минутах: Бальде заблокировал выстрел Форнальса, и экс-футболист «МЮ» поймал отскок, направив мяч под перекладину. Кунде задержался — офсайд не случился.

Быстро пропущенный гол стал уже печальной классикой для «Барселоны». Однако и стремительный ответ — тоже! Традиция подтвердилась двукратно — к 13-й минуте на табло уже светились 2:1 в пользу каталонцев! Кунде исправился чётким прострелом — Ферран его мастерски замкнул низом. И тут же испанец использовал закидушку Барджи идеальными боковыми «ножницами»! Ещё и между ног Вальесу! Будь у него настолько мощная реализация постоянно, уже красовался бы с «Золотым мячом».

И это «Барса» только разогналась. Барджи тоже пытался забить «ножницами» — не получилось. Не беда, на 31-й минуте он всё равно отличился: получил точечную передачу от Педри, ушёл от Натана и прошил ближний угол. Дебютный гол в Ла Лиге!

На 40-й минуте Ферран подумал: «Что-то я давненько не забивал». И пальнул издали. Мяч срикошетил от ноги Бартры и приземлился прямиком в дальний угол. Шесть ударов в створ — четыре гола. «Бетис» единственное попадание тоже конвертировал в гол. Абсолютно снайперский матч. При содействии не лучшей игры Вальеса.

Барджи празднует гол «Бетису» Фото: Fran Santiago/Getty Images

На второй тайм Ханс-Дитер Флик мог выпустить резерв. Но немец разменял разве что Бальде на Кристенсена. А голы — продолжили залетать. Бартра накрыл удар Рашфорда, однако мяч отлетел от его ноги в руку. Футболисты «Барсы» даже не просили пенальти, спокойно продолжив играть. Но, разумеется, отказываться от него не стали. Ямаль катнул влево и оформил 5:1 к 59-й минуте.

Игра рукой Бартры Фото: кадр из трансляции

Флик дал поиграть де Йонгу с Берналем и Фермином. На концовку вышел 18-летний защитник Торрентс. «Барселона» великодушно успокоилась и больше не забивала. Это сделал «Бетис», причём трижды! Сначала Кучо, но из офсайда. А на 85-й минуте Льоренте — уже легитимно и после подачи с углового.

Ещё выход один на один запорол Рашфорд, и вслед за этим Кунде завалил в своей штрафной Абде. Кучо с пенальти сделал разницу незагромной. 3:5 — хоть и не теннисный, но вполне добротный хоккейный счёт.

Для каталонцев получилась отменная тренировка: убедительная разница — даже несмотря на расслабленность в финале, есть, отдых многих лидеров — тоже. Как и плюс четыре очка от «Реала» — завтра ему бодаться с «Сельтой».