Новый провал «Ливерпуля» — сумасшествие. Пропустили решающий гол на 90+6-й минуте!

Кажется, тренер «Ливерпуля» начал прислушиваться к словам критиков. Многие связывали спад команды с игрой Салаха, Исака и Конате. На этот раз мерсисайдцы вышли без первых двух. Египтянин уже третий тур подряд начинал на скамейке. На месте остался Конате, потому что в центре обороны не так много опций, как в атаке.

При этом именно с Конате связаны лучшие моменты «Лидса» в первом тайме. Например, уже на первой минуте француз не успел накрыть удар Окафора, и мяч прошёл рядом со штангой. В другом случае Конате не лучшим образом поставил корпус, что вроде бы считается как раз его сильной стороной.

Однако моментов у «Ливерпуля» было больше. Чего только стоит удар Джонса в перекладину. А ещё пару раз было близко к пенальти — по лицу рукой въехали сначала Экитике, а затем и ван Дейку. Но голов в первом тайме никто не увидел. Так обычно и происходит, если нет ни одного удара в створ за 45 минут. А вот второй тайм начался с забитых мячей.

Уго Экитике празднует гол Фото: Alex Livesey/Getty Images

За две минуты Экитике сделал дубль. Сначала вышел один на один после ошибки Родона и аккуратно положил мяч в угол. Нападающий замкнул прострел Брэдли. Точнее, первым на мяче оказался вратарь «Лидса», который выбил мяч в ногу Экитике. Прошлогодний «Ливерпуль» после такого спокойно довёл бы встречу до победы, а нынешняя команда Слота лёгких путей не ищет.

Затем уже «Лидс» забил два мяча за пару минут. И снова начудил Конате! Сначала он подарил хозяевам пенальти за неудачный подкат под соперника, а с «точки» отличился Калверт-Льюин (забил уже в третьем туре подряд). Во втором голе «Лидса» есть вина не только Конате, однако именно он не успел накрыть удар Стаха. Вот так 0:2 резко превратились в 2:2.

Ибраима Конате Фото: Molly Darlington/Getty Images

Но «Ливерпуль» хорошо отреагировал. Сначала ван Дейк едва не забил головой, а затем у гостей получилась классная комбинация. Гравенберх отдал проникающую передачу, Мак Аллистер изящно пропустил мяч, Собослаи вышел один на один с вратарём и покатил мяч в угол. Венгр отпраздновал гол в объятиях фанатов «Ливерпуля».

Казалось, что это был победный гол, однако вышло иначе. На 90+6-й минуте «Лидс» воспользовался угловым. Последовал навес на дальнюю штангу, где Гравенберх рукой отдал голевую передачу сопернику. С острого угла забил Танака, принеся «Лидсу» ничью. «Ливерпуль» мог по набранным очкам делить четвёртое место с «Челси», но упустил победу. Впрочем, в таблице АПЛ невероятная плотность, и одна-две победы могут вывести команду Слота в зону Лиги чемпионов. Правда, это же можно сказать ещё про семь клубов.