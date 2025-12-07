«Никто не ждал, что они включатся в гонку». Фатих Текке разрывает Турцию в роли тренера!

Вы не забыли Фатиха Текке — обладателя Кубка УЕФА в составе «Зенита», завершавшего российский этап карьеры в «Рубине»? Бывший нападающий неожиданно оживил «золотую» гонку в Турции, где, казалось, за чемпионский титул спорят только два клуба — «Галатасарай» и «Фенербахче». «Трабзонспор» под руководством теперь уже тренера Текке сел на хвост дуэту лидеров. Проиграл всего один раз за чемпионат. Перед этим уикендом отставал на очко от «Фенербахче» и на два — от участника Лиги чемпионов «Галатасарая».

Мы и не догадывались, что Фатих настолько умелый коуч. Хотя тренирует он уже 10 лет! За подробностями пути Текке и информацией о его команде мы обратились к комментатору и эксперту по турецкому футболу Эльвину Керимову.

Эльвин Керимов комментатор и эксперт по турецкому футболу «Текке, даже работая в средних и слабых командах Суперлиги, уже показывал себя как интересный тренер. Например, в «Истанбулспоре», у которого была одна задача — не вылететь, — он старался играть в футбол. Атакующий, с позитивными идеями. Текке хотел, чтобы его команда контролировала мяч, прессинговала. Может, у него в этих командах был невысокий средний показатель набранных очков, но игра была видна. Текке не боится играть сложно. Хотя многие — особенно турецкие тренеры, — работая с командами такого уровня, играют очень примитивно».



Текке завершил карьеру футболиста в 2012-м, а самостоятельную тренерскую запустил через три года. В марте 2015-го на тот момент 38-летний Фатих заключил договор с «Кайсери Эрджиесспор». Команда досталась ему, мягко говоря, не из лучших. «Кайсери» боролся за выживание в Суперлиге, сменил по ходу чемпионата трёх тренеров и перед назначением экс-нападающего занимал 16-е место. Это была зона вылета. Требовалось подняться на 15-е, чтобы выжить в элите, однако под руководством неопытного Текке «Кайсери», напротив, свалился ещё на одну строчку и отправился в подземелье. В девяти матчах победил всего однажды и набрал лишь семь очков.

Вторую попытку тренировать Фатих сделал в феврале 2016-го. По ходу следующего сезона подписал контракт с «Болуспором». Эта команда с опаской поглядывала на зону вылета из второго дивизиона. С Текке завершила чемпионат на 12-м месте — две победы и 10 очков в 13 встречах.

Фатих Текке в «Зените» и «Рубине» Фото: «Чемпионат»

Фатих ушёл из «Болуспора», ждал предложений больше года. В октябре 2017-го принял «Манисаспор». В этом клубе продержался три месяца. Хотя тренерская статистика была уже получше: четыре победы и 14 очков в 10 матчах. «Манисаспор» без Текке вылетел из второго дивизиона.

Молодой тренер продолжал искать себя и в феврале 2018-го согласился на предложение «Денизлиспора». Новая команда Фатиха тоже боролась за выживание во втором дивизионе. Занимала 16-е место, находясь в зоне вылета. При Текке «Денизлиспор» в 13 встречах победил шесть раз и набрал 21 очко. Этого хватило, чтобы обойти на два очка «Самсунспор», подняться на 15-ю строчку и решить задачу. Первый тренерский успех турка.

Проявив себя в «Денизлиспоре», Фатих получил предложение от середняка второго дивизиона «Истанбулспора». Но там не доработал даже до конца сезона-2018/2019. В 25 матчах одержал всего пять побед и набрал 26 очков. Команда свалилась с девятого места на 13-е. Как ни странно, спустя 10 месяцев «Истанбулспор» вернул Текке. В первый день 2020 года Фатих подписал контракт с клубом из крупнейшего города страны. Второй заход в «Истанбулспор» получился у экс-зенитовца успешнее — 44 встречи, 19 побед и 68 набранных очков. Текке возглавлял команду почти полтора года. Поднял её с 12-го места на шестое. После его ухода стамбульцы в плей-офф за путёвку в Суперлигу уступили «Алтаю» и остались там, где были.

Тем не менее Фатих продолжал скитаться по клубам второго дивизиона. Летом 2021-го он стал тренером «Бурсаспора» — ещё одного середняка этой лиги. Но проработал… меньше месяца! Успел провести только четыре матча, в которых одержал одну победу и заработал четыре очка.

«Мы старались сделать всё возможное. Я вступил в должность тренера «Бурсаспора» с большим желанием и энтузиазмом… Наше стремление играть в позитивный футбол по определённым принципам с владением мячом не встретило поддержки у группы людей. От нас ждали какой-то хаотичной игры. Время, отведённое моему тренерскому штабу на внедрение нашего стиля, было ограниченным. Мы работали эти 26 дней с утра до ночи. Но я хочу подчеркнуть: Фатих Текке никогда не откажется от той системы игры, в которую верит», — так комментировал свою отставку экс-форвард «Зенита» и «Рубина».

Ещё через пару месяцев Фатих вернулся в «Денизлиспор». Судя по всему, поспешил схватиться за первую попавшуюся работу — и ошибся. Этой командой он руководил всего два месяца и одну неделю. В 10 встречах его «Денизлиспор» победил два раза, взял лишь восемь очков. Застрял на 18-м месте. Тренер с клубом разошлись.

Карьера Фатиха не продвигалась до тех пор, пока он не вернулся в другой свой бывший клуб «Истанбулспор». Стамбульцы за это время поднялись в элиту, однако завалили старт сезона-2022/2023. К концу октября занимали 16-е место и проиграли трижды подряд. Текке тоже тяжело стартовал, тем не менее вытащил команду. «Истанбулспор» финишировал на 12-й строчке — всего в одном очке от зоны вылета.

Фатиху продолжили доверять, и сезон-2023/2024 он начал в стамбульском клубе. Вот только в сентябре, после того как команда провалила первые четыре тура и свалилась на последнее, 20-е место, Текке отправили в отставку. Статистический итог его работы в «Истанбулспоре»: 28 матчей, восемь побед и 29 очков.

Фатих Текке — тренер в «Трабзонспоре» Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Впрочем, горевал Фатих недолго — уже через полтора месяца подписал контракт с «Аланьяспором». На момент его назначения эта команда занимала 11-е место в Суперлиге, так что тренер, можно сказать, пошёл на повышение. С Текке «Аланьяспор» финишировал восьмым. Это был лучший результат в карьере обладателя Кубка УЕФА.

Если вы думаете, что после этого Фатих и получил приглашение от более статусного «Трабзонспора», то нет — этого не произошло. Сначала Текке пережил ещё одну отставку. Уже в ноябре 2024-го боссы «Аланьяспора» указали тренеру на дверь. Команда неважно начала прошлый сезон, выдала четырёхматчевую безвыигрышную серию и оказалась на 15-м месте. Поскольку в Турции с тренерами не церемонятся, руководство не стало ждать, когда дела наладятся. Во главе «Аланьяспора» Фатих одержал 11 побед в 38 матчах, набрал 49 очков. И только в марте 2025-го Текке оказался в «Трабзонспоре».

Эльвин Керимов комментатор и эксперт по турецкому футболу «Трабзонспор» по бюджету и зарплатам и рядом не стоит с «Галатасараем», «Фенербахче» и «Бешикташем». На их фоне живёт в режиме экономии, первым из ведущих клубов страны практически закрыл долги перед ассоциацией банков. Долг у него самый маленький среди топ-4. «Трабзонспор» старается подписывать молодых легионеров с целью перепродажи, чтобы нормально существовать экономически. А Текке добивается успеха в родном клубе. Он легенда «Трабзонспора».



Уроженец Трабзона Текке перезагружался четыре месяца. А потом внезапно вернулся в родной клуб! «Трабзонспор» — семикратный чемпион страны, однако весной этого года перед приглашением Фатиха занимал только 11-е место в Суперлиге. Игру команды не смог стабилизировать легендарный Шенол Гюнеш, под руководством которого сборная Турции взяла бронзу ЧМ-2002. Его на Текке и поменяли.

Фатих, понятное дело, взялся за работу с энтузиазмом. Пусть не сразу, но исправил ситуацию. «Трабзонспор» закончил чемпионат в топ-7 и дошёл до финала Кубка Турции, где, правда, без особых шансов проиграл «Галатасараю» (0:3). Это была единственная возможность завоевать путёвку в еврокубки. Не получилось. Зато теперь его команда мощно взлетела.

Эльвин Керимов комментатор и эксперт по турецкому футболу «Никто не ждал, что команда Текке включится в чемпионскую гонку, но пока получается. Да, по результатам есть оверперформанс. «Трабзонспор» вытаскивал тяжелейшие матчи. Тем не менее результаты помогают игрокам больше верить в идеи тренера. Текке может здорово подготовить команду к сопернику, предложив свой план на игру. Команда умеет адаптироваться к ситуации на поле. «Трабзонспор», если устраивает счёт, спокойно отдаст мяч и закроется. Владеет им в среднем 51% времени. При этом играет с высоким процентом точных передач».



В межсезонье клуб, по данным Transfermarkt, заработал на продажах своих футболистов € 36,1 млн, причём бо́льшую часть суммы выручил на трансфере голкипера Угурджана Чакыра в «Галатасарай» (€ 27,5 млн).

Это позволило «Трабзонспору» получить дополнительные средства на приобретения под Фатиха. Чакыра заменил не кто-нибудь, а арендованный у «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. На остальных новичков потратили € 29,1 млн. Самый дорогой — двухметровый нигерийский нападающий «Саутгемптона» Пол Онуачу (€ 5,67 млн).

Андре Онана в «Трабзонспоре» Фото: Hakan Burak Altunoz/Getty Images

«Топовый для Турции трансфер вратаря Онана быстро оправдал себя, — хвалит мемного кипера Эльвин Керимов. — У «Трабзонспора» благодаря ему лучшая разница между пропущенными голами и ожидаемыми. Команда пропустила на 11 голов меньше, чем могла по статистике xG. Играет в защите «Трабзонспор» не идеально — много моментов допускает у своих ворот. Но Онана реально тащит. Кроме того, клуб вернул Онуачу. Это не молодой игрок, однако такой форвард был нужен. В Турции многие работают по классике: если есть большой нападающий, цепляющийся за мяч и хорошо играющий головой, то он, скорее всего, забьёт минимум 10 голов. Онуачу сейчас разрывает лигу».

Настолько сильного подбора игроков у Текке-тренера прежде не было никогда. В заявке клуба из Трабзона 15 легионеров, впрочем, звёздных фигур, помимо Онана, нет, за исключением экс-защитника «Атлетико» Стефана Савича. Девять футболистов «Трабзонспора» вызываются в сборные разных стран, в турецкую — трое.

Эльвин Керимов комментатор и эксперт по турецкому футболу «Летнее трансферное окно уже сейчас можно назвать удачным. У «Трабзонспора» эффективно сработали и не самые очевидные, казалось бы, трансферы — Олаи (в его лице появился опорник, через которого можно строить игру), Олайгбе, Филипе Августо, Пины и Мучи из «Бешикташа». Почти все новички сразу стали основными и заиграли. Ротация состава у Текке минимальная, так что команда очень сыгранная. Базовая схема — 4-2-3-1. Еврокубков у «Трабзонспора» нет, поэтому можно спокойно сконцентрироваться на чемпионате».



По составу команда Текке всё же уступает и «Галатасараю», и «Фенербахче». Но Фатих получил шанс реализовать свои идеи с качественными игроками и, быть может, завоевать первый трофей в тренерской карьере в 48 лет. «Трабзонспор» стартовал в чемпионате Турции с трёх побед подряд, в сентябре потерпел единственное поражение на выезде от «Фенербахче» (0:1), оставшись вдесятером на 20-й минуте. Позже команда Текке выдала новую четырёхматчевую победную серию и остановила «Галатасарай» (0:0) на поле чемпиона. Всего в 14 турах «Трабзонспор» выиграл девять раз при четырёх ничьих.

«По забитым голам и ударам «Трабзонспор» — третий после «Галатасарая» и «Фенербахче», — подмечает Эльвин Керимов. — А самая сильная сторона в атаке — стандарты. С них команда, прежде всего благодаря огромному Онуачу, забила шесть голов. Плюс четыре с пенальти. Кроме того, «Трабзонспор» хорош в атаках с ходу — у них быстрая вертикальная игра. Отличные открывания за спины. Вингеры здорово разбираются один в один. У команды 10 успешных обводок в среднем за матч — в этом «Трабзонспор» лучший в Суперлиге».

Игроки «Трабзонспора» Фото: Hakan Burak Altunoz/Getty Images

Пожалуй, самый потрясающий по сценарию матч команда Текке выдала пару недель назад. Победила на выезде «Истанбул Башакшехир» с хоккейным счётом 4:3, забив победный гол на 11-й минуте компенсированного времени. Хотя соперник действовал вдесятером с 10-й минуты. «Трабзонспор» дважды отыгрывался, а третий мяч пропустил на 90+1-й минуте. В этом случае команде Текке подфартило, но, как известно, везёт тому, кто везёт.

«Я даже жене не могу объяснить, почему всё так, — признаётся Текке. — Она, как и все остальные, говорит мне: «Мы будем чемпионами!» Никто не хочет этого больше, чем я. Мы работаем семь дней в неделю и 24 часа в сутки, мы дети этого города. Я знаю свою команду. Однако любое место в топ-4 будет для «Трабзонспора» большим достижением».

На этой неделе 15-й тур стартовал с победы «Галатасарая» над «Самсунспором» (3:2). Так что «Трабзонспору» нужно сегодня побеждать на выезде «Гёзтепе», чтобы разрыв не увеличился.

Эльвин Керимов комментатор и эксперт по турецкому футболу «Трабзонспор» уже можно назвать командой Текке. Под Фатиха её и строили. Сегодняшний состав больше подходит ему. Не знаю, сколько «Трабзонспору» удастся держаться на уровне «Галатасарая» и «Фенербахче», оставаться в борьбе за чемпионство, но в зоне еврокубков они точно будут. Всё же в целом по игре «Трабзонспор» послабее лидеров. Так или иначе команда Текке приятно удивляет. Фатих подтверждает статус одного из самых интересных турецких тренеров».



Действительно, трудно поверить, что «Галатасарай», бравший золото в последние три года, отдаст его «Трабзонспору». Но иногда в футболе есть место для чуда. Быть может, теперь его сотворит команда Текке.