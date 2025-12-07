Исторический титул для Месси и «Майами»! Лео решил финал, как в лучшие годы

Лионель Месси и его «Интер Майами» – чемпионы МЛС! В финале команда Хавьера Маскерано победила дома «Ванкувер Уайткэпс».

Этот «золотой» матч был действительно большим событием сразу для нескольких звёзд мирового футбола. Первый финал МЛС – для Месси и Дэвида Бекхэма как совладельца «Интер Майами» (его молодой клуб никогда не был чемпионом). Последняя игра в карьере для Альбы и Бускетса, которые заранее объявили об уходе из футбола по окончании сезона-2025. Первый финал и для ещё одного экс-чемпиона мира – Мюллера. Томас всю жизнь провёл в «Баварии», только в августе перебрался в «Ванкувер» и сразу замахнулся на новый для себя трофей.

На первых минутах «Ванкувер», владея мячом, стремился выманивать Месси и компанию на прессинг, чтобы получить свободное пространство. Аргентинцу, разумеется, не очень хотелось делать лишние рывки. Пока остальные 10 трудяг «Интер Майами» пахали в обороне, Лео даже в финале предпочитал ходить пешочком при игре без мяча. Имеет право. Он на своей волне, у него другие задачи. «Ванкувер» создал первый потенциально опасный момент, когда партнёр Мюллера пытался найти немца кроссом в чужой штрафной, но мяч с ноги Томаса снял центральный защитник Аллен.

А вот «Интер Майами» забил быстрый гол, реализовав фактически свой первый голевой момент на восьмой минуте. «Ванкувер» встречал команду Маскерано в среднем блоке, однако провалился в обороне – вингер хозяев Алленде избежал попадания во «вне игры» из-за того, что правый защитник гостей Окампо сломал линию офсайда. Тот же Окампо побежал страховать центр, но после кросса аргентинца срезал мяч в собственные ворота. Не позавидуешь парню: автогол в финале – что может быть ужаснее для футболиста?

Игроки «Интер» Майами Фото: Julio Aguilar/Getty Images

Какое-то время команда датчанина Йеспера Сёренсена приходила в себя, пропустив обидный гол, а перед перерывом прилично надавила. Прекрасный момент был у Сабби после того, как «Ванкувер» забрал подбор и доставил мяч до вингера через кросс и скидку. Вот только Эммануэль зарядил с нескольких метров прямо во вратаря Ново. Однажды довольно опасно, но не слишком сильно бил головой Мюллер. А что же Месси? Лео не феерил. В первом тайме совершил всего 22 касания, включая одно в штрафной соперника, и пару раз пробил. Запомнился его удар со штрафного, однако точка была не самая удобная для левши (в левом полуфланге), и Лео отправил мяч в руки голкиперу Такаоке.

После перерыва «Ванкувер» продолжал атаковать, а «Интер Майами» защищал минимальное преимущество. Команда Сёренсена искала возможность забить если не с игры, то со стандарта. Гости ныряли в штрафной хозяев и выпрашивали пенальти, зарабатывали штрафные. Самый опасный из них загубил лучший ассистент «Ванкувера» Берхалтер – сын экс-игрока сборной США, а ныне тренера «Чикаго Файр» Грегга Берхалтера (присутствовавшего на финале) – выстрелил выше цели.

У «Интер Майами» в редком контрвыпаде мог отличиться Месси. Причём головой. Аргентинец добивал мяч, отражённый вратарём на выходе, но чуть-чуть промахнулся. Если бы забил Лео, это могло бы сломать «Ванкувер». А так команда Сёренсена отыгралась на исходе часа встречи. Гости развернули атаку с правого фланга в центр, лучший бомбардир «Ванкувера» Уайт поставил спину защитнику и отпасовал налево, куда бежал абсолютно свободный Ахмед. Вингер ударил в касание, и мяч от рук вратаря и штанги влетел в сетку. Хозяева сильно растерялись. Тут же «Ванкувер» едва не забил ещё раз. В одной атаке трижды попал в стойку!

Игра давалась «Ванкуверу». И тут дикую ошибку допустил опорник этой команды Кубас! До этого парагваец, родившийся в Аргентине, здорово выжигал, выгрызая мячи у Месси и всех остальных. А в эпизоде на 71-й минуте он сам отдал мяч Лео, который внезапно накрыл Кубаса прессингом. Месси сделал перехват на чужой трети и проникающей передачей отправил Де Пауля забивать – для Родриго реализовать такой момент было делом техники. Это оказался первый удар «Интер Майами» в створ во втором тайме.

У «Ванкувера» оставалось ещё достаточно времени на камбэк. Однако забитый гол добавил энергии хозяевам. Команда Маскерано оборонялась выше и лучше, чем до того. И хотя «Ванкувер» в итоге статистически превзошёл «Интер Майами» (удары – 10:8, в створ – 4:3), в концовке гостям не дали сделать ничего. Более того, в компенсированное время команда Маскерано добила соперника третьим голом. Альба забросил мяч на Месси, а тот показал фокус – принял его на грудь и вторым касанием вывел Алленде один на один. Гений проявил себя в решающий момент.

Счастливые Альба и Бекхэм плакали от счастья, когда Алленде забил этот гол. Хотя видели в своей футбольной жизни всё. Месси завершил матч с 45 касаниями, тремя ударами и четырьмя пасами под удар. А Мюллер дважды пробил и один раз ассистировал. Аргентинец выиграл у немца звёздную дуэль капитанов, принеся «Интер Майами» первый в истории клуба чемпионский титул.