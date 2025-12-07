У Матвея «сухарь» в матче с «Ренном». Хвича оформил дубль, а Дембеле набирает топовую форму после травмы.

Сафонов сыграл за «ПСЖ» спустя полгода — и как! Вытащил мёртвый мяч, а клуб забил 5! Видео

Матвей Сафонов наконец вернулся в старт «ПСЖ» — россиянин в последний раз выходил на поле 24 мая в финале Кубка Франции. Люка Шевалье выбыл из состава после травмы и не попал в заявку на матч с «Ренном».

Первые 20 минут команды копили силы, перекатывая мяч без особого обострения. Зато потом началась жара. На 22-й минуте Сенни Маюлу мог открыть счёт после тонкого прострела от Ли Кан Ина, но юному французу не хватило нескольких сантиметров, чтобы попасть по мячу.

А затем Сафонов продемонстрировал мастер-класс. На 27-й минуте Матвей великолепным прыжком отразил удар с рикошетом, после чего «ПСЖ» помчал в ответную атаку. Хвича прошёлся с мячом по левому флангу, фирменным движением в центр убрал нескольких соперников и вонзил в дальний угол.

Спустя несколько минут Сафонов отметился ещё одним спасением. «Ренн» диагональной передачей довёл мяч в чужую опорную зону, откуда Ронжье проверил россиянина дальним ударом. Матвей отбил мяч, после чего гости чуть не испытали вратаря дополнительной попыткой, однако защита парижан потушила огонь.

На 39-й минуте «ПСЖ» забил второй. Маюлу со второй попытки всё же реализовал прострел от партнёров — перед этим Невеш с Баркола вскружили соперникам головы умным движением и передачами в штрафной. В концовке могли уже доводить дело до разгрома: у Ли Кан Ина было два серьёзных момента у чужих ворот, но кореец дважды пробил выше створа.

Во втором тайме у ворот Матвея вообще не было моментов. У «Ренна» вырисовывались потенциально интересные забеги к чужой штрафной, однако Маркиньос эффективно гасил выпады гостей. Парижане же продолжали тревожить Самба ударами по воротам — вклад в статистику внёс и Дембеле, который пока набирает форму после травмы. Француз уже через минуту после выхода на поле проверил соперника ударом из центра штрафной.

Хвича Кварацхелия

На 67-й минуте вратарь всё же сломался. Брис отдал пас на край штрафной прямо в ноги Баркола, а тот моментально отпасовал на Хвичу — грузин чётко реализовал момент из центра штрафной.

Через пять минут Жереми Жаке грубо заехал по ноге Рамушу и досрочно покинул поле из-за красной. «Ренну» совсем было нечего ловить: оставшееся время гости спасались от четвёртого пропущенного. А пропустили в итоге ещё больше. В концовке встречи 17-летний Ибрагим Мбайе принял мяч за линией штрафной, пару секунд прицеливался для дальнего удара и пушечным выстрелом поразил дальнюю девятку. А потом голом с дальней дистанции порадовал и Гонсалу Рамуш.

Теперь интересно, как Энрике оценит перформанс Сафонова — к примеру, на портале WhoScored россиянину дали оценку 7,1. Возможно, Матвей ещё поможет в гонке с «Лансом», который по-прежнему лидирует в Лиге 1.