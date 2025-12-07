Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ПСЖ — Ренн — 5:0, обзор матча 15-го тура Лиги 1, как сыграл Сафонов, видео голов: Хвича Кварацхелия, Рамуш, 6 декабря 2025

Сафонов сыграл за «ПСЖ» спустя полгода — и как! Вытащил мёртвый мяч, а клуб забил 5! Видео
Артём Никулин
Отчет «ПСЖ» — «Ренн» — 5:0
Комментарии
У Матвея «сухарь» в матче с «Ренном». Хвича оформил дубль, а Дембеле набирает топовую форму после травмы.

Матвей Сафонов наконец вернулся в старт «ПСЖ» — россиянин в последний раз выходил на поле 24 мая в финале Кубка Франции. Люка Шевалье выбыл из состава после травмы и не попал в заявку на матч с «Ренном».

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28'     2:0 Маюлу – 39'     3:0 Кварацхелия – 67'     4:0 Мбайе – 88'     5:0 Рамуш – 90+1'    
Удаления: нет / Жаке – 74'

Первые 20 минут команды копили силы, перекатывая мяч без особого обострения. Зато потом началась жара. На 22-й минуте Сенни Маюлу мог открыть счёт после тонкого прострела от Ли Кан Ина, но юному французу не хватило нескольких сантиметров, чтобы попасть по мячу.

А затем Сафонов продемонстрировал мастер-класс. На 27-й минуте Матвей великолепным прыжком отразил удар с рикошетом, после чего «ПСЖ» помчал в ответную атаку. Хвича прошёлся с мячом по левому флангу, фирменным движением в центр убрал нескольких соперников и вонзил в дальний угол.

ВИДЕО

Спустя несколько минут Сафонов отметился ещё одним спасением. «Ренн» диагональной передачей довёл мяч в чужую опорную зону, откуда Ронжье проверил россиянина дальним ударом. Матвей отбил мяч, после чего гости чуть не испытали вратаря дополнительной попыткой, однако защита парижан потушила огонь.

Матвей Сафонов Подробнее

На 39-й минуте «ПСЖ» забил второй. Маюлу со второй попытки всё же реализовал прострел от партнёров — перед этим Невеш с Баркола вскружили соперникам головы умным движением и передачами в штрафной. В концовке могли уже доводить дело до разгрома: у Ли Кан Ина было два серьёзных момента у чужих ворот, но кореец дважды пробил выше створа.

Во втором тайме у ворот Матвея вообще не было моментов. У «Ренна» вырисовывались потенциально интересные забеги к чужой штрафной, однако Маркиньос эффективно гасил выпады гостей. Парижане же продолжали тревожить Самба ударами по воротам — вклад в статистику внёс и Дембеле, который пока набирает форму после травмы. Француз уже через минуту после выхода на поле проверил соперника ударом из центра штрафной.

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: Franco Arland/Getty Images

На 67-й минуте вратарь всё же сломался. Брис отдал пас на край штрафной прямо в ноги Баркола, а тот моментально отпасовал на Хвичу — грузин чётко реализовал момент из центра штрафной.

Через пять минут Жереми Жаке грубо заехал по ноге Рамушу и досрочно покинул поле из-за красной. «Ренну» совсем было нечего ловить: оставшееся время гости спасались от четвёртого пропущенного. А пропустили в итоге ещё больше. В концовке встречи 17-летний Ибрагим Мбайе принял мяч за линией штрафной, пару секунд прицеливался для дальнего удара и пушечным выстрелом поразил дальнюю девятку. А потом голом с дальней дистанции порадовал и Гонсалу Рамуш.

Теперь интересно, как Энрике оценит перформанс Сафонова — к примеру, на портале WhoScored россиянину дали оценку 7,1. Возможно, Матвей ещё поможет в гонке с «Лансом», который по-прежнему лидирует в Лиге 1.

Да, мы ничего не перепутали:
Сенсационный лидер во Франции. «ПСЖ» обходит команда с небольшим бюджетом
Сенсационный лидер во Франции. «ПСЖ» обходит команда с небольшим бюджетом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android