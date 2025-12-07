«Серьёзное давление на Шевалье». Сафонова хвалят за долгожданный сезонный дебют в «ПСЖ»

«ПСЖ» вчера без проблем разобрался с «Ренном» в чемпионате Франции (5:0). Победа получилась лёгкой и будничной, однако счёт точно мог быть другим, если бы Матвей Сафонов не действовал ярко и самоотверженно в паре эпизодов. Российский вратарь впервые в сезоне сыграл за свой клуб – из-за травмы Люка Шевалье, который, кстати, наблюдал за конкурентом с трибуны. Вот как оценили действия россиянина французские медиа.

Le Monde: «Российский вратарь совершил два определяющих сейва»

«На 28-й и 33-й минутах Сафонов вытащил два сложных мяча, это были решающие действия вратаря, два определяющих сейва», – охарактеризовало игру Матвея Le Monde.

Le Figaro: «Сафонов хорошо отработал в адской обстановке»

«Матвей Сафонов неплохо вышел в субботу вечером, ему пришлось поработать. И он сделал это хорошо в адской обстановке, выполнив несколько определяющих сейвов. Выступление, которое больше всего полезно для самого вратаря, это точно», – написало издание.

L'Équipe: «Серьёзное давление на Шевалье»

«В отсутствие Шевалье, получившего травму голеностопа на прошлых выходных в Монако, Луис Энрике доверил первый выход в стартовом составе Матвею Сафонову. Российский голкипер давно ждал этого момента и полностью оправдал ожидания — его не смутило даже невключение в заявку украинского партнёра по команде Ильи Забарного (по сведениям клуба, он заболел). В первом тайме Сафонов сыграл ключевую роль, особенно отразив мощный удар Леполя, направив мяч в штангу при счёте 0:0. Он уверенно действовал в игре ногами, избегал лишних рисков, а при стандартах его часто страховал Пачо. Бывший вратарь «Краснодара» также выручил команду, среагировав на удар Ронжье. Во втором тайме работы у него было заметно меньше, однако Сафонов стал одним из главных победителей вечера и теперь оказывает серьёзное давление на Шевалье», — написано на французском сайте.

После матча Сафонов обратился к болельщикам в своём телеграм-канале: «Всем привет! Ну что, долгожданная, наконец-то, моя игра. Лично мною долгожданная. Очень счастлив, что получилось выйти на поле, сыграть и сделать это достойно. Поздравляю всех, кто смотрел и следил. Надеюсь, что дальше — больше».

А Луис Энрике в послематчевом интервью Okko весьма позитивно ответил на вопросы об игре Сафонова.

Луис Энрике главный тренер «ПСЖ» «Мы выдали идеальный матч. При этом Сафонову пришлось тяжело, потому что у него не было игровой практики. Лишние эмоции порой могут сбивать с толку, но, если сфокусироваться на своей работе, всё получится. Он справился. Матвей получил свой шанс. У меня никогда не было с ним проблем. Сафонов будет играть — больше или меньше. Мне очень понравилось, как он проявил себя».

Даже Эстебан Леполь, так и не пробивший Сафонова во вчерашней игре, остался под впечатлением от действий россиянина: «Честно говоря, когда после удара мяч задел Пачо, я подумал, что он летит в створ, потому что не видел Сафонова, я только слышал удар в штангу. В перерыве мы с ним перекинулись парой слов. Пожали руки, чтобы поздравить друг друга. Он совершил великолепный сейв, а в контратаке мы пропустили гол, который очень сильно нам навредил в первом тайме».

В следующей встрече «ПСЖ» сыграет на выезде с «Атлетиком» из Бильбао. Это будет матч общего этапа 6-го тура Лиги чемпионов. До неё три дня.