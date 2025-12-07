«Это неприемлемо. Отношений со Слотом больше нет». Всё о демарше Салаха в «Ливерпуле»

Мо не исключил, что матч с «Брайтоном» может стать для него последним в клубе. Или уйдёт тренер?

«Ливерпуль» уже не первый месяц находится в кризисе. И пока что нет ощущения, что клуб близок к выходу из положения. В субботу, 6 декабря, мерсисайдцы снова потеряли очки в АПЛ: пропустили от «Лидса» на 90+6-й минуте и сыграли вничью (3:3). «Ливерпуль» идёт на восьмом месте в таблице, одержав всего две победы в 10 турах. Большая группа болельщиков требует увольнения Арне Слота. А после встречи с «Лидсом» у клуба добавилось проблем. Лидер «Ливерпуля» – Мохамед Салах – вышел к журналистам и публично раскритиковал тренера. А также намекнул на возможный уход.

В последних трёх встречах АПЛ Салах неизменно оказывался на скамейке. В играх с «Вест Хэмом» и «Лидсом» он не вышел на поле, а с «Сандерлендом» появился во втором тайме. Нестандартная ситуация для египтянина, который до этого был в основе во всех 12 турах. Конечно, любой звёздный футболист обладает большим эго и хочет играть всегда (желательно – без замен).

Однако Салах в нынешнем сезоне откровенно сдал. У египтянина всего четыре гола и два ассиста в 13 встречах. На контрасте с прошлым феноменальным годом (29 голов + 18 ассистов) выглядит очень слабо. И на фоне проблем «Ливерпуля» многие болельщики и эксперты отдельно выделяют игровой кризис Мохамеда.

Третий подряд матч на скамейке стал для Салаха «точкой кипения». Он посчитал, что Слот делает из него основную причину проблем «Ливерпуля». Египтянин после встречи с «Лидсом» пообщался с журналистами. Первыми слова Мохамеда опубликовало норвежское издание VG. Но, судя по видео, рядом с вингером собралась большая группа (в том числе английских) репортёров. И перед ними Салах выдал резонансную речь.

Мохамед Салах нападающий «Ливерпуля» «Я очень-очень разочарован. Я столько сделал для клуба. Все это видели на протяжении многих лет. Особенно в прошлом сезоне. Не знаю, почему остаюсь на скамейке. Очевидно, что кто-то хочет, чтобы на мне оставалась вся вина. Клуб летом дал мне немало обещаний, однако я уже три матча на скамейке. Не могу сказать, что они держат слово. У меня были хорошие отношения с тренером, но внезапно у меня не оказалось никаких отношений с ним. Не знаю почему. Выглядит, будто кто-то не хочет меня видеть в команде».

Бум! В тяжелейший для чемпиона Англии момент один из лидеров команды ворвался с громким заявлением. Что это: демарш ради своего ухода или попытка «сплавить» Арне Слота? Сам Мохамед намекнул на возможное расставание. 21 декабря начинается Кубок Африки, на котором он сыграет со сборной Египта. Перед этим у «Ливерпуля» остаётся всего один домашний матч с «Брайтоном». И 33-летний футболист не исключил, что он станет для него последним на «Энфилде».

«Я всегда поддерживаю этот клуб. За него всегда болеют мои дети. Я так люблю команду. Я звонил вчера моей маме, потому что уже знал, что не появлюсь в основе, и сказал ей приезжать на встречу с «Брайтоном» в следующем туре. Не знаю, сыграю ли я там. Ей стоит насладиться игрой, даже если я не выйду. Я не знаю, что теперь будет. Матч пройдёт на «Энфилде», я смогу попрощаться с фанатами перед отъездом на Кубок Африки. Не знаю, что случится, пока я буду там.

Может ли матч с «Брайтоном» быть последним для меня в «Ливерпуле»? В футболе всё возможно, но я не мирюсь с этой ситуацией, если говорить честно. Я столько сделал для клуба. В том числе в прошлом сезоне».

При этом Салах отказался отвечать на вопрос о возможном переезде в Саудовскую Аравию.

Мохамед Салах нападающий «Ливерпуля» «Для меня происходящее неприемлемо. Не знаю, почему со мной всегда так получается. Каждый клуб защищает своих игроков. А я чувствую, будто Салаха бросили под автобус, потому что он проблема для команды. Не считаю, что я — проблема. Я столько всего сделал для клуба, чтобы получать уважение, на которое рассчитываю. Я не должен идти каждый день биться за своё место, потому что я заслужил его. Люди говорят: «Ооо! Возомнил, что он больше, чем…» Нет, я не больше, чем кто-либо, но получается вот так».

Интересная позиция Салаха. По его версии, Слот обязан ставить его в состав при любых раскладах, так как Мо – легенда «Ливерпуля». Очень спорный тезис. Однако египтянин и дальше продолжил говорить о прошлых заслугах (ещё и о несправедливом отношении к нему со стороны СМИ).

«После переезда в Англию в этом клубе я забивал больше, чем кто-либо другой в этом поколении. Не думаю, что в АПЛ вообще с тех пор кто-то отличился больше и сделал больше голевых передач, чем я. Завтра [Джейми] Каррагер снова будет критиковать меня − и пусть. Могу я привести пример? Это глупо, но помню, как Гарри Кейн не забивал на протяжении 10 встреч, и все СМИ говорили: «О, Гарри точно забьёт». Когда дело доходит до Мо, то все говорят: «Ему нужно побыть на скамейке запасных», – сказал Салах.

Также вингер ответил на вопрос о недавнем продлении контракта. Он отметил, что не жалеет об этом. Мохамед даже планировал завершить карьеру в «Ливерпуле».

Мохамед Салах нападающий «Ливерпуля» «Подписание [нового] контракта — я никогда не пожалею об этом. Думал, что продлю [соглашение] и завершу карьеру в «Ливерпуле». У меня в голове крутится мысль: «Почему всё должно закончиться именно так?» Потому что я в слишком хорошей форме, всего пять месяцев назад я выигрывал все индивидуальные награды, так почему всё должно пойти в таком направлении? Извините, все в команде не в той форме, но сейчас приходится защищаться именно мне».

Однако Салах ни в чём не винит партнёров: «Нет, нет, эти ребята знают, как сильно я их люблю, как сильно их поддерживаю и перед игрой, и после. Я опытный игрок и был на их месте. Нет, игроки тут ни при чём. Они также очень поддерживают меня, поэтому между нами большая любовь и уважение». Очевидно, что демарш направлен только в сторону одного человека – Арне Слота.

Мохамед Салах и Арне Слот Фото: Gareth Copley/Getty Images

Интересно, что сам тренер «Ливерпуля» высказывался о египтянине максимально положительно. После встречи с «Сандерлендом» Арне отметил, что Салах хорошо реагирует на ситуацию: «У всех игроков есть шанс проявить себя, Мо, безусловно, один из них. Хорошо, что у нас на скамейке запасных есть такие футболисты. У нас был короткий разговор. Мы долго общались после матча с «Айнтрахтом», а сейчас уже не так много. Мо реагирует так, как нужно, он настоящий профессионал. Он отлично тренируется и позитивно относится к партнёрам по команде. Салах служит примером, когда выходит на поле, а теперь – примером того, как вести себя, когда не играешь».

Перед матчем с «Лидсом» Слот снова подтвердил важность вингера для клуба.

Арне Слот главный тренер «Ливерпуля» «Мохамед — исключительный игрок для нас. Он всегда в моих мыслях, что касается как стартового состава, так и выхода [на замену]. Салах оказывал огромное влияние на команду в течение шести или семи лет. Совершенно нормально, что люди говорят об этом, когда он не играет».

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк перед последней встречей также заявил, что не видит катастрофы в Салахе на скамейке: «Неограниченного доверия не бывает, каждый должен соответствовать и исполнять. Мо делал это, но тренер принял такое решение в последних двух матчах. Мы все хотим лучшего для клуба. Я уверен, что Мо по-прежнему будет играть важную роль.

Мы все пытаемся обрести стабильность. Ему нужно, чтобы мы были в лучшей форме, а он нужен нам, это то, к чему мы стремимся. Салах по-прежнему превосходный игрок, и мы должны помнить, почему он добился успеха в клубе, нужно это уважать. Мне он необходим как один из лидеров. Я не волнуюсь. Мо разочарован, но это абсолютно нормально, ведь если ты не разочарован, когда пропускаешь два матча подряд, то это тоже проблема».

Мохамед Салах на скамейке запасных Фото: Jay Barratt/Getty Images

После интервью Салаха жизнь в «Ливерпуле» уже не станет прежней. Отношения между египтянином и тренером уничтожены. Очевидно, что в ближайшее время как минимум один из них покинет «Энфилд».

Журналист Дэйв Окоп уже сообщает, что Стивен Джеррард готов стать временным тренером «Ливерпуля» в случае увольнения Слота. А инсайдер Indykaila News заявил, что 7 декабря руководство проведёт экстренное совещание, после которого клуб может сделать заявление. Также он отметил, что Салах пока не просил «Ливерпуль» продать его, хотя спортивный директор Ричард Хьюз не против того, чтобы максимально выгодно отпустить египтянина. Хотя самые авторитетные источники по АПЛ (The Athletic и Дэвид Орнштейн) пока молчат по ситуации.

Самое важное: из-за конфликта сильнее других страдают не Салах или Слот, а сам «Ливерпуль». И вряд ли этот демарш поможет клубу выйти из кризиса.

Проголосовать также можно по ссылке.