Главная Футбол Статьи

Сочи — Локомотив — 2:4, обзор матча, видео, голы: Батраков, Крамарич, Руденко, Воробьёв, Камано, 7 декабря 2025 года, таблица РПЛ

Мощная концовка года от Батракова! Прервал неприятную серию, а «Локо» развалил соперника
Анатолий Романов
Отчёт «Сочи» — «Локомотив» — 2:4
Алексей не забивал четыре тура — такой «засухи» у него в этом сезоне РПЛ ещё не было. Но в Сочи набрал 1+1.

«Локомотив» в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги на классе переиграл «Сочи» и догнал «Краснодар» по очкам.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 7'     1:1 Крамарич – 25'     1:2 Руденко – 29'     1:3 Руденко – 34'     1:4 Воробьёв – 68'     2:4 Камано – 88'    

В дебюте встречи была более-менее равная игра, но много ли надо сегодняшнему «Сочи», чтобы пропустить? Очень простой гол забил «Локомотив» уже на седьмой минуте. Пруцев выполнил заброс из глубины на рослого Комличенко в штрафную хозяев, а тот выиграл воздух у опекуна и сделал скидку на Батракова. Крайне неудачно действовал в этом эпизоде центральный защитник сочинцев Стоич, который зачем-то пошёл на подстраховку и бросил лучшего бомбардира железнодорожников. Батраков превратил первый удар «Локо» в забитый мяч. Это 11-й гол Алексея в сезоне РПЛ.

После этого «Локомотив» спокойно отдавал мяч «Сочи», а интересных событий до середины тайма было минимум. Запомнился разве что удар Баринова со штрафного. Капитан москвичей попытался исполнить Роналду, однако его выстрел по центру не стал проблемой для голкипера молодёжной сборной России Дёгтева. И вдруг красно-зелёные пропустили на ровном месте! Никто не помешал Сааведре вырезать длинную передачу из центра поля к полукругу (Батраков разрывался между двумя игроками), а Крамарич здорово принял мяч, нырнул в зону ошибшегося Монтеса и вторым касанием забил. Команда Игоря Осинькина реализовала свой первый момент.

Впрочем, через четыре минуты «Локомотив» вернул себе преимущество. Команды продолжали пропускать очень лёгкие голы! В следующей голевой атаке москвичей Комличенко выиграл воздух у Стоича и просто сделал скидку в зону, а Руденко проткнул мяч мимо Солдатенкова и реализовал выход один на один. Всё решали маленькие детали. Железнодорожники оказывались чуть-чуть быстрее, мощнее или умнее.

На перерыв команды уходили уже при счёте 3:1 в пользу «Локомотива». Красно-зелёные вытянули гол почти из каждого удара в створ (нанесли четыре за тайм). На 34-й минуте Руденко оформил дубль после того, как Баринов забрал подбор на чужой половине, а Батраков проникающим пасом отправил вингера к воротам Дёгтева. Магаль, висевший на ноге Руденко, не сумел остановить соперника.

«Локомотив» продолжал создавать моменты, словно на тренировке. Уже через пару минут после перерыва Воробьёв, неожиданно заменивший полезного Комличенко, умудрился не забить из вратарской – ударил прямо в Дёгтева. «Сочи» по-прежнему недоставало интенсивности, спортивной злости. Игру команды из курортного города можно было охарактеризовать фразой «пляжный футбол».

Реакция на возможный уход капитана «Локомотива» в зимнее окно:
Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин
Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин

В результате уже в середине второй половины победа «Локомотива» стала крупной. Опять начудили центральные защитники «Сочи». Солдатенков «привёз» пенальти – после аута соперника наступил на ногу Монтесу. Судья Кукуляк, изучив повтор, согласился с VAR, что это «точка». Воробьёв всё-таки забил свой гол – с 11-метрового.

Только после этого хозяева совершили первое касание в чужой штрафной за тайм. Монтес словно подхватил какой-то вирус у коллег по амплуа из «Сочи» – едва не подарил гол южанам на ровном месте. Будущий участник ЧМ-2026 завозился с мячом и потерял его, попав под прессинг Игнатова. «Локо» спас от гола Митрюшкин. Тем не менее в концовке команда Осинькина ушла от разгрома. Своему бывшему клубу забил после выхода на замену Камано – экс-игрок «Локомотива» завершил классную комбинацию по центру.

Шесть голов, 18 ударов по воротам – весёлый получился матч. Лучший бомбардир чемпионата Батраков мог набрать и больше, чем 1+1, если бы «Локомотив» не сбавил в реализации моментов. Алексей, кстати, лидер РПЛ и по количеству забитых мячей за последние два сезона (25).

Таблица РПЛ. «Локомотив» в топ-3
