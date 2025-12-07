«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео

«Краснодар» победил ЦСКА в ярчайшем центральном матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева уходит на зимний перерыв лидером – опережает на очко «Зенит». Армейцы же только четвёртые.

Игра двух претендентов на чемпионский титул быстро захватила – «Краснодар» с ЦСКА зарубились сразу, без раскачки. В начале встречи судья Левников не стал остужать заведённых футболистов карточками, хотя пара фолов со стороны обеих команд тянула на жёлтые. В центре внимания раз за разом оказывались Жоао Виктор и Кордоба. Казалось, ещё чуть-чуть, и бразилец с колумбийцем подерутся. Однажды бомбардир чемпионов России явно перестарался, пытаясь спровоцировать удаление своего оппонента, и выдал такую симуляцию у лицевой, которая могла только рассмешить в эпоху VAR.

Обращала на себя внимание ещё пара тренерских решений Фабио Челестини. Глебов играл справа скорее как второй форвард, Круговой – левее в центре. А опорную зону тренер армейцев постарался максимально укрепить, разменяв креативного Алвеса на более оборонительного Вильягру. Более того, и Кисляк зачастую превращался в опорника, располагаясь правее аргентинца. В целом это напоминало старый добрый «ромб». Впрочем, тактические ходы соперника не помешали «Краснодару» выдать как раз через свой левый фланг серию атак в первые полтайма. Центр полузащиты ЦСКА не выглядел непроходимым.

А вот ЦСКА на 11-й минуте реализовал свой первый голевой момент! Причём повалил «быков» их же оружием. Московская команда заработала угловой справа, а Обляков подал на дальнюю штангу. Невероятно, но там совершенно один стоял у линии вратарской Мойзес. Такое увидишь редко. Не разобрались краснодарцы, кого кому держать на стандарте. Понятное дело, кто-то должен был отвечать на стандарте за бразильца или хотя бы за эту зону. Ответит на разборе игры. У Агкацева не было никаких шансов отразить мяч, который влетел в сетку рикошетом от земли после удара головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Мойзес – дважды герой ЦСКА в этот отрезок игры. Вскоре он спас свои ворота, когда из убойной позиции стрелял Батчи. «Краснодар» включил максимальные скорости в атаке, давил и едва не забил со стандарта. Какой же потрясающий сейв совершил Акинфеев после удара Тормены! Тем не менее армейцы не удержали счёт 1:0. Кордоба продолжал зажигать. Сперва на эмоциях он всё-таки заработал предупреждение за суровый фол на Кисляке.

А на 38-й минуте колумбиец завершил голом быструю атаку «Краснодара» после того, как убрал в жёстком стыке Жоао Виктора (бразилец просто отлетел от Джона),. Кордоба обыгрался с Батчи, нырнул в зону Дивеева и Гаича и переправил мяч в сетку из вратарской. Статистика касаний в чужих штрафных к перерыву просто поражала – 28:3.

В перерыве в подтрибунном помещении выясняли отношения Кордоба с Мойзесом. Случился какой-то скандал. Защитник хозяев Оласа в эфире «Матч Премьер» обвинил армейцев в расизме.

«Какова природа эмоций в перерыве? Здесь, футбол, конечно, остаётся в стороне. Это был эпизод расизма, который случился в отношении к одному из моих товарищей по команде. Ему сказали: «Чёртов негр». Естественно, эти вещи не могут происходить. Нужно проявлять уважение, так нельзя. Футбол футболом, но все должны оставаться людьми».

Во втором тайме Челестини должен был ещё что-то подкорректировать, требовалось подкрутить гайки. Однако ЦСКА провалил старт. Всего пяти минут хватило «Краснодару», чтобы выйти вперёд. Ещё один результативный стандарт от «быков»! Сперцян запустил очередную радиоуправляемую бомбу от угла поля – прямо во вратарскую Акинфеева. Никто не помешал Виктору Са забить. Но не стоило ли голкиперу армейцев выйти на этот мяч?

Только тогда тренер ЦСКА сделал напрашивающиеся замены Поповича и Вильягры – усилил атаку за счёт Алвеса и Мусаева. Стандарты оставались самым страшным оружием команд. Жоао Виктор пробил головой в перекладину после подачи со штрафного, а Сперцян в ответ зарядил в армейскую перекладину прямым ударом со штрафного. Между тем, огня на поле не становилось меньше. Черников готов был устроить UFC с Мойзесом, пойдя в суровый подкат. А на 68-й минуте и сам бразилец заработал удаление – получил второй «горчичник» за фол на Батчи.

Численное преимущество чемпион реализовал тут же. Батчи отомстил. «Краснодар» здорово разыграл мяч слева и развернул свою атаку в центр. Армейцы не заблокировали дальний удар Жоау в нижний угол. Да и Акинфеев в этом моменте тоже не выручил.

Казалось, в этих обстоятельствах сохранить победу для «Краснодара» – дело техники. Возможно, и сами «быки» рано поверили, что соперник добит. Но ЦСКА атаковал вдесятером, создавал напряжение у ворот Агкацева. Дивеев стал форвардом. И в компенсированное время красно-синие забили – первым ударом в створ в тайме! Это сделал Алвес после скидки Мусаева.

«Краснодар» с ЦСКА выдали невероятное шоу! Очень красиво завершили футбольный год в России. Чемпион одержал минимальную победу и продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей.